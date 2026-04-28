Cục Thống kê vừa công bố 1 con số cho thấy: Quy mô kinh tế Việt Nam đã vượt qua Thái Lan

Trao đổi với Tuổi trẻ Online , một lãnh đạo Cục Thống kê, Bộ Tài chính cho biết, kết quả ước tính của cục ghi nhận quy mô GDP nền kinh tế Việt Nam tính theo sức mua tương đương (PPP) năm 2025 đạt khoảng 1.885 tỷ USD.

Còn theo công bố của IMF, quy mô GDP nền kinh tế Thái Lan theo PPP ước tính năm 2025 đạt khoảng 1.881 tỷ USD.

Như vậy, xét theo PPP, quy mô kinh tế của Việt Nam đã vượt Thái Lan khoảng 4 tỷ USD.

Cũng theo Cục Thống kê, để đánh giá khả năng và thời điểm Việt Nam vượt Thái Lan về quy mô GDP theo PPP và theo giá hiện hành (USD), Cục Thống kê đã xây dựng kịch bản dự báo trên cơ sở các giả định chủ yếu: Thứ nhất về tỷ giá PPP, trong bối cảnh Việt Nam chưa ước tính tỷ giá PPP cho giai đoạn 2026-2030, giả định tỷ giá PPP không có biến động lớn và tham chiếu theo xu hướng dự báo của IMF.

Thứ hai, tăng trưởng kinh tế Việt Nam giả định sẽ đạt mục tiêu tăng trưởng bình quân giai đoạn 2026-2030 là 10% theo định hướng tại kết luận số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Thứ ba, giả định tỷ giá VND/USD giai đoạn 2026-2030 tăng khoảng 2%.

Với các giả định này, Cục Thống kê dự báo GDP tính theo PPP của Việt Nam năm 2026 ước đạt khoảng 2.099 tỷ USD, cao hơn 135 tỷ USD so với mức khoảng 1.964 tỷ USD của Thái Lan.

"Như vậy, có khả năng vượt và duy trì khoảng cách nhất định so với Thái Lan theo PPP từ năm 2026 ", Cục Thống kê nhận định.

Kinh tế Thái Lan đối diện nhiều khó khăn﻿

Năm 2026, kinh tế Thái Lan được dự báo tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức và tăng trưởng ở mức thấp so với khu vực. Theo Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), GDP của Thái Lan năm 2026 chỉ tăng khoảng 1,8%, mức thấp nhất trong ASEAN, phản ánh tác động từ nhu cầu toàn cầu suy yếu, chi phí năng lượng tăng và đà xuất khẩu chậm lại. Các dự báo khác cũng cho thấy xu hướng tương tự: World Bank ước tính tăng trưởng khoảng 1,6%, trong khi Ngân hàng Trung ương Thái Lan dự báo khoảng 1,5%, cho thấy nền kinh tế đang bước vào giai đoạn tăng trưởng chậm rõ rệt.

Nguyên nhân chính đến từ cả yếu tố bên ngoài và nội tại. ADB cho biết xung đột tại Trung Đông đã làm tăng giá năng lượng và gây gián đoạn thương mại toàn cầu, qua đó ảnh hưởng trực tiếp đến các ngành xuất khẩu và du lịch – hai trụ cột quan trọng của kinh tế Thái Lan. Đồng thời, các vấn đề mang tính cấu trúc như năng suất thấp, giá trị gia tăng nội địa trong xuất khẩu hạn chế và mức độ ứng dụng công nghệ chưa cao cũng tiếp tục kìm hãm tăng trưởng .

Bên cạnh đó, nhu cầu trong nước cũng chịu áp lực khi tiêu dùng hộ gia đình có xu hướng suy yếu và các chính sách tài khóa trở nên thận trọng hơn. Báo cáo của World Bank cho thấy tăng trưởng năm 2026 giảm một phần do điều kiện tài chính thắt chặt và cầu nội địa chưa phục hồi mạnh. Ngoài ra, xuất khẩu – động lực truyền thống – được dự báo chững lại sau giai đoạn tăng mạnh trước đó, trong khi ngành du lịch chưa phục hồi hoàn toàn.

