Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cụm camera mới trên iPhone 17 series: Gây tranh cãi, nhưng lại giải quyết một vấn đề lâu năm

11-09-2025 - 18:55 PM | Thị trường

Không chỉ là nâng cấp về phần cứng bên trong, dòng iPhone 17 còn mang theo thay đổi bên ngoài sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm của người dùng.

Kể từ khi chiếc iPhone đầu tiên ra mắt vào năm 2007, Apple luôn bố trí cụm camera ở góc trên bên trái mặt lưng. Trải qua nhiều thế hệ, từ iPhone camera đơn cho đến iPhone 11 với thiết kế "ba mắt", cách đặt camera này vẫn giữ nguyên. Tuy nhiên, theo thời gian, cảm biến camera ngày càng to và hiện đại hơn, trong khi điện thoại lại ngày một mỏng đi.

Hệ quả là khi đặt máy trên bàn, mỗi lần chạm để nhắn tin, trả lời email hay chỉ đơn giản là lướt web, chiếc iPhone sẽ lắc lư rất khó chịu. Đây lại là tình huống sử dụng phổ biến, đặc biệt với những ai thường xuyên làm việc cạnh điện thoại.

Cụm camera mới trên iPhone 17 series: Gây tranh cãi, nhưng lại giải quyết một vấn đề lâu năm- Ảnh 1.

Camera iPhone qua các thời kỳ, cho đến trước iPhone 17 series

Với iPhone 17, Apple đã chính thức giải quyết vấn đề tồn tại suốt hơn một thập kỷ. Ngoại trừ bản iPhone 17 tiêu chuẩn, toàn bộ dòng sản phẩm mới đều sở hữu thiết kế camera dạng thanh ngang trải dài ở mặt lưng. Cách bố trí này không chỉ giảm hiện tượng "lắc lư" khó chịu, mà còn mang lại một vẻ cân đối hơn.

Cụm camera mới trên iPhone 17 series: Gây tranh cãi, nhưng lại giải quyết một vấn đề lâu năm- Ảnh 2.

Cụm camera mới trên iPhone 17 Pro và Pro Max.[Ảnh 2]

Cụm camera mới trên iPhone 17 series: Gây tranh cãi, nhưng lại giải quyết một vấn đề lâu năm- Ảnh 3.

Hiện tượng lắc lư đã giảm rất nhiều trên iPhone 17 Pro Max.

Thực tế, ý tưởng camera dạng thanh ngang không mới. Google đã đi trước với dòng Pixel 6, áp dụng thiết kế camera dạng thanh kéo dài toàn chiều ngang mặt lưng. Trước đó rất lâu, Nexus 6P mà Google hợp tác với Huawei cũng từng thử nghiệm kiểu bố trí tương tự. Lợi ích rất rõ ràng: dàn đều trọng lượng và kích thước của cụm camera, giúp máy không chỉ chắc chắn hơn khi cầm mà còn ổn định tuyệt đối khi đặt xuống. Nói cách khác, thiết kế camera này biến chiếc điện thoại thành một khối phẳng vững vàng thay vì một "cục bập bênh" trên mặt bàn.

Cụm camera mới trên iPhone 17 series: Gây tranh cãi, nhưng lại giải quyết một vấn đề lâu năm- Ảnh 4.

iPhone có cụm camera dồn về 1 bên sẽ bị lắc lư mạnh khi chạm vào màn hình lúc máy nằm trên mặt bàn

Dù thiết kế camera trên iPhone 17 Pro/Pro Max và iPhone Air vẫn chưa hoàn toàn phẳng như Pixel 6, bởi các ống kính vẫn hơi nhô lên so với phần viền ngang, nhưng sự thay đổi này vẫn mang lại khác biệt lớn. Thay vì bị lệch một bên như trước, cụm camera giờ được dàn đều, giúp máy cân bằng hơn đáng kể khi đặt xuống bàn. Người dùng có thể yên tâm thao tác mà không còn cảnh điện thoại lắc lư khó chịu như những thế hệ trước.

