Lấy cảm hứng từ xu hướng sống xanh - tiêu dùng bền vững của giới trẻ, game "Xây nhà xanh – Nhận quà nhanh" được tích hợp ngay trên ứng dụng Sacombank Pay, khuyến khích người dùng thực hiện thanh toán không tiền mặt - vừa tiện lợi, hiện đại, vừa góp phần giảm tiêu thụ giấy và hạn chế phát thải trong các giao dịch hằng ngày.

Chỉ với mỗi giao dịch hợp lệ trên Sacombank Pay như: chuyển tiền, nạp điện thoại, thanh toán hóa đơn, gửi tiết kiệm, mua ngoại tệ, mở thẻ Sacombank Mastercard MultiPass…; hay đơn giản là đăng nhập và điểm danh, người chơi sẽ nhận ngay "vật liệu xanh" để xây nên ngôi nhà của riêng mình. Bên cạnh đó, người chơi còn có thể tặng vật liệu cho bạn bè để tăng tương tác và cùng nhau hoàn thành mục tiêu nhanh hơn. Sau mỗi bước tiến trong hành trình xây nhà, người chơi có thể dễ dàng nhận thưởng ngay với mức hoàn tiền linh hoạt đến 20.000 đồng tùy cột mốc. Càng giao dịch nhiều, ngôi nhà càng nhanh hoàn thiện và cơ hội nhận quà càng lớn.

Đặc biệt, những người chơi có thành tích nổi bật trong bảng xếp hạng số lượng vật liệu xanh sẽ nhận được phần thưởng tiền mặt giá trị lên đến 10 triệu đồng, bên cạnh nhiều phần quà hấp dẫn khác như voucher dịch vụ mua sắm, giải trí, mang đến cảm hứng sống xanh – sống vui – tận hưởng cuộc sống hiện đại theo cách riêng của mỗi người.

"Với cách chơi đơn giản, giao diện sinh động và quà tặng hấp dẫn, chương trình hứa hẹn mang đến trải nghiệm tài chính gần gũi, vui tươi và ý nghĩa cho người trẻ – những người đang từng ngày chọn lựa cách sống bền vững hơn, thông minh hơn", đại diện Sacombank chia sẻ.

Trước đó, Ngân hàng từng ra mắt game "Đi giữa hè rực rỡ" thu hút số lượng lớn khách hàng tham gia, cho thấy sức hút mạnh mẽ của việc trò chơi hóa (gamification) hoạt động tài chính. Việc tiếp tục triển khai "Xây nhà xanh - Nhận quà nhanh" không chỉ nối dài hành trình gia tăng trải nghiệm khách hàng, mà còn khẳng định hướng đi trẻ trung, công nghệ và bắt kịp xu thế của Sacombank trong kỷ nguyên số.