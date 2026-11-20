Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) vừa phát đi thông tin dành cho người đang dùng giấy phép lái xe (GPLX) bằng giấy. Nhóm này gồm phần lớn người được cấp bằng trước ngày 01/7/2012, mốc mà GPLX bằng nhựa PET bắt đầu được cấp thống nhất trên toàn quốc.

Theo Cục CSGT, thẻ PET có 4 ưu điểm so với bằng giấy: bền và dễ bảo quản, xuất trình thuận tiện, hỗ trợ tích hợp lên VNeID và VNeTraffic, cơ quan chức năng xác minh thông tin dễ hơn.

Cục CSGT cũng nhấn mạnh rằng không phải mọi GPLX giấy còn giá trị đều bắt buộc phải đổi. Người dân vẫn được tiếp tục dùng GPLX còn hiệu lực theo quy định.

Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông

Bốn lợi ích khi chuyển sang thẻ PET

Lợi ích đầu tiên là độ bền. Thẻ PET nhỏ gọn, chống thấm nước, ít bị rách, nhàu nát hay phai mờ như bằng giấy. Theo Phụ lục IX Thông tư 108/2026/TT-BCA, phôi GPLX làm bằng vật liệu PET, có hoa văn màu hồng và dấu hiệu bảo an, kích thước 85,6 x 53,98 x 0,76 mm theo tiêu chuẩn ICAO loại ID-1, tức bằng một thẻ ngân hàng.

Lợi ích thứ hai là xuất trình thuận tiện hơn, vì thông tin GPLX PET được quản lý trên hệ thống nên việc kiểm tra, tra cứu nhanh hơn.

Thứ ba, người dân có thể đồng bộ thông tin GPLX lên ứng dụng định danh điện tử VNeID và VNeTraffic, với điều kiện dữ liệu đáp ứng yêu cầu.

Thứ tư, cơ quan chức năng tra cứu và đối chiếu thông tin dễ dàng hơn, hạn chế tình trạng bằng giả hoặc sai lệch dữ liệu.

Ngoài ra, Phòng CSGT Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết thêm một điểm thiết thực: phải có GPLX dạng PET mới đủ điều kiện được cấp giấy phép lái xe quốc tế (IDP) để lái xe tại các nước tham gia Công ước Vienna 1968.

Việc chuyển đổi sang Giấy phép lái xe (GPLX) thẻ nhựa PET mang lại nhiều lợi ích thiết thực. (Ảnh minh hoạ)

Không đổi có bị phạt không?

Câu trả lời là không. Khoản 1 Điều 89 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ số 36/2024/QH15 (hiệu lực từ 01/01/2025) quy định GPLX cấp trước ngày luật có hiệu lực được tiếp tục sử dụng theo thời hạn ghi trên giấy phép. Như vậy, GPLX giấy bìa không thời hạn, chẳng hạn hạng A1 cấp trước năm 2012, vẫn có giá trị.

Trong quá trình soạn luật năm 2023, từng có đề xuất bắt buộc đổi GPLX không thời hạn cấp trước 01/7/2012 theo lộ trình. Văn bản cuối cùng được thông qua không có quy định này. Người dân cần lưu ý một điều: khi đổi, hạng GPLX cũ sẽ được chuyển sang hạng tương ứng theo khoản 3 Điều 89 của luật.

Thủ tục đổi theo quy định mới nhất

Thủ tục đổi GPLX hiện thực hiện theo Thông tư 108/2026/TT-BCA ban hành ngày 29/6/2026, có hiệu lực từ 01/7/2026, thay thế Thông tư 12/2025/TT-BCA. Theo khoản 2 Điều 21, hồ sơ gồm giấy khám sức khỏe của người lái xe còn hiệu lực ở dạng điện tử. Nếu lỗi kỹ thuật khiến không dùng được bản điện tử, người dân được nộp bản giấy do cơ sở y tế đủ điều kiện cấp. Người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài nộp thêm hộ chiếu còn hạn. Trường hợp thông tin trên GPLX lệch với căn cước thì cần thêm giấy tờ để đối chiếu.

Người dân nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, ứng dụng VNeID hoặc ứng dụng của Công an nhân dân. Nếu chưa có tài khoản định danh mức 2, GPLX giấy bìa chưa có dữ liệu trên hệ thống hoặc hệ thống gặp lỗi, người dân nộp trực tiếp tại Công an cấp xã hoặc Phòng CSGT Công an cấp tỉnh. Ảnh chân dung có thể dùng ảnh 3x4 nền trắng hoặc lấy từ dữ liệu căn cước.

Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan chức năng tích hợp GPLX trong 01 ngày. Thẻ PET được in và trả trong 2,5 ngày làm việc, trước đây là 5 ngày. Người dân nhận thẻ tại Phòng CSGT, Công an cấp xã hoặc qua bưu chính.

Lệ phí đổi GPLX là 115.000 đồng/lần theo Thông tư 154/2025/TT-BTC, chưa gồm chi phí khám sức khỏe. Từ ngày 15/8/2026 đến hết ngày 28/02/2027, Thông tư 117/2026/TT-BTC miễn khoản lệ phí này cho công dân có tài khoản định danh điện tử mức 2 và đáp ứng các điều kiện của Nghị quyết 66.22/2026/NQ-CP về phát triển công dân số.