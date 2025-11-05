Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cùng Vietjet đón mùa lễ hội cuối năm rực rỡ tại Đài Loan (Trung Quốc) với nhiều khuyến mại hấp dẫn

05-11-2025 - 19:30 PM | Sống

Cùng Vietjet đón mùa lễ hội cuối năm rực rỡ tại Đài Loan (Trung Quốc) với nhiều khuyến mại hấp dẫn

Tưng bừng mùa lễ hội cuối năm, Vietjet dành tặng hàng nghìn vé bay Eco chỉ từ 0 đồng (chưa bao gồm thuế, phí) trong tuần lễ vàng từ 4-10/11/2025.

Vé Eco khuyến mãi sẽ được mở bán tại trang web vietjetair.com và ứng dụng đi động Vietjet Air. Chương trình áp dụng cho các đường bay thẳng giữa Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc) với thời gian bay từ 25/11/2025 – 27/5/2026 (*).

Cùng Vietjet đón mùa lễ hội cuối năm rực rỡ tại Đài Loan (Trung Quốc) với nhiều khuyến mại hấp dẫn - Ảnh 1.

Đặc biệt, từ ngày 7 đến 10/11/2025, Vietjet chào đón người dân và du khách đến tham quan và trải nghiệm các sản phẩm, dịch vụ tại Hội chợ Triển lãm Du lịch Quốc tế Đài Bắc ITF 2025. Tại đây, Vietjet dành tặng khách tham quan nhiều quà tặng hấp dẫn cùng mã giảm giá tới 100% giá vé (chưa bao gồm thuế, phí).

Cùng Vietjet đón mùa lễ hội cuối năm rực rỡ tại Đài Loan (Trung Quốc) với nhiều khuyến mại hấp dẫn - Ảnh 2.

Trong dịp cuối năm, các đường bay giữa Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc) nhộn nhịp hơn bao giờ hết, chào đón hành khách bay cùng Vietjet đến với trải nghiệm đón giao thừa lung linh sắc màu lễ hội tại tháp Taipei 101, thưởng thức món mì bò Đài Loan trứ danh trong thời tiết se lạnh cùng nhiều món ăn đường phố hấp dẫn khác như Tiểu Long Bao, mực nướng, bò nướng nổi tiếng tại chợ đêm Ximending, Raohe,… Trong hai ngày 2 và 20 hàng tháng, Vietjet còn mang đến ưu đãi đặc biệt giảm 20% giá vé SkyBoss cùng quyền lợi 10kg hành lý xách tay và 30kg hành lý ký gửi.

Cùng Vietjet đón mùa lễ hội cuối năm rực rỡ tại Đài Loan (Trung Quốc) với nhiều khuyến mại hấp dẫn - Ảnh 3.

Ngoài ra, tất cả hành khách khi bay từ các điểm đến quốc tế đến Việt Nam sẽ được tặng ngay 01 eSIM (**) dung lượng 500MB data tốc độ cao sử dụng tại Việt Nam trong 31 ngày. Ưu đãi áp dụng từ nay đến hết ngày 31/12/2025, hoặc đến khi hết quà tặng khi đặt mua vé tại website www.vietjetair.com, ứng dụng Vietjet Air và chọn eSIM tại bước dịch vụ bổ sung.

Cùng Vietjet đón mùa lễ hội cuối năm rực rỡ tại Đài Loan (Trung Quốc) với nhiều khuyến mại hấp dẫn - Ảnh 4.

Bay cùng Vietjet, hành khách sẽ trải nghiệm bay hiện đại với đội tàu bay tiết kiệm nhiên liệu, phi hành đoàn chuyên nghiệp, tận tâm, thưởng thức thực đơn các món nóng tươi ngon đặc sắc ẩm thực Việt Nam và thế giới như Phở Thìn, Bánh mì, cà phê sữa đá,…cùng những chương trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc ở độ cao 10.000m.

Bay khắp thế giới, làm mới chính mình, Vietjet thôi!

(*) Thời gian bay cụ thể tuỳ thuộc từng đường bay

(**) Điều kiện và điều khoản

Lưu ý: Ưu đãi không áp dụng cho một số giai đoạn bay cao điểm. Vui lòng tham khảo tại đây

Ánh Dương

Phụ Nữ Số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không phải Bách Khoa hay Ngoại thương, đây mới là trường Việt Nam xếp cao nhất trên BXH đại học châu Á 2026: Vừa có thêm 54 giáo sư và PGS

Không phải Bách Khoa hay Ngoại thương, đây mới là trường Việt Nam xếp cao nhất trên BXH đại học châu Á 2026: Vừa có thêm 54 giáo sư và PGS Nổi bật

Giá vàng giảm, người phụ nữ ở Hà Nội vội đem bán, lưỡng lự một chút đã “bay” 200 triệu đồng

Giá vàng giảm, người phụ nữ ở Hà Nội vội đem bán, lưỡng lự một chút đã “bay” 200 triệu đồng Nổi bật

Bão Kalmaegi: Sở GD-ĐT TP HCM thông báo khẩn yêu cầu tạm hoãn mọi hoạt động ngoài giờ chính khóa

Bão Kalmaegi: Sở GD-ĐT TP HCM thông báo khẩn yêu cầu tạm hoãn mọi hoạt động ngoài giờ chính khóa

19:40 , 05/11/2025
424 xe có biển số sau vi phạm cùng 1 lỗi trên các tuyến quốc lộ nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

424 xe có biển số sau vi phạm cùng 1 lỗi trên các tuyến quốc lộ nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

19:10 , 05/11/2025
Thông báo nóng của Đoàn Di Băng

Thông báo nóng của Đoàn Di Băng

19:06 , 05/11/2025
Phụ huynh Việt có thể bị phạt tới 10 triệu đồng nếu làm điều này: Nhân văn, nhưng vẫn còn trăn trở!

Phụ huynh Việt có thể bị phạt tới 10 triệu đồng nếu làm điều này: Nhân văn, nhưng vẫn còn trăn trở!

18:45 , 05/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên