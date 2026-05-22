Trịnh Văn Sơn bị bắt khi vừa xuống máy bay

Ngày 21/5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai cho biết đã bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Trịnh Văn Sơn (SN 1982, ngụ xã Thanh Sơn, thành phố Đồng Nai) về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Theo điều tra, ngày 8/12/2022, tại ấp 1, xã Thanh Sơn, Trịnh Văn Sơn đã dùng cây sắt đánh chị V.H.M. (SN 1986, là vợ cũ của Sơn), gây thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể 48%.

Ngày 19/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trịnh Văn Sơn. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn và xuất cảnh sang Hàn Quốc.

Đến ngày 19/1/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Sơn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tối 20/5/2026, xác định Sơn nhập cảnh về Việt Nam qua Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Tổ công tác của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đã phối hợp lực lượng Công an cửa khẩu kịp thời bắt giữ đối tượng ngay khi vừa xuống máy bay để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Vụ việc tiếp tục là lời cảnh báo đối với các đối tượng phạm tội bỏ trốn, truy nã rằng mọi hành vi vi phạm pháp luật đều sẽ bị phát hiện, xử lý nghiêm minh; đồng thời thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an trong công tác đấu tranh, truy bắt tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự và sự bình yên cho Nhân dân.

Qua đây, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đề nghị các cơ quan, tổ chức và người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực phối hợp cung cấp thông tin, hỗ trợ lực lượng chức năng trong công tác truy bắt, vận động đối tượng truy nã đầu thú.

Khi phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến đối tượng truy nã, đề nghị báo ngay cho Công an địa phương gần nhất hoặc liên hệ đường dây nóng Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai qua số điện thoại 02513.899.187



