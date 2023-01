Cục Hàng không Việt Nam đề xuất tăng quy mô đội tàu bay

Cụ thể, Cục Hàng không Việt Nam đề xuất Bộ Giap thông Vận tải cho phép các hãng hàng không Việt Nam thực hiện ngay việc bổ sung đội tàu bay chở khách để đáp ứng nhu cầu khai thác trong giai đoạn Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội Xuân 2023 với số lượng tàu bay không vượt quá thời điểm tháng 1/2020 là 234 chiếc.



Bên cạnh đó, Cục Hàng không Việt Nam cũng kiến nghị xem xét cho phép các hãng bổ sung thêm tàu bay khai thác trong năm 2023 với số lượng lớn hơn thời điểm tháng 1/2020 trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc phù hợp với nhu cầu thị trường, hạ tầng cảng hàng không, năng lực khai thác, bảo dưỡng của bản thân hãng hàng không và năng lực giám sát an toàn khai thác tàu bay của Cục Hàng không Việt Nam.

Theo đánh giá của Cục Hàng không Việt Nam, thị trường vận tải hàng không Việt Nam đã có dấu hiệu hồi phục từ tháng 3/2022, đặc biệt là thị trường nội địa. Ngay từ tháng 4/2022, thị trường nội địa đã ở mức tương đương cùng kỳ năm 2019.

Với sự bùng nổ của nhu cầu đi lại trong dịp hè, thị trường nội địa đã hồi phục hoàn toàn và có sự tăng trưởng trên 30% vào các tháng 6, thàng 7 và tháng 8 so với so cùng kỳ 2019 (thời điểm trước dịch COVID-19).

Đối với thị trường quốc tế, tốc độ hồi phục diễn ra chậm hơn, tuy nhiên có sự khởi sắc vào các tháng cuối năm 2022 với mức độ hồi phục bằng 50% so cùng kỳ 2019.

"Đang có những dấu hiệu tích cực cho thấy thị trường hàng không sẽ hồi phục hoàn toàn vào nửa cuối năm 2023 làm phát sinh nhu cầu bổ sung đội tàu bay cho giai đoạn trước mắt cũng như trong năm 2023 của các hãng bay Việt Nam", lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết.

Theo tính toán trên cơ sở thực tiễn khai thác của các hãng hàng không Việt Nam, trung bình một đầu tàu bay vận chuyển 250.000 khách/năm. Với dự báo thị trường nội địa năm 2023 đạt 45,5 triệu khách thì số lượng tàu bay cho riêng thị trường nội địa là 182 chiếc.

Đối với thị trường quốc tế, trên cơ sở thị phần mục tiêu 42% dự kiến các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển khoảng 13,6 triệu khách, tương đương với 57 tàu bay. Theo tính toán này, nhu cầu về tàu bay khai thác của các hãng hàng không Việt Nam năm 2023 sẽ là từ 230 tàu bay cho các tháng đầu năm, tăng dần theo hàng tháng cho đến 250 tàu bay vào các tháng cuối năm.

Hiện tại thị trường hàng không thế giới đang hồi phục, kéo theo đó là nhu cầu sử dụng tàu bay tăng và đã xuất hiện tình trạng khan hiếm tàu bay trên thị trường cho thuê tàu bay thế giới.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, việc cho phép các hãng hàng không Việt Nam bổ sung đội tàu bay vào thời điểm này là hợp lý, có thể giúp các hãng có điều kiện thuê được tàu bay với chi phí hợp lý cũng như thực hiện được đúng các kế hoạch nhận tàu bay theo các thỏa thuận mua tàu bay đã ký kết, tránh bị phạt vì vi phạm hợp đồng.

Hiện tại, tổng số tàu bay của 5 hãng hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines, Vietjet Air, Pacific Airlines, Bamboo Airways và Viettravel Airlines) đang khai thác là 225 tàu bay trong khi thời điểm tháng 1/2020 (thời điểm trước dịch COVID-19) đội tàu bay của các hãng hàng không Việt Nam là 234 chiếc.

Trong số 225 tàu bay nêu trên, số tàu bay sẵn sàng khai thác chỉ là 190 chiếc, số còn lại là đang thực hiện bảo dưỡng là 12 chiếc và đang bảo quản dừng bay là 23 chiếc.

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam thông tin, năm 2022 thị trường vận tải hàng không Việt Nam đạt sản lượng 55 triệu khách tăng 3,7 lần so năm 2021 và bằng 69,6% so năm 2019 và 1,25 triệu tấn hàng hóa bằng 95% so năm 2021 và tương đương năm 2019.