Cục máu đông rất "sợ" 1 thói quen đơn giản buổi sáng: Thường xuyên làm giúp tránh xa đột quỵ, đau tim

09-08-2025 - 08:14 AM | Sống

Nhiều người không ngờ thói quen hết sức đơn giản này lại có thể giúp phòng ngừa hình thành cục máu đông, từ đó giảm nguy cơ đột quỵ và đau tim.

Cục máu đông (huyết khối) là một phần không thể thiếu trong quá trình hồi phục khi cơ thể bị thương, giúp cầm máu và bảo vệ các cơ quan. Tuy nhiên, khi hình thành một cách bất thường hoặc di chuyển tới các cơ quan khác như các tĩnh mạch sâu, phổi hay não, chúng có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng như thuyên tắc mạch phổi, đột quỵ, đau tim và có thể dẫn tới tử vong.  

Thế nhưng, có một thói quen rất đơn giản vào buổi sáng có thể giúp bạn ngăn ngừa được tình trạng nguy hiểm này. Đó chính là uống một cốc nước, đặc biệt trước khi uống cà phê. 

Mất nước làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông

Mất nước làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông (Ảnh minh họa).

Theo Catherine Weinberg, bác sĩ tim mạch can thiệp đồng thời là giám đốc y khoa của Trung tâm Y tế MemorialCare Saddleback (Mỹ), sau một giấc ngủ dài vào ban đêm, cơ thể thường bị mất nước.

Khi cơ thể bị mất nước, thể tích máu giảm và máu trở nên đặc hơn. Điều này khiến dòng máu lưu thông kém, dễ hình thành cục máu đông trong các tĩnh mạch. Tuy nhiên, ngay sau khi thức dậy, nhiều người có thói quen uống một tách cà phê thay vì uống nước. Cà phê có tác dụng lợi tiểu. Điều này có thể khiến cho cơ thể mất nước nhiều hơn, bác sĩ Weinberg giải thích.

“Uống một ly nước sau khi ngủ dậy, đặc biệt trước khi uống cà phê, là giải pháp đơn giản nhưng hữu hiệu, giúp cải thiện độ nhớt của máu. Thói quen này sẽ giúp máu lưu thông tốt hơn trong suốt cả ngày”, bác sĩ Weinberg cho hay. 

Theo đó, vị chuyên gia về tim mạch này nhấn mạnh, chỉ cần uống khoảng khoảng 240ml nước lọc trước khi dùng cà phê buổi sáng có thể mang lại lợi ích đáng kể trong việc phòng ngừa cục máu đông. 

Bác sĩ Cheng-Han Chen, một bác sĩ tim mạch khác của Trung tâm Y tế MemorialCare Saddleback, lưu ý thêm: “Không chỉ cà phê mà trà và các đồ uống chứa caffeine khác cũng có thể làm trầm trọng thêm tình trạng mất nước”. Chính vì thế, bác sĩ Chen cho rằng thứ đầu tiên mà mọi người nên uống sau khi ngủ dậy nên là một cốc nước lọc thay vì các loại đồ uống kể trên. 

Khuyến cáo từ chuyên gia

Uống một ly nước sau khi ngủ dậy, đặc biệt trước khi uống cà phê, là giải pháp đơn giản có thể giúp ngăn ngừa hình thành cục máu đông (Ảnh minh họa).

Ngoài việc uống nước trước khi dùng các loại đồ uống có caffeine, để phòng ngừa nguy cơ hình thành cục máu đông bất thường, các bác sĩ khuyến cáo mọi người nên:

