Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất giảm nhiệt ùn ứ sau một tuần phân luồng linh hoạt

Theo Hữu Huy | 22-05-2026 - 12:59 PM | Xã hội

Sau 7 ngày triển khai làn xe đảo chiều trên đường Cộng Hòa, tình trạng ùn tắc trong giờ cao điểm sáng tại cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất đã giảm đáng kể. Dù lượng phương tiện vẫn rất đông, dòng xe di chuyển ổn định hơn, chỉ còn ùn nhẹ tại điểm kết thúc phân làn.

Sáng 22/5, trong khung giờ từ 7 đến 9 giờ, giao thông trên đường Cộng Hòa (TPHCM) ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực sau thời gian triển khai phương án phân luồng linh hoạt bằng làn xe đảo chiều trong khung giờ cao điểm.

Theo ghi nhận của phóng viên, lượng phương tiện hướng vào trung tâm TPHCM vào giờ cao điểm sáng vẫn ở mức cao như thường lệ, tuy nhiên tình trạng kẹt xe kéo dài đã giảm rõ rệt.

Các dòng ô tô, xe máy lưu thông liên tục trên cả 4 làn đường, không còn cảnh chen kín mặt đường như trước đây.

So với những ngày đầu đưa vào vận hành, phương án tổ chức giao thông hiện cũng được điều chỉnh linh hoạt hơn. Một số đoạn dải phân cách di động được mở để hỗ trợ người dân sang đường, đồng thời tạo lối thoát cho các phương tiện trong làn đảo chiều khi cần thiết.

Thực tế cho thấy lượng xe vẫn tập trung đông tại điểm cuối làn đảo chiều, đoạn gần đường Út Tịch. Dù vậy, các phương tiện vẫn di chuyển đều, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng.

Anh Lê Hoài Bảo, nhân viên một công ty có trụ sở tại đường Cộng Hòa, cho biết việc lưu thông hiện nay thuận lợi hơn trước, tuy nhiên, khu vực làn giữa thường xuyên đông đúc ở điểm kết thúc phân làn.

Hiện nay, nhiều người đi bộ đang gặp khó khăn khi sang đường do chưa có đèn tín hiệu hỗ trợ, phải len lỏi qua dòng xe đông đúc.

Theo quan sát của phóng viên, hiện vẫn còn nhiều trường hợp “vượt rào” ở những vị trí không dành cho người đi bộ qua đường, tiềm ẩn rủi ro tai nạn giao thông.

Đại diện Sở Xây dựng TPHCM cho biết do đặc thù khu vực sử dụng dải phân cách di động và rào kéo phục vụ đảo chiều làn xe nên trước mắt ngành chức năng đã hạ thấp một số đoạn rào cố định, đồng thời kẻ thêm vạch qua đường để phù hợp việc đóng mở rào chắn.

Tại các vị trí sang đường mới, đơn vị thi công cũng lắp đặt thêm các gờ giảm tốc, mỗi gờ cách nhau khoảng 5 m nhằm cảnh báo tài xế giảm tốc độ khi qua khu vực có người đi bộ. Trong thời gian tới, TPHCM dự kiến tiếp tục bổ sung đèn chớp để tăng khả năng cảnh báo và bảo đảm an toàn giao thông cho người đi bộ qua đường.

Theo phương án phân luồng được áp dụng từ ngày 15/5, đoạn đường Cộng Hòa từ đường Trường Chinh đến đường Út Tịch được tổ chức lại giao thông theo từng khung giờ nhằm tăng năng lực lưu thông tại khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất.

Cụ thể, hai làn sát vỉa hè hai bên được tổ chức lưu thông cố định một chiều theo từng hướng ra - vào thành phố. Trong khi đó, hai làn giữa tim đường sẽ linh hoạt thay đổi chiều lưu thông theo thời điểm trong ngày.
Vào giờ cao điểm sáng, đường Cộng Hòa: hướng từ đường C12 đến Út Tịch (hướng vào trung tâm thành phố) sẽ được bố trí 4 làn xe, chiều ngược lại còn 2 làn.

Đến giờ cao điểm chiều, phương án đảo chiều được áp dụng theo hướng từ Út Tịch về C12, sẽ được phân luồng 4 làn để ưu tiên dòng xe ra khỏi trung tâm. Ngoài khung giờ cao điểm, mỗi hướng lưu thông ra - vào thành phố trên đường Cộng Hòa được bố trí 3 làn xe.

Theo Hữu Huy

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tất cả người dân dùng mạng xã hội chú ý quy định phạt tới 50 triệu đồng từ 1/7

Tất cả người dân dùng mạng xã hội chú ý quy định phạt tới 50 triệu đồng từ 1/7 Nổi bật

Đề xuất thu nhập trên 28,6 triệu đồng/tháng mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân

Đề xuất thu nhập trên 28,6 triệu đồng/tháng mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân Nổi bật

Trịnh Văn Sơn bị bắt khi vừa xuống máy bay

Trịnh Văn Sơn bị bắt khi vừa xuống máy bay

12:20 , 22/05/2026
Hai giám đốc Ban quản lý dự án bị quy là 'đầu tàu' sai phạm tại dự án cơ sở 2 BV Bạch Mai, Việt Đức

Hai giám đốc Ban quản lý dự án bị quy là 'đầu tàu' sai phạm tại dự án cơ sở 2 BV Bạch Mai, Việt Đức

11:59 , 22/05/2026
Fanpage Phòng, chống ma túy - Công an TP. Hồ Chí Minh (PC04) đăng thông báo nóng giữa trưa, con số 140 là tâm điểm

Fanpage Phòng, chống ma túy - Công an TP. Hồ Chí Minh (PC04) đăng thông báo nóng giữa trưa, con số 140 là tâm điểm

11:58 , 22/05/2026
Cục Thuế vừa ban hành quy định mới, tất cả người dân đang nộp thuế cần nắm rõ

Cục Thuế vừa ban hành quy định mới, tất cả người dân đang nộp thuế cần nắm rõ

11:20 , 22/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên