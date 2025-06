Cục CSGT có thêm 3 phó cục trưởng. Ảnh: Cục CSGT

Ngày 28/6, thực hiện quyết định điều động cán bộ lãnh đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, Cục CSGT tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo đó, Cục CSGT có 3 phó cục trưởng, gồm: Đại tá Phạm Văn Lương (Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh), Đại tá Đỗ Thị Thu Hiền (Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam) và Thượng tá Nguyễn Đức Huyên (Phó Giám đốc Công an tỉnh Hoà Bình).

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Đỗ Thanh Bình - Cục trưởng Cục CSGT đánh giá việc điều động cán bộ lãnh đạo Cục CSGT là sự quan tâm lớn của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an tới công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Đại tá Bình mong muốn các đồng chí phó cục trưởng được Bộ trưởng Bộ Công an điều động sẽ phát huy kinh nghiệm từ địa phương để chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng CSGT hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm TTATGT trong thời gian tới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Phạm Văn Lương đại diện cho các cán bộ lãnh đạo được Bộ trưởng Bộ Công an điều động, cám ơn sự tin tưởng, giao nhiệm vụ của lãnh đạo Bộ Công an và quyết tâm sẽ đoàn kết, rèn luyện, phấn đấu cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Cục CSGT hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.