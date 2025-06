Cử tri Hoàng Mai kiến nghị giải quyết vướng mắc về giải phóng mặt bằng

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Hiền Thu

Tổ đại biểu gồm các đồng chí: Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; Trần Đức Hoạt, Chánh Thanh tra thành phố Hà Nội; Nguyễn Minh Đức, Tổng Biên tập Báo Hànộimới.

Tại hội nghị, đại biểu Trần Đức Hoạt thay mặt tổ đại biểu thông báo nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp chuyên đề tháng 6-2025 và kỳ họp thường lệ giữa năm 2025 của HĐND thành phố Hà Nội; trình bày báo cáo của UBND thành phố về trả lời kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 20.

Đại biểu Trần Đức Hoạt, Chánh Thanh tra thành phố thông báo nội dung kỳ họp HĐND thành phố. Ảnh: Hiền Thu

Cụ thể, kỳ họp chuyên đề tháng 6-2025 (kỳ họp thứ 24) dự kiến tổ chức trong 1 ngày (từ nay đến ngày 30-6-2025). Kỳ họp thường lệ giữa năm 2025 (kỳ họp thứ 25) dự kiến tổ chức từ ngày 7-7 đến ngày 11-7-2025.

Kỳ họp chuyên đề tháng 6-2025, dự kiến xem xét 12 nội dung, trong đó có việc điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2025 theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021- 2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2025 theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 8-12-2022 của HĐND thành phố về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; định mức phân bổ ngân sách thành phố Hà Nội và tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2023-2025 khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp …

Kỳ họp thường lệ giữa năm 2025, dự kiến HĐND thành phố sẽ xem xét 16 báo cáo; 42 nghị quyết (gồm 29 nghị quyết quy phạm pháp luật; 13 nghị quyết cá biệt). Kỳ họp dự kiến dành 1/2 ngày để thực hiện hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hiền Thu

Đại biểu Nguyễn Minh Đức, Tổng Biên tập Báo Hànộimới, Tổ trưởng tổ đại biểu đã báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025 của thành phố.

Đáng chú ý, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố lũy kế đến ngày 15-6-2025 là 371.537 tỷ đồng, đạt 73,5% dự toán, tăng 54,9% so với cùng kỳ năm 2024; tổng chi ngân sách địa phương 58.052 tỷ đồng, đạt 35,0% dự toán đầu năm, tăng 42,2% so với cùng kỳ. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục phát triển; bảo đảm quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, đảm bảo các mục tiêu phát triển của Thủ đô.

6 tháng cuối năm 2025, thành phố tập trung hoàn thành việc sắp xếp, bố trí cán bộ trước ngày 1-7-2025, bảo đảm tính liên tục trong lãnh đạo, điều hành và sự kế thừa về đội ngũ cán bộ có năng lực từ cấp huyện, cấp xã trước sắp xếp.

Tại hội nghị, các cử tri đã nêu nhiều ý kiến về các vấn đề: Giải phóng mặt bằng (GPMB); cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án…

Cử tri Đào Thị Minh Nguyệt (phường Thịnh Liệt) kiến nghị thành phố Hà Nội xem xét giá bồi thường đất phù hợp với thực tế, sớm có văn bản giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến giá đền bù GPMB tuyến đường và dự án khu đô thị Trũng Kênh.

Cử tri nêu kiến nghị. Ảnh: Hiền Thu

Cử tri Nguyễn Thành Hoàn (phường Định Công) kiến nghị thành phố quan tâm đôn đốc hoàn thiện việc thi công đường Nguyễn Cảnh Dị (đoạn từ Cầu Định Công đến khu Đô thị Đại Kim-Định Công).

Cử tri Vũ Đức Chiêu (phường Mai Động) kiến nghị thành phố, quận chỉ đạo các cơ quan liên quan thanh toán hỗ trợ trợ cấp thất nghiệp chuyển đổi ngành nghề, bảo đảm quyền lợi của các hộ kinh doanh tại chợ Mai Động khi Nhà nước thu hồi đất phục vụ dự án đường Tam Trinh.

Cử tri nêu kiến nghị. Ảnh: Hiền Thu

Cử tri Lê Trọng Kế (phường Thanh Trì) phản ánh, theo quy định hiện nay, người dân để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì thửa đất đó phải có diện tích từ 50m2 trở lên, nhưng thực tế, còn những thửa đất hình thành từ trước và do lịch sử để lại có diện tích nhỏ hơn 50m2. Cử tri kiến nghị thành phố quan tâm tháo gỡ vấn đề này.

Cử tri Trần Văn Hưởng (phường Tương Mai) kiến nghị thành phố đầu tư xây dựng mới THPT trên địa bàn phường Tương Mai mới để đáp ứng được nhu cầu học tập của nhân dân trên địa bàn phường với dân số trên 136.000 nhân khẩu.

Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Võ Xuân Trọng đã trao đổi, làm rõ một số vấn đề cử tri nêu thuộc thẩm quyền.

Tổng Biên tập Báo Hànộimới Nguyễn Minh Đức phát biểu tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ảnh: Hiền Thu

Phát biểu tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, Tổng Biên tập Báo Hànộimới Nguyễn Minh Đức, Tổ trưởng tổ đại biểu nhấn mạnh đây là hội nghị đặc biệt vì là kỳ tiếp xúc cử tri cuối cùng của mô hình chính quyền địa phương 3 cấp. Đồng chí cho rằng nhiệm kỳ vừa qua, quận Hoàng Mai thực hiện được khá nhiều việc, đặc biệt là về công tác quy hoạch, GPMB, đầu tư xây dựng trường học…

Về các nội dung cử tri kiến nghị, đại biểu Nguyễn Minh Đức cho biết, tổ đại biểu sẽ tiếp thu, đề nghị các cơ quan chức năng quan tâm giải quyết, đặc biệt là đối với các vấn đề về đất đai, sổ đỏ, đền bù GPMB. Đối với những dự án mà chủ đầu tư không làm tròn trách nhiệm, chây ỳ hay không đủ năng lực thì cần có chế tài xử lý; Tổ đại biểu sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát.

Đại biểu Nguyễn Minh Đức cho biết, thời gian tới, khi vận hành chính thức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các thành viên tổ đại biểu sẽ tiếp tục thực hiện trách nhiệm của người đại biểu trên địa bàn, tiếp tục gắn bó với cử tri, Đảng bộ và chính quyền các phường, đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố.

Thay mặt tổ đại biểu, đồng chí Nguyễn Minh Đức trân trọng cảm ơn các cử tri trong nhiệm kỳ qua đã đồng hành, tích cực đóng góp những ý kiến mang tính xây dựng; đặc biệt, các đồng chí trong Thường trực Quận ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các phòng, ban, ngành luôn đồng hành, giúp đỡ tổ đại biểu HĐND thành phố hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của mình.

“Chúng tôi tin tưởng và mong muốn tới đây, khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống của quận Hoàng Mai, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, vì mục tiêu chung là hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của phường và thành phố”, đồng chí Nguyễn Minh Đức nhấn mạnh.