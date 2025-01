Cung đường "đèn lồng khổng lồ" hot nhất tại KĐT tỷ phú Phạm Nhật Vượng đứng sau: Chỉ cách Hà Nội gần 1h đi xe, hút cả triệu người check-in rầm rầm

Ngày 18/1 – 16/3/2025, tại Ocean City sẽ diễn ra Lễ hội Ánh sáng Phương Đông 2025. Với 580 sự kiện, 1.000 điểm trải nghiệm ẩm thực – mua sắm trong vòng 58 ngày, đây dự kiến là Lễ hội Xuân lớn nhất Việt Nam, thu hút hàng triệu lượt du khách đến vui chơi trong dịp Tết Ất Tỵ. Lễ hội Ánh sáng phương Đông 2025 gồm nhiều “lễ hội trong lòng lễ hội” với các chuỗi sự kiện liên tục, đan xen tạo nên một vũ trụ xuân đa sắc màu, nhiều trải nghiệm, hứa hẹn hành trình khám phá đầy lôi cuốn và hấp dẫn bất tận.

Trong đó, tâm điểm “sáng tạo nhất và duy nhất” là Lễ hội Đèn lồng Quốc tế Ocean - Ánh sáng phương Đông, khai mạc vào ngày 18/01, trưng bày 15 tác phẩm xuất sắc nhất của vòng chung kết Cuộc thi Đèn Lồng Quốc tế Ocean. Các cụm đèn khổng lồ được thiết kế tinh xảo, độc bản đến từ các đội thi của Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan và Việt Nam sẽ tái hiện thế giới thần thoại phương Đông bằng ánh sáng huyền hoặc và công nghệ hiện đại như “Lạc Long Quân trở về”, “Hồn thiêng đất Việt”, “Rồng tỏa sáng Phương Đông” hay “Đôi cánh của tương lai”…

Những câu chuyện văn hóa Việt đặc sắc sẽ được các tác phẩm đèn lồng khổng lồ tái hiện thông qua ngôn ngữ của ánh sáng và màu sắc.

Đặc biệt, lần đầu tiên, kỳ quan đèn lồng Yuyuan Lantern Festival nổi tiếng thế giới sẽ hiện diện tại Việt Nam với chủ đề quen thuộc mang huyền tích Á châu mang tên Sơn Hải dị kì ký. “Sơn Hải dị kì ký” là thế giới của những sinh vật huyền bí được mô tả trong Sơn Hải Kinh – một trong những pho sách địa lý lâu đời nhất của Trung Quốc xuất hiện từ thời Chiến Quốc.

Kết hợp với các thiết kế lấy cảm hứng từ sách Lĩnh nam chích quái – cuốn truyện thần thoại dân gian Việt Nam được biên soạn và xuất bản vào cuối triều Trần - các linh thú trong thần thoại 2 đất nước tạo thành một thế giới “Sinh vật huyền bí phương Đông” lung linh ảo diệu. Điểm nhấn nổi bật của triển lãm là các tác phẩm “Cổng rồng Đông A”, “Cây thần Phù Tang”, “Thần Kim Quy”, “Bạch Long” và “Công chúa Thủy cung”,…





Cộng hưởng với các tác phẩm ánh sáng có “1 không 2” là cung đường đèn lồng dài gần 2 km dọc tuyến phố Phố Đông, San Hô và một phần VinWonders Waves Park. Với thông điệp “Shine for Life – Thắp sáng vì sự sống”, cung đường không chỉ mang đến cơ hội thưởng thức nghệ thuật đèn lồng mà còn cho du khách cơ hội gửi gắm những điều ước bình an cho năm mới trên Con đường Nguyện ước nằm trên tuyến đường San Hô huyền ảo ánh sáng tím của Cây Thần.

Đông đảo người dân và du khách đến chiêm nghiệm và không quên ghi lại những khoảnh khắc đẹp tại không gian Lễ hội.

Trong khuôn khổ lễ khai mạc, ban tổ chức đã công bố kết quả cuộc thi Thiết kế đèn lồng quốc tế Ocean lần đầu tiên được tổ chức trên thế giới. Đáng chú ý, giải Nhất đã được trao cho tác phẩm "Hồn thiêng đất Việt" (The Sacred Soul of Vietnam) của Hội An Craft – Việt Nam. Tác phẩm đồ sộ với chiều dài 70m và chiều rộng 20m, được chế tác trong vòng 2 tháng bởi 12 nghệ nhân.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Thu Hằng, Tổng giám đốc Vinhomes cho biết: “Những thiết kế đèn lồng khổng lồ, độc bản mang đậm dấu ấn văn hóa sẽ biến Ocean City thành một kỳ quan ánh sáng rực rỡ.Đây sẽ là một trong những điểm đến thu hút du khách dịp đầu năm mới, góp phần khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ du lịch văn hóa toàn cầu. Đồng thời, minh chứng cho khả năng tổ chức những sự kiện văn hóa đẳng cấp thế giới của Việt Nam. Chúng tôi kỳ vọng đây sẽ là một điểm đến mua sắm, thưởng thức ẩm thực độc đáo, là không gian kết nối văn hóa, người dân và du khách để trải nghiệm không khí Tết xưa, bên cạnh những trải nghiệm về nghệ thuật, ánh sáng và văn hóa truyền thống.”

Mô hình "Hồn thiêng Đất Việt" của đội thi Hội An Craft đã đạt Giải Nhất Cuộc thi & Lễ hội đèn lồng Quốc tế Ocean 2025.

Bên cạnh các siêu phẩm ánh sáng, Ocean City cũng cung cấp chuỗi các điểm đến vui Xuân “xịn nhất, ngon nhất và Tết nhất” với Siêu hội chợ Xuân Ocean Spring Fair, gồm 3 chuỗi hội xuân chính với số gian hàng lên tới hơn 250 gian. Bắt đầu là Hội Xuân 2025 (18/01 - 26/01) chủ đề “Mang Tết về nhà - Happy Tết” tại K-Town quy tụ 116 gian hàng cây cảnh, ẩm thực, quà Tết, thủ công mỹ nghệ, đặc sản 40 tỉnh, thành…. Đặc biệt, Chợ Xuân Giảng Võ thân thương của người Hà Nội sẽ trở lại với phiên bản "Tết 4.000 năm, Tết 5 vương quốc", gồm 172 gian hàng, trong đó 136 gian hàng mở xuyên suốt 58 ngày từ 18/01 đến hết 16/03/2025 với đủ sản vật đến từ và các vùng miền Việt Nam và cả các gian giới thiệu ẩm thực lễ hội của Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Sri Lanka; cùng với hàng trăm trải nghiệm Tết xưa và Tết nay. Hành trình khám phá tinh hoa ẩm thực của du khách còn được nối dài cùng Lễ hội Nướng Quốc tế tại Làng nướng Sake, với sự tham gia của các chuyên gia ẩm thực quốc tế.

Du khách cũng có thể trải nghiệm bữa tiệc ánh sáng từ màn trình diễn Lighting Dance, múa lửa cầu may, màn diễu hành ánh sáng, pháo hoa tại Venice; hoặc hòa mình vào không gian sáng tạo cùng các workshop, múa quạt LED Hàn Quốc, hoặc xem múa đèn lồng, múa lân LED, pháo bông và tái hiện hoạt cảnh trò chơi Rồng Rắn Lên Mây tại Little Hongkong.

Ảnh: BTC