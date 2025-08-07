Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cùng mắc kẹt trong nước lũ, cảnh chồng đề nghị cứu vợ mình trước gây xúc động

07-08-2025 - 09:40 AM | Sống

"Hãy cứu vợ tôi trước", đề nghị của người chồng với đội cứu hộ khi đang mắc kẹt trong dòng nước lũ dâng cao, chảy xiết khiến cư dân mạng Trung Quốc xúc động.

Mưa lớn gây nhiều thiệt hại nặng nề cho vùng phía bắc Trung Quốc vào cuối tháng 7. Tại Bắc Kinh, ít nhất 30 người thiệt mạng sau đợt mưa lớn nhiều ngày. Chỉ trong chưa đầy 1 tuần, thành phố hứng lượng mưa tương đương với một năm.

Trong khi đó, tại tỉnh Hà Bắc lân cận, trận lở đất ập vào một ngôi làng khiến 8 người dân địa phương thiệt mạng, 4 người khác mất tích. Quận Kỷ Châu, phía bắc thành phố Thiên Tân, ghi nhận trận sạt lở đất lớn nhất trong 7 thập kỷ sau khi hứng chịu lượng mưa lên tới 200mm từ ngày 28/7 đến 29/7. Beijing News đưa tin, hơn 10.000 cư dân đã phải di dời. Nước lũ tràn vào các đường phố trong quận, mực nước dâng cao tới 1m hoặc cao hơn.

Ngày 28/7, một cặp vợ chồng bị mắc kẹt trong quán ăn nhỏ của họ, chờ được giải cứu. Khi đội cứu hộ đi về phía quán và ném cho họ một chiếc phao cứu sinh, người chồng đề nghị: “Xin hãy cứu vợ tôi trước. Cô ấy không biết bơi”.

Cùng mắc kẹt trong nước lũ, cảnh chồng đề nghị cứu vợ mình trước gây xúc động- Ảnh 1.

Người chồng đề nghị lực lượng cứu hộ cứu vợ mình trước tiên. (Ảnh: Handout)

Cùng mắc kẹt trong nước lũ, cảnh chồng đề nghị cứu vợ mình trước gây xúc động- Ảnh 2.

Hai vợ chồng bị mắc kẹt trong cửa hàng do mưa lũ. (Ảnh: Handout)

Người chồng đặt vợ vào phao cứu sinh trước khi đẩy cô về phía đội cứu hộ. Tuy nhiên, dòng nước chảy xiết đã đẩy họ ra xa hơn và cản trở nỗ lực cứu hộ.

Sau khi chứng kiến vợ được đội cứu hộ đưa đi, người chồng vẫn chưa yên tâm. Anh nói: "Tôi ổn. Tôi biết bơi. Các anh hãy đưa cô ấy đến nơi an toàn trước đã". “Không, anh cũng nên đến đây" , những người cứu hộ thúc giục. Cuối cùng, cả hai vợ chồng đều được lực lượng cứu hộ đưa đến nơi an toàn.

“Lúc đó, chúng tôi vô cùng sợ hãi. Đây là tình huống nguy hiểm nhất mà chúng tôi từng trải qua kể từ khi kết hôn hơn 10 năm trước”, người chồng họ Lưu cho biết. “Vợ tôi khóc vì không biết bơi. Là người đàn ông, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là phải cứu vợ mình trước. Cảm ơn các lính cứu hỏa rất nhiều vì đã cứu chúng tôi”.

Cùng mắc kẹt trong nước lũ, cảnh chồng đề nghị cứu vợ mình trước gây xúc động- Ảnh 3.

Lưu khăng khăng nhờ đội cứu hộ lũ lụt cứu vợ trước. (Ảnh: Handout)

Cùng mắc kẹt trong nước lũ, cảnh chồng đề nghị cứu vợ mình trước gây xúc động- Ảnh 4.

Đây là tình huống nguy hiểm nhất mà vợ chồng Lưu từng trải qua từ khi kết hôn. (Ảnh: Handout)

Đoạn video về cuộc giải cứu nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc. Cộng đồng mạng xúc động bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với người chồng: “Những khoảnh khắc quan trọng khiến bản chất con người bộc lộ. Chị ơi, chị đã chọn được một người chồng tốt!”; "Tôi lại tin vào tình yêu rồi"; "Anh ấy đã nêu gương là một người đàn ông có trách nhiệm"...

