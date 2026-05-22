Cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất giảm nhiệt ùn ứ sau một tuần phân luồng linh hoạt

Sáng 22/5, trong khung giờ từ 7 đến 9 giờ, giao thông trên đường Cộng Hòa (TPHCM) ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực sau thời gian triển khai phương án phân luồng linh hoạt bằng làn xe đảo chiều trong khung giờ cao điểm.

Theo ghi nhận của phóng viên, lượng phương tiện hướng vào trung tâm TPHCM vào giờ cao điểm sáng vẫn ở mức cao như thường lệ, tuy nhiên tình trạng kẹt xe kéo dài đã giảm rõ rệt.

Các dòng ô tô, xe máy lưu thông liên tục trên cả 4 làn đường, không còn cảnh chen kín mặt đường như trước đây.

So với những ngày đầu đưa vào vận hành, phương án tổ chức giao thông hiện cũng được điều chỉnh linh hoạt hơn. Một số đoạn dải phân cách di động được mở để hỗ trợ người dân sang đường, đồng thời tạo lối thoát cho các phương tiện trong làn đảo chiều khi cần thiết.

Thực tế cho thấy lượng xe vẫn tập trung đông tại điểm cuối làn đảo chiều, đoạn gần đường Út Tịch. Dù vậy, các phương tiện vẫn di chuyển đều, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng.

Anh Lê Hoài Bảo, nhân viên một công ty có trụ sở tại đường Cộng Hòa, cho biết việc lưu thông hiện nay thuận lợi hơn trước, tuy nhiên, khu vực làn giữa thường xuyên đông đúc ở điểm kết thúc phân làn.

Hiện nay, nhiều người đi bộ đang gặp khó khăn khi sang đường do chưa có đèn tín hiệu hỗ trợ, phải len lỏi qua dòng xe đông đúc.

Theo quan sát của phóng viên, hiện vẫn còn nhiều trường hợp “vượt rào” ở những vị trí không dành cho người đi bộ qua đường, tiềm ẩn rủi ro tai nạn giao thông.

Đại diện Sở Xây dựng TPHCM cho biết do đặc thù khu vực sử dụng dải phân cách di động và rào kéo phục vụ đảo chiều làn xe nên trước mắt ngành chức năng đã hạ thấp một số đoạn rào cố định, đồng thời kẻ thêm vạch qua đường để phù hợp việc đóng mở rào chắn.

Tại các vị trí sang đường mới, đơn vị thi công cũng lắp đặt thêm các gờ giảm tốc, mỗi gờ cách nhau khoảng 5 m nhằm cảnh báo tài xế giảm tốc độ khi qua khu vực có người đi bộ. Trong thời gian tới, TPHCM dự kiến tiếp tục bổ sung đèn chớp để tăng khả năng cảnh báo và bảo đảm an toàn giao thông cho người đi bộ qua đường.

Theo phương án phân luồng được áp dụng từ ngày 15/5, đoạn đường Cộng Hòa từ đường Trường Chinh đến đường Út Tịch được tổ chức lại giao thông theo từng khung giờ nhằm tăng năng lực lưu thông tại khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất.

Cụ thể, hai làn sát vỉa hè hai bên được tổ chức lưu thông cố định một chiều theo từng hướng ra - vào thành phố. Trong khi đó, hai làn giữa tim đường sẽ linh hoạt thay đổi chiều lưu thông theo thời điểm trong ngày.

Vào giờ cao điểm sáng, đường Cộng Hòa: hướng từ đường C12 đến Út Tịch (hướng vào trung tâm thành phố) sẽ được bố trí 4 làn xe, chiều ngược lại còn 2 làn.

Đến giờ cao điểm chiều, phương án đảo chiều được áp dụng theo hướng từ Út Tịch về C12, sẽ được phân luồng 4 làn để ưu tiên dòng xe ra khỏi trung tâm. Ngoài khung giờ cao điểm, mỗi hướng lưu thông ra - vào thành phố trên đường Cộng Hòa được bố trí 3 làn xe.