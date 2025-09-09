Cuba vươn mình mạnh mẽ: 880 triệu USD cho năm 2025 "không còn chìm trong bóng tối" thiếu điện

Cuba đang đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo, tập trung mạnh mẽ vào năng lượng mặt trời.

Bộ Năng lượng và Mỏ (MINEM) của Cuba đã công bố một sáng kiến lớn nhằm tăng công suất điện mặt trời của quốc gia này lên hàng nghìn Megawatt (MW) vào cuối năm 2025, nhằm củng cố vị thế của Cuba trong quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch trên toàn cầu; đồng thời giải quyết bài toán thiếu điện hiện hành.

Năng lượng mặt trời Cuba: Lắp đặt các công viên quang điện mới

Công viên quang điện Cabaiguán, với công suất 21,87 Megawatt (MW), tọa lạc tại tỉnh Sancti Spíritus ở miền Trung Cuba, đã chính thức đi vào hoạt động vào tháng 8/2025 chỉ sau hơn 2 tháng lắp đặt.

Ảnh minh họa: Powersystems

Đây là một phần trong kế hoạch quốc gia của Cuba, với mục tiêu xây dựng tổng 55 công viên quang điện mới trước khi năm 2025 kết thúc, với tổng công suất 1.200 MW.

Chi phí cho mỗi công viên quang điện khoảng 16 triệu USD. Nguồn tiền này danh cho thiết bị nhập khẩu, cộng với đầu tư trong nước cho cơ sở hạ tầng và vận hành. Như vậy, 55 công viên điện mặt trời tại Cuba sẽ cần tổng chi phí là 880 triệu USD để đi vào hoạt động trong năm 2025.

Theo Bộ trưởng MINEM Vicente de la O Levy, kế hoạch này nhằm mục đích giảm bớt cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay của Cuba.

Ông Vicente de la O Levy cho biết thêm, các dự án lắp đặt điện mặt trời theo kế hoạch sẽ cho phép Cuba ngừng nhập khẩu 750.000 tấn nhiên liệu. “Chúng tôi chọn cách tự vượt qua khủng hoảng bằng nguồn lực của chính mình, bất chấp tình hình năng lượng mà đất nước đang phải đối mặt”, ông Vicente de la O Levy nói.

Các công viên quang điện này là một phần của kế hoạch do Bộ Năng lượng và Mỏ Cuba trình bày vào tháng 3/2024. Cuba phấn đấu đến năm 2028 sẽ lắp đặt tổng cộng 92 công viên quang điện, tổng công suất đạt 2.000 MW.

Bộ trưởng Năng lượng và Mỏ Cuba cho biết các hợp đồng sản xuất năng lượng từ các nguồn tái tạo đã được ký kết và đang được triển khai, với mục tiêu giúp Cuba "khắc phục tình trạng lạc hậu và đạt được mục tiêu sản xuất 37% điện năng từ các nguồn tái tạo vào năm 2030".

Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Mỏ Cuba Vicente de La O Levy phát biểu trước báo giới trong một cuộc họp báo năm 2024. Ảnh: EFE/Ernesto Mastrascusa

Chương trình của chính phủ Cuba yêu cầu đồng bộ hóa 5 công viên năng lượng mặt trời mới mỗi tháng, mặc dù tiến độ xây dựng và đưa vào vận hành sẽ phụ thuộc vào các yếu tố như nguồn lực sẵn có, hậu cần nhập khẩu linh kiện và điều kiện lưới điện quốc gia.

Theo tuyên bố gần đây của MINEM, sản lượng điện của 26 công viên điện mặt trời quang điện mới mà Cuba lắp đặt từ đầu năm đến nay là 2.366 MWh (đo vào ngày 29/8/2025), với 557 MW là công suất tối đa được cung cấp vào buổi trưa với nguồn phát điện này.

Trước đó, vào tháng 7/2025, Cuba đã kết nối thêm hai công viên điện mặt trời tại các tỉnh Villa Clara và Ciego de Ávila với mức đóng góp đáng kể vào lưới điện quốc gia trong những giờ cao điểm bức xạ mặt trời. Theo báo cáo chính thức, mỗi công viên sẽ có từ 42.588 đến 43.904 tấm pin mặt trời, với công suất lần lượt là 560 Watt-peak (Wp) và 555 Wp.

Lợi ích kinh tế và môi trường của năng lượng mặt trời Cuba

Kế hoạch đầy tham vọng của chính phủ Cuba nhằm mở rộng công suất điện mặt trời nhấn mạnh quyết tâm trở thành quốc gia dẫn đầu trong lĩnh vực năng lượng tái tạo tại vùng Caribe.

Chưa kể, việc mở rộng năng lượng mặt trời tại Cuba dự kiến sẽ mang lại những lợi ích kinh tế và môi trường đáng kể.

Bằng cách giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu, quốc gia này có thể tiết kiệm chi phí năng lượng và giảm đáng kể lượng khí thải carbon. Sự chuyển đổi này không chỉ đóng góp vào nỗ lực toàn cầu chống biến đổi khí hậu mà còn giúp Cuba thực hiện các cam kết quốc tế về khí hậu.

Hơn nữa, việc phát triển các dự án năng lượng mặt trời dự kiến sẽ tạo ra việc làm và kích thích tăng trưởng kinh tế trong cộng đồng địa phương. Việc xây dựng và bảo trì các công viên năng lượng mặt trời sẽ mang lại cơ hội việc làm, trong khi việc gia tăng nguồn cung năng lượng sạch sẽ hỗ trợ sự phát triển của các lĩnh vực kinh tế khác.