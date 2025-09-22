Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cục trưởng Cục CSGT chỉ đạo 'nóng': CSGT điều tiết giao thông không được xử lý vi phạm

22-09-2025 - 07:19 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Cục trưởng Cục CSGT vừa có chỉ đạo về công tác kiểm tra, xử lý vi phạm an toàn giao thông và yêu cầu các tổ công tác CSGT được bố trí làm nhiệm vụ điều tiết, chỉ huy giao thông thì không được dừng phương tiện, xử lý vi phạm.

Cục trưởng Cục CSGT chỉ đạo 'nóng': CSGT điều tiết giao thông không được xử lý vi phạm- Ảnh 1.

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT.

Ngày 19/9, Cục CSGT cho biết, Cục trưởng Cục CSGT vừa yêu cầu lực lượng CSGT toàn quốc thực hiện ngay một số công tác trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Cụ thể, lực lượng CSGT tập trung tuần tra cơ động, chỉ dừng tại một điểm để kiểm soát phải sử dụng camera body (camera mini) hoặc bố trí camera ghi nhận lại toàn bộ quá trình kiểm tra, xử lý của lực lượng CSGT; dữ liệu camera phải được lưu giữ đúng quy định. Hoặc khi có thông tin phản ánh vi phạm đến các số điện thoại của lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị CSGT.

Đối với trường hợp có kế hoạch tổng kiểm soát, hoặc khi có tin báo, tố giác, phản ánh, kiến nghị, đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân về tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật khác; khi thực hiện các chuyên đề về quá tải, chở quá số người quy định, kiểm soát, xử lý nồng độ cồn, ma túy… thì lực lượng CSGT được dừng tại một điểm để kiểm soát.

Cục trưởng Cục CSGT chỉ đạo 'nóng': CSGT điều tiết giao thông không được xử lý vi phạm- Ảnh 2.

Lực lượng CSGT làm nhiệm vụ.

Lãnh đạo Cục CSGT cũng yêu cầu tổ CSGT được bố trí làm nhiệm vụ chỉ huy, điều khiển giao thông tại các nút giao thông chỉ thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, chỉ huy điều khiển giao thông, không được dừng phương tiện để kiểm soát, xử lý vi phạm, đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt.

Khi hết giờ cao điểm các tổ CSGT này được bố trí tuần lưu trên tuyến ghi nhận lại các trường hợp vi phạm và tổ chức xác minh, xử lý “phạt nguội”. Nếu tình hình khu vực, nút giao thông phức tạp về vi phạm trật tự an toàn giao thông sẽ bố trí lực lượng riêng để xử lý.

Trong thời gian tới, Cục CSGT và Phòng CSGT các địa phương sẽ công khai các nội dung về việc dừng tại một điểm để kiểm soát, việc bố trí lực lượng làm nhiệm vụ chỉ huy, điều khiển giao thông, sử dụng camera ghi nhận quá trình tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm… cho người dân biết. Trong đó, Cục CSGT sẽ sớm thực hiện các nội dung này trên các tuyến cao tốc.

Cục CSGT cho biết, từ đầu năm 2026 mọi hành vi vi phạm giao thông trong lĩnh vực đường bộ, đường sắt, đường thủy (nếu không được phát hiện trực tiếp bằng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ hay camera) thì trước khi xử lý, bắt buộc phải có dữ liệu hình ảnh hoặc chứng cứ điện tử làm căn cứ ra quyết định xử phạt.

Theo Thanh Hà

Tiền Phong

