Cục Hàng không yêu cầu kiểm soát chặt giá vé máy bay dịp lễ A80

Theo thông tin mới được đăng tải vào ngày 14/8 trên website của Cục hàng không Việt Nam, các hãng hàng không trong nước được yêu cầu theo dõi sát tình hình đặt chỗ, bán vé để kịp thời điều chỉnh kế hoạch khai thác, bổ sung và tăng chuyến trên các đường bay có nhu cầu lớn. Trong đó, các chuyến bay đến và đi từ Thủ đô Hà Nội trong các ngày trước và sau kỳ nghỉ lễ cần đặc biệt chú ý. Cục Hàng không cũng yêu cầu các hãng chủ động phối hợp với địa phương và ngành du lịch xây dựng các chương trình khuyến mại, sản phẩm combo trọn gói hàng không - du lịch gắn liền với các sự kiện chính trị, văn hóa nhằm đa dạng hóa sự lựa chọn, kích cầu du lịch cũng như vận chuyển trong dịp lễ.

Đáng chú ý, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng phải thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về giá vận chuyển hàng không nội địa, bán vé trong phạm vi khung giá và chính sách giá của hãng; đồng thời kiểm soát chặt chẽ hoạt động bán vé của đại lý, đảm bảo giá bán đúng quy định nhằm tránh tình trạng tăng giá vé quá mức trong cao điểm dịp lễ. Đây là biện pháp nhằm bảo vệ quyền lợi hành khách, giữ ổn định thị trường vé máy bay trong thời gian nhu cầu tăng cao.

Bên cạnh đó, các hãng cần chuẩn bị nguồn lực tối đa để khai thác hết công suất đội tàu bay, nhân viên hàng không như phi công, tiếp viên, kỹ thuật viên; quán triệt toàn bộ nhân viên tuyệt đối tuân thủ các quy định về an toàn, an ninh hàng không, đồng thời phục vụ hành khách tận tình, chu đáo.

Các đơn vị quản lý sân bay như Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn được chỉ đạo xây dựng phương án tăng cường cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cũng như lực lượng nhân viên để đáp ứng lưu lượng hành khách tăng cao, đặc biệt tập trung vào các sân bay lớn như Tân Sơn Nhất và Nội Bài. Công tác kiểm tra, bảo đảm an ninh, an toàn tại các khu vực làm thủ tục, soi chiếu, trả hành lý được siết chặt để tránh ùn tắc, phục vụ hành khách thông suốt trong dịp lễ.

Đồng thời, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) sẽ phối hợp điều hành bay hiệu quả, giảm ùn tắc khai thác, đảm bảo an toàn bay khi lưu lượng chuyến tăng cao.

Ngoài ra, Cục Hàng không cũng yêu cầu các đơn vị cung cấp dịch vụ hàng không xây dựng các kế hoạch, bố trí đủ nguồn lực và thiết bị phục vụ các chuyến bay tăng cường; tăng cường kiểm tra đảm bảo chất lượng dịch vụ phi hàng không, kiểm soát giá thành các hàng hóa thiết yếu tại sân bay, tránh tăng giá gây khó khăn cho hành khách.

Theo khảo sát ngày 14/8, giá vé khứ hồi chặng TP.HCM - Hà Nội khởi hành ngày 30/8 và trở lại vào 2/9 hiện rẻ nhất ở mức gần 4 triệu đồng đã bao gồm thuế phí, kết hợp chuyến bay của Vietnam Airlines và Vietjet Air. Tuy nhiên giá vé sẽ cao hơn 1-2 triệu đồng nếu hành khách lựa chọn những giờ bay đẹp hơn.