Cụm camera mới trên iPhone 17 series: Gây tranh cãi, nhưng lại giải quyết một vấn đề lâu năm- Ảnh 5.

iPhone Air có 1 camera sau, nếu không nhờ thanh camera ngang thì có lẽ nó sẽ rung lắc rất mạnh khi dùng trên mặt bàn.[Ảnh 5]

Cụm camera mới trên iPhone 17 series: Gây tranh cãi, nhưng lại giải quyết một vấn đề lâu năm- Ảnh 6.

Nhưng nhờ thiết kế camera dạng thanh, iPhone Air vẫn không rung lắc nhiều khi sử dụng trong tình huống này.

Về mặt thẩm mỹ thì cái đẹp là tùy mỗi người cảm nhận, nhưng ít nhất camera dạng thanh ngang sẽ tạo ra sự cân bằng, cũng là một cách để tăng trải nghiệm sử dụng cho khách hàng.

Đây không phải lần đầu tiên Apple thay đổi thiết kế camera và gây ra tranh cãi. Khi iPhone 11 ra mắt với cụm camera "ba mắt", cộng đồng mạng từng chế giễu khá nhiều, cho rằng thiết kế lạ mắt và thậm chí… hơi kỳ dị. Thế nhưng theo thời gian, kiểu bố trí này không chỉ trở nên quen thuộc mà còn được nhiều hãng Android học theo, biến nó thành chuẩn mực trong vài năm liền. Sẽ không ngạc nhiên nếu sau iPhone 17, kiểu camera dạng thanh ngang này cũng sớm lan rộng trên thị trường.

Trong nhiều năm qua, người dùng đã quen với việc sống chung với cụm camera lồi ở góc trái. Họ mua ốp lưng dày hơn, tìm cách kê thêm hoặc đơn giản là chấp nhận việc máy rung rinh trên bàn. Thiết kế camera trên dòng iPhone 17 có thể xem là thay đổi lớn cả về hình thức và trải nghiệm hằng ngày.

Trên tay iPhone Air siêu mỏng và iPhone 17 Pro Max màu Cam Vũ trụ, có xấu thật không?

Theo Tuấn Nguyễn - Ảnh Tuấn Lê

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Campuchia nuôi tham vọng soán ngôi ‘ông trùm’ của Việt Nam ở mặt hàng tỷ đô: có diện tích trồng gần 700.000 ha, xuất khẩu hàng trăm tấn từ Á sang Âu

Campuchia nuôi tham vọng soán ngôi ‘ông trùm’ của Việt Nam ở mặt hàng tỷ đô: có diện tích trồng gần 700.000 ha, xuất khẩu hàng trăm tấn từ Á sang Âu Nổi bật

Một mẫu sedan cỡ B vừa ra mắt tại Việt Nam: Xe châu Âu, lắp ráp trong nước, giá thấp nhất 421 triệu đồng đấu 'căng đét' với Toyota Vios, Honda City

Một mẫu sedan cỡ B vừa ra mắt tại Việt Nam: Xe châu Âu, lắp ráp trong nước, giá thấp nhất 421 triệu đồng đấu 'căng đét' với Toyota Vios, Honda City Nổi bật

Trung Quốc đang tăng ‘săn’ báu vật dưới nước gì của Việt Nam dịp Trung thu, Tết năm nay?

Trung Quốc đang tăng ‘săn’ báu vật dưới nước gì của Việt Nam dịp Trung thu, Tết năm nay?

15:50 , 11/09/2025
Hơn 30 startup Hàn Quốc mang công nghệ mới đến Việt Nam, tìm kiếm cơ hội hợp tác

Hơn 30 startup Hàn Quốc mang công nghệ mới đến Việt Nam, tìm kiếm cơ hội hợp tác

14:48 , 11/09/2025
Trên tay iPhone Air siêu mỏng và iPhone 17 Pro Max màu Cam Vũ trụ, có xấu thật không?

Trên tay iPhone Air siêu mỏng và iPhone 17 Pro Max màu Cam Vũ trụ, có xấu thật không?

13:50 , 11/09/2025
Đâu là nơi bán iPhone nhiều bậc nhất giúp thị trường Việt Nam thăng hạng?

Đâu là nơi bán iPhone nhiều bậc nhất giúp thị trường Việt Nam thăng hạng?

13:30 , 11/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên