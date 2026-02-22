Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cục CSGT: Dự kiến đóng chiều ra khỏi Hà Nội và TPHCM để nhường cho xe vào thành phố

22-02-2026 - 09:35 AM | Bất động sản

Cục CSGT cho biết, đơn vị dự kiến đóng chiều đường ra khỏi TP Hà Nội và TP HCM để ưu tiên cho phương tiện vào thành phố trên các tuyến cao tốc trong ngày hôm nay (22/2).

Lưu lượng phương tiện tăng cao trên tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ vào chiều 21/2.

Theo Cục CSGT lưu lượng phương tiện trở lại TP Hà Nội và TP HCM trên các tuyến cao tốc đạt 566.516 (~44,42%) lượt. Tuy nhiên, dự kiến còn khoảng 708.828 (~55,57%) lượt phương tiện sẽ tiếp tục di chuyển vào 2 thành phố trong ngày 22/2.

Do đó, đơn vị dự kiến tổ chức giao thông phân làn đường theo hướng tùy thuộc vào thời điểm lượng phương tiện đổ về TP Hà Nội và TP HCM.

Cụ thể, khi lưu lượng phương tiện tăng cao, nguy cơ ùn tắc kéo dài sẽ tiến hành tạm cấm chiều đường ra khỏi thành phố để ưu tiên dành đường cho các phương tiện vào thành phố.

Trong đó, tuyến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ sẽ tạm cấm chiều từ Hà Nội đi Thanh Hoá; tuyến TP HCM - Long Thành – Dầu Giây sẽ tạm cấm chiều từ TP HCM đi Long Thành; tuyến TP HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận sẽ tạm cấm chiều từ TP HCM đi Trung Lương.

Cục CSGT đề nghị người tham gia giao thông chấp hành điều tiết và chỉ huy giao thông của lực lượng CSGT làm nhiệm vụ trên các tuyến đường cao tốc.

Theo Thanh Hà

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cập nhật mới nhất về siêu dự án đường sắt gần 9 tỷ USD, đi qua 5 tỉnh thành do Tập đoàn đa ngành từng được Thủ tướng khen đề xuất đầu tư

Cập nhật mới nhất về siêu dự án đường sắt gần 9 tỷ USD, đi qua 5 tỉnh thành do Tập đoàn đa ngành từng được Thủ tướng khen đề xuất đầu tư Nổi bật

Du khách nườm nượp kéo về biển Vũng Tàu, khách sạn, nhà nghỉ quá tải

Du khách nườm nượp kéo về biển Vũng Tàu, khách sạn, nhà nghỉ quá tải Nổi bật

Khám phá ngôi làng Việt lọt top đẹp nhất thế giới

Khám phá ngôi làng Việt lọt top đẹp nhất thế giới

08:17 , 22/02/2026
Những công trình kiến trúc được thế giới mong chờ nhất 2026

Những công trình kiến trúc được thế giới mong chờ nhất 2026

08:14 , 22/02/2026
Doanh nghiệp ngoài ngành lấn sân làm bất động sản

Doanh nghiệp ngoài ngành lấn sân làm bất động sản

07:59 , 22/02/2026
Mùng 5 Tết, ô tô xếp hàng dài qua lối ra cao tốc Hòa Liên – Túy Loan

Mùng 5 Tết, ô tô xếp hàng dài qua lối ra cao tốc Hòa Liên – Túy Loan

21:31 , 21/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên