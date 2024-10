Cửa hàng bị mất trộm, chủ soi camera an ninh rồi ngỡ ngàng với danh tính thủ phạm

Mới đây, vụ mất trộm tại một cửa hàng mát xa ở khu vực Patong của Phuket, Thái Lan được chia sẻ trên mạng đã khiến cho nhiều cảm thấy bực tức thay cho chủ nhà vì đã tin nhầm người.

Theo thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger, chủ cửa hàng mát xa này cho biết cách đây chưa lâu, có một cô gái thất nghiệp đã đến cửa hàng của cô để xin việc. Người này cho biết mình đến từ tỉnh Songkhla phía Nam Thái Lan và nói rằng cô ta không có giấy tờ tùy thân nhưng đang rất cần việc làm.

Cô gái này cũng tâm sự về cuộc sống khó khăn của mình với người chủ, giải thích rằng cô đang mang trên vai gánh nặng nuôi cả gia đình ở Songkhla. Cô gái cũng khẳng định bản thân đã có kinh nghiệm về liệu pháp mát-xa và có chứng chỉ, mặc dù cô ấy không mang theo vào ngày hôm đó.

Cảm thấy thương cảm cho hoàn cảnh của cô gái trẻ, người chủ cuối cùng đã đồng ý thuê cô ta làm nhân viên mát-xa.

Cô ta cũng hứa sẽ nhờ gia đình gửi CMND, chứng chỉ massage và các giấy tờ cần thiết khác sau khi cô bắt đầu đi làm. Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp trong ngày đầu tiên nhưng cô nhân viên mới nhanh chóng bộc lộ bản chất thật của mình vào ngày thứ hai.

Nữ nhân viên mới xuất hiện trong đoạn video khi đang thực hiện hành vi trộm cắp.

Trong đêm, lợi dụng lúc mọi người đều đang ngủ say, cô ta đã trộm tiền và đồ có giá trị trong cửa hàng rồi bỏ trốn. Giá trị của những món đồ bị đánh cắp không được tiết lộ. Tuy nhiên, trong đoạn video do camera an ninh ghi lại, nghi phạm được nhìn thấy mang theo một chiếc túi đựng đồ ăn trộm và tiền mặt khi cô ta rời tiệm massage vào ban đêm. Nghi phạm mở cửa trước của cửa hàng rất chậm và đã trốn thoát.

Không rõ người chủ cửa hàng mát xa đã báo cảnh sát chưa. Chỉ biết rằng, cô đã lên mạng xã hội để đưa ra cảnh báo tới các cửa hàng khác và vạch trần hành vi trộm cắp của nhân viên cũ của mình. Cô đã chia sẻ đoạn phim camera an ninh về vụ trộm với tờ Phuket Times.

Một netizen để lại bình luận dưới bài đăng này tự nhận mình là con gái của chủ cửa hàng. Cô nói rằng cô và mẹ cô chỉ biết cô gái này là người trước đây bán hoa bên ngoài Illuzion Bar ở khu Bangla của Phuket. Cô cũng cho biết nghi phạm này trước đây đã từng phạm tội tương tự ở các cửa hàng khác.