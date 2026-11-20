Theo cảnh báo của Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều tài khoản và hội nhóm quảng cáo dịch vụ xâm nhập tài khoản của người khác. Các dịch vụ thường được giới thiệu bằng những lời mời chào như “hack Zalo”, “đọc trộm tin nhắn Facebook”, “theo dõi người khác từ xa”.

Để thu hút người có nhu cầu, các đối tượng đưa ra những lời quảng cáo hấp dẫn, kèm cam kết bảo mật tuyệt đối. Tuy nhiên, đằng sau những lời giới thiệu này có thể là các thủ đoạn lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản, phát tán mã độc hoặc đánh cắp thông tin cá nhân.

Nhiều nguy cơ khi sử dụng dịch vụ “hack” tài khoản mạng xã hội

Công an TP Hà Nội cho biết, một trong những thủ đoạn thường được các đối tượng sử dụng là yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin tài khoản hoặc chuyển tiền để mua phần mềm, thanh toán phí kích hoạt dịch vụ.

Ngoài ra, người dùng có thể được hướng dẫn truy cập vào các đường link lạ hoặc tải xuống, cài đặt những ứng dụng không rõ nguồn gốc với lý do hỗ trợ thực hiện yêu cầu.

Công an TP Hà Nội cảnh báo người dân về các dịch vụ quảng cáo “hack Zalo”, “đọc trộm tin nhắn Facebook” và theo dõi người khác từ xa trên mạng xã hội (Ảnh: Dân Trí)

Sau khi nhận được tiền, các đối tượng có thể tiếp tục đưa ra những khoản phí phát sinh để yêu cầu nạn nhân chuyển thêm tiền. Trong một số trường hợp, chúng chặn liên lạc sau khi nhận tiền, khiến người sử dụng không thể tiếp tục liên hệ hoặc yêu cầu hoàn trả.

Đáng chú ý, việc truy cập đường link không rõ nguồn gốc hoặc cài đặt ứng dụng không được xác minh còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thông tin. Thông qua những phương thức này, kẻ xấu có thể tìm cách chiếm quyền điều khiển thiết bị, đánh cắp mật khẩu, mã OTP và thông tin tài khoản ngân hàng.

Như vậy, thay vì thực hiện được những dịch vụ được quảng cáo, người dùng có thể trở thành nạn nhân của hành vi lừa đảo hoặc bị khai thác dữ liệu cá nhân.

Công an Hà Nội khuyến cáo đến tất cả người dân

Trước tình trạng trên, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân không tìm mua hoặc sử dụng các dịch vụ xâm nhập trái phép tài khoản mạng xã hội. Người dùng cần thận trọng trước những lời quảng cáo về khả năng đọc trộm tin nhắn, theo dõi người khác từ xa hoặc truy cập tài khoản của người khác.

Bên cạnh đó, người dân không chuyển tiền cho các tài khoản quảng cáo dịch vụ không rõ nguồn gốc, không truy cập đường link đáng ngờ và không cài đặt ứng dụng chưa được xác minh.

Đặc biệt, người dùng tuyệt đối không cung cấp mật khẩu hoặc mã OTP cho người khác dưới bất kỳ hình thức nào. Việc bật xác thực hai lớp và thường xuyên kiểm tra lịch sử đăng nhập cũng là những biện pháp cần thiết để tăng cường bảo vệ tài khoản Zalo, Facebook và các nền tảng trực tuyến khác.

Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc nghi ngờ tài khoản bị xâm nhập, người dân cần lưu giữ các bằng chứng liên quan và trình báo cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn, xử lý.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân chủ động nâng cao cảnh giác trước các dịch vụ được quảng cáo trên không gian mạng, đồng thời chia sẻ thông tin cảnh báo với người thân để góp phần bảo vệ dữ liệu cá nhân và giữ gìn an ninh, trật tự trên môi trường mạng.

Nguồn: Công an thành phố Hà Nội