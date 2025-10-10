Cực đơn giản: 6 tư thế thể dục giúp đào thải acid uric qua nước tiểu, tác nhân gây gout, suy thận, đột quỵ...

Tăng acid uric máu là gì?

Tăng acid uric máu là tình trạng chỉ số acid uric trong máu cao bất thường, xảy ra khi cơ thể phân hủy purin quá mức hoặc không đào thải được acid uric ra khỏi cơ thể. Tăng acid uric là một tình trạng sức khỏe báo động, có thể dẫn đến tổn thương xương, khớp vĩnh viễn, lắng đọng tophi dưới da, cũng như tăng nguy cơ bệnh lý tim và thận.

Acid uric là một chất chuyển hóa có trong máu, là sản phẩm từ quá trình chuyển hóa purin trong cơ thể người và được đào thải chủ yếu ra khỏi thận (80%) và một phần qua đường ruột (20%). Nồng độ acid uric trong máu cũng sẽ tăng giảm tùy theo chế độ dinh dưỡng. Nồng độ acid uric sẽ gia tăng khi tăng tiêu thụ lượng lớn purin vào cơ thể như các loại thịt đỏ, hải sản có vỏ, rượu bia…

Ngoài ra, nồng độ acid uric máu cũng tăng trong những trường hợp tổn thương thận như suy thận, làm giảm thải trừ acid uric ra khỏi cơ thể. Những bệnh lý đột biến gen gây ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa purin và đào thải acid uric cũng gây nên tình trạng này.

Tăng acid uric máu trên ngưỡng bão hòa của acid uric sẽ gây ra lắng đọng các tinh thể MSU (monosodium urate) ở các mô như mô khớp, mô dưới da, ống thận, mạch máu…Bệnh gout là biểu hiện của tăng acid uric kéo dài. Tình trạng lắng đọng và hình thành tinh thể MSU có thể dẫn đến tình trạng viêm khớp với các biểu hiện như sưng nóng đỏ đau các khớp. Ngoài ra, lắng đọng ở thận có thể hình thành sỏi thận.

Tăng acid uric máu có nguy hiểm không?

Tăng acid uric là một tình trạng sức khỏe đáng báo động cho người bệnh. Tình trạng này là nguyên nhân dẫn đến các bệnh lý về cơ xương khớp, đặc biệt là gout, tổn thương thận gây sỏi thận và suy thận, tổn thương tim mạch gây tăng huyết áp, tiềm ẩn nguy cơ đột quỵ… Ngoài ra, tình trạng tăng acid uric kéo dài cũng sẽ làm tăng cao nguy cơ mắc các bệnh như rối loạn chuyển hóa, bệnh đái tháo đường, tim mạch và bệnh thận mạn tính.

Khi một người có nồng độ acid cao bất thường, điều quan trọng nhất là phải thay đổi và duy trì chế độ dinh dưỡng phù hợp. Do đo, bệnh nhân có nồng độ acid máu cao và bị gút cần phải tuân thủ và có ý thức chủ động bảo vệ sức khỏe của chính mình, nhất là đối với những người lớn tuổi, có nhiều bệnh nền, dễ bị ảnh hưởng nhiều hơn các nhóm đối tượng khác.

6 tư thế yoga giúp giảm acid uric

Ngoài duy trì chế độ ăn uống, tập yoga có thể thúc đẩy sức khỏe thể chất và tinh thần tổng thể, giúp duy trì cân nặng khỏe mạnh, giảm căng thẳng. Đặc biệt, các tư thế yoga con rắn, ngồi vặn xoắn giúp cải thiện lưu thông máu, tăng cường chức năng thận, thúc đẩy đào thải acid uric qua nước tiểu.

1. Tư thế rắn hổ mang

Tác dụng: Tư thế này đặc biệt hữu ích cho những người bị bệnh thận do có thể giúp tăng cường sức mạnh cho cột sống và cải thiện chức năng thận nói chung, một yếu tố quan trọng trong việc đào thải axit uric dư thừa.

Cách thực hiện

Nằm sấp trên sàn, đặt lòng bàn tay úp xuống sàn, ngay dưới vai; gập khuỷu tay ra sau ôm sát vào hai bên hông. Mắt nhìn thẳng xuống sàn, giữ cổ ở tư thế trung lập, cố định xương mu xuống sàn.

Hít vào, nâng ngực lên khỏi sàn; xoay vai ra sau, giữ xương sườn dưới trên sàn, đảm bảo khuỷu tay tiếp tục ôm sát hai bên hông, không để khuỷu tay tách sang hai bên. Giữ cổ ở tư thế trung lập, không nâng lên, mắt nhìn thẳng phía trước.

2. Xoắn nửa cột sống

Tác dụng: Tư thế xoắn đặc biệt này có thể hỗ trợ thận thải axit uric dư thừa.

Cách thực hiện: Ngồi thẳng lưng, hai chân duỗi thẳng phía trước. Nâng chân trái lên và đặt bàn chân trái ở bên ngoài đầu gối phải; co chân phải và đặt bàn chân phải ở bên ngoài hông trái.

Khi hít vào, đặt cánh tay trái ra phía sau, vươn cánh tay phải lên qua đầu. Khi thở ra, vặn người sang trái, hạ cánh tay phải ôm đầu gối trái hoặc gài khuỷu tay ra sau đầu gối trái.

Tiếp tục kéo dài cột sống khi hít vào và vặn từ bụng trên khi thở ra. Giữ từ 5 đến 8 nhịp thở.

Lặp lại ở phía bên kia.

3. Ngồi gập người về phía trước

Tác dụng: Tư thế này kéo giãn gân kheo và cột sống đồng thời kích thích thận, giúp hỗ trợ quá trình lọc axit uric khỏi cơ thể.

Cách thực hiện: Ngồi thẳng lưng trên thảm, hai chân duỗi thẳng phía trước. Giơ hai tay lên cao qua đầu, ngón tay hướng lên trần nhà, hít vào - kéo dài cột sống. Khi thở ra, bắt đầu cúi người về phía trước, tay ôm lấy bàn chân.

Lưu ý, mỗi lần hít vào, cố gắng vươn mình, kéo dài cột sống. Mỗi lần thở ra, hãy hạ thấp tư thế gập người về phía trước sao cho bụng nằm trên đùi, nếu có thể để giúp giữ cột sống thẳng.

4. Tư thế cây cầu

Tác dụng: Tư thế này có thể giúp cải thiện chức năng thận, giảm căng thẳng, từ đó giúp cân bằng nồng độ axit uric.

Cách thực hiện: Bắt đầu bằng cách nằm ngửa, đặt hai bàn chân phẳng trên sàn, rộng bằng vai và giữ đầu gối cong. Đặt hai tay xuống hai bên hông, lòng bàn tay úp xuống sàn.

Hít vào và đẩy hông lên trần nhà, đảm bảo đầu, cổ và vai nằm thẳng trên sàn. Hít thở sâu, giữ nguyên tư thế trong vài giây, sau đó, đưa tay trở lại sàn, thở ra trong khi hạ hông xuống đất.

5. Tư thế đứng gập người

Tác dụng: Tư thế đứng gập người giúp tăng lưu lượng máu đến thận và gan, đồng thời cải thiện khả năng lọc axit uric của hai cơ quan này.

Cách thực hiện: Đứng thẳng lưng, hai chân chụm lại hoặc hơi tách rộng ra; dùng cả hai chân để cân bằng trọng lượng cơ thể. Hít vào, giơ thẳng hai tay qua đầu.

Thở ra, hạ tay đặt cạnh hai chân hoặc bám vào mắt cá chân, kéo người cúi sát về phía cẳng chân, áp bụng lên đùi, nâng xương cụt và hông lên cao hơn nếu có thể. Hít thở sâu trong khi giữ tư thế này từ 20 đến 30 giây.

Khi hít vào, duỗi thẳng hai tay về phía trước và lên trên. Từ từ chuyển sang tư thế đứng. Khi thở ra lần cuối, thả lỏng hai tay sang hai bên.

6. Tư thế em bé

Quỳ gối trên thảm, hai ngón chân cái chạm vào nhau và hai đầu gối mở rộng bằng hông. Mông đặt trên gót chân, gập người về phía trước, duỗi thẳng hai tay ra trước mặt hoặc dọc theo cơ thể. Đặt trán lên thảm và hít thở sâu vào lưng. Giữ tư thế này càng lâu càng tốt.