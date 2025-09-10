Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

5 tư thế yoga tốt cho phổi

10-09-2025 - 16:53 PM | Sống

Tập yoga không chỉ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe thể chất mà còn giúp giảm căng thẳng và mệt mỏi tinh thần.

Dung tích và chức năng của phổi thường bắt đầu giảm dần từ độ tuổi ngoài 25. Tình trạng này có thể nghiêm trọng hơn nếu mắc các bệnh lý như bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD), gây ra khó thở. Việc duy trì luyện tập các tư thế yoga đều đặn sẽ giúp tăng dung tích phổi, hỗ trợ hít thở dễ dàng hơn và cải thiện sự kết nối với hơi thở.

5 tư thế yoga tốt cho phổi- Ảnh 1.

Tập yoga mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe thể chất. (Ảnh: Healthshots)

Theo Himalayan Siddhaa Akshar - chuyên gia Yoga (Ấn Độ), dưới đây là 5 tư thế yoga giúp mở rộng dung tích phổi, tăng khả năng hô hấp và mang lại hơi thở sâu hơn.

Bhujangasana (Tư thế rắn hổ mang)

Những tư thế uốn cong lưng nhẹ, điển hình như Bhujangasana, tác dụng mở rộng vùng lồng ngực, hỗ trợ việc hít thở sâu hơn. Khi nâng ngực lên đồng thời giữ cho vai được thư giãn, tư thế này giúp phổi tiếp nhận oxy đầy đủ và hiệu quả.

Cách thực hiện:

  • Nằm úp mặt xuống thảm.
  • Đặt lòng bàn tay dưới vai.
  • Hít vào và từ từ nâng ngực lên khỏi sàn, giữ khuỷu tay cong một góc 90 độ.
  • Giữ tư thế trong 15-30 giây, hít thở sâu, sau đó từ từ hạ người xuống.

Setu Bandhasana (Tư thế cây cầu)

Nâng hông sẽ giúp mở rộng lồng ngực và cải thiện lưu thông máu. Tư thế này không chỉ giúp phổi hoạt động khỏe mạnh mà còn tăng cường các cơ xung quanh lồng ngực.

Cách thực hiện:

  • Nằm ngửa, đầu gối cong và bàn chân đặt phẳng trên sàn, rộng bằng hông.
  • Đặt hai tay xuôi theo thân, lòng bàn tay úp xuống.
  • Khi hít vào, nâng hông lên về phía trần nhà, xoay vai về phía sau.
  • Giữ nguyên trong 30 giây, tập trung vào hơi thở.

Dhanurasana (Tư thế cây cung)

Tư thế uốn cong lưng này thúc đẩy sự linh hoạt ở vùng ngực, tăng cường khả năng hô hấp.

Cách thực hiện:

  • Nằm sấp, hai tay dọc theo cơ thể.
  • Gập đầu gối và dùng tay nắm lấy mắt cá chân.
  • Khi hít vào, hãy nâng ngực và đùi lên khỏi mặt đất, tạo thành hình cánh cung với cơ thể.
  • Giữ nguyên tư thế trong 15-30 giây, hít thở sâu vào ngực.

Tadasana (Tư thế ngọn núi)

Tư thế Tadasana thúc đẩy sự căn chỉnh cột sống tự nhiên và mở rộng lồng ngực. Bài tập này cũng là một bài tập giúp bạn tiếp đất, thúc đẩy hơi thở đều đặn.

Cách thực hiện:

  • Đứng thẳng, hai chân khép lại và hai tay đặt xuôi theo thân.
  • Hít vào và giơ hai tay qua đầu, hướng các ngón tay lên trên.
  • Giữ vai thư giãn và căn chỉnh đầu thẳng hàng với cột sống.
  • Giữ nguyên tư thế trong 30 giây trong khi thực hành hít thở chánh niệm.

Dwi khand pranayama (kỹ thuật thở luân phiên)

Bài tập thở nhẹ nhàng này hỗ trợ điều chỉnh hơi thở và tăng cường khả năng kiểm soát, có lợi cho hệ hô hấp, đánh thức sức mạnh bên trong.

Cách thực hiện:

  • Ngồi thoải mái với cột sống thẳng và vai thư giãn.
  • Tập trung vào hơi thở của bạn, hít vào theo hai nhịp đều đặn và thở ra theo hai nhịp bằng nhau.
  • Tiếp tục lặp lại và luyện tập.
Cụ bà đạt kỷ lục Việt Nam môn Yoga dưới nước chia sẻ bí quyết khoẻ mạnh ở tuổi 80

Theo Thu Hiền/VTC News

VTCnews

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hãng hàng không của Chủ tịch Đỗ Vinh Quang tuyển dụng vị trí có lương hơn 300 triệu đồng/tháng, còn hưởng ưu đãi mua nhà, vay tiền độc quyền ở SHB

Hãng hàng không của Chủ tịch Đỗ Vinh Quang tuyển dụng vị trí có lương hơn 300 triệu đồng/tháng, còn hưởng ưu đãi mua nhà, vay tiền độc quyền ở SHB Nổi bật

Trường ĐH do tập đoàn nghìn tỷ thành lập “rót tiền khủng” cho tân sinh viên: 100% nhận học bổng 10 triệu đồng, có 100 slot đi học “không mất tiền”, còn được tài trợ thêm 30 triệu/năm

Trường ĐH do tập đoàn nghìn tỷ thành lập “rót tiền khủng” cho tân sinh viên: 100% nhận học bổng 10 triệu đồng, có 100 slot đi học “không mất tiền”, còn được tài trợ thêm 30 triệu/năm Nổi bật

Nam bác sĩ gây bão mạng vì TỪ CHỐI chọn chuyên ngành Nội trú: Hoá ra là "người quen" từng làm rạng danh Việt Nam tại đấu trường quốc tế!

Nam bác sĩ gây bão mạng vì TỪ CHỐI chọn chuyên ngành Nội trú: Hoá ra là "người quen" từng làm rạng danh Việt Nam tại đấu trường quốc tế!

16:43 , 10/09/2025
Đỗ đại học danh tiếng được gia đình mở tiệc ăn mừng, nữ sinh nhập học 3 ngày liền đòi nghỉ học, thừa nhận: “Không thi lại sẽ hỏng cả tương lai”

Đỗ đại học danh tiếng được gia đình mở tiệc ăn mừng, nữ sinh nhập học 3 ngày liền đòi nghỉ học, thừa nhận: “Không thi lại sẽ hỏng cả tương lai”

16:30 , 10/09/2025
63 tuổi, ly hôn và sống một mình, người phụ nữ nhận ra mình “hạnh phúc nhất làng”: "Tôi thẳng thừng từ chối chăm cháu"

63 tuổi, ly hôn và sống một mình, người phụ nữ nhận ra mình “hạnh phúc nhất làng”: "Tôi thẳng thừng từ chối chăm cháu"

15:52 , 10/09/2025
5 loại "rau củ tốt nhất thế giới", giàu dinh dưỡng, ngon miệng, giá cả phải chăng, chợ Việt rất nhiều

5 loại "rau củ tốt nhất thế giới", giàu dinh dưỡng, ngon miệng, giá cả phải chăng, chợ Việt rất nhiều

15:47 , 10/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên