Cùng Vietjet đón mùa lễ hội cuối năm rực rỡ tại Đài Loan (Trung Quốc) với nhiều khuyến mại hấp dẫn

Vé Eco khuyến mãi sẽ được mở bán tại trang web vietjetair.com và ứng dụng đi động Vietjet Air. Chương trình áp dụng cho các đường bay thẳng giữa Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc) với thời gian bay từ 25/11/2025 – 27/5/2026 (*).

Đặc biệt, từ ngày 7 đến 10/11/2025, Vietjet chào đón người dân và du khách đến tham quan và trải nghiệm các sản phẩm, dịch vụ tại Hội chợ Triển lãm Du lịch Quốc tế Đài Bắc ITF 2025. Tại đây, Vietjet dành tặng khách tham quan nhiều quà tặng hấp dẫn cùng mã giảm giá tới 100% giá vé (chưa bao gồm thuế, phí).

Trong dịp cuối năm, các đường bay giữa Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc) nhộn nhịp hơn bao giờ hết, chào đón hành khách bay cùng Vietjet đến với trải nghiệm đón giao thừa lung linh sắc màu lễ hội tại tháp Taipei 101, thưởng thức món mì bò Đài Loan trứ danh trong thời tiết se lạnh cùng nhiều món ăn đường phố hấp dẫn khác như Tiểu Long Bao, mực nướng, bò nướng nổi tiếng tại chợ đêm Ximending, Raohe,… Trong hai ngày 2 và 20 hàng tháng, Vietjet còn mang đến ưu đãi đặc biệt giảm 20% giá vé SkyBoss cùng quyền lợi 10kg hành lý xách tay và 30kg hành lý ký gửi.

Ngoài ra, tất cả hành khách khi bay từ các điểm đến quốc tế đến Việt Nam sẽ được tặng ngay 01 eSIM (**) dung lượng 500MB data tốc độ cao sử dụng tại Việt Nam trong 31 ngày. Ưu đãi áp dụng từ nay đến hết ngày 31/12/2025, hoặc đến khi hết quà tặng khi đặt mua vé tại website www.vietjetair.com, ứng dụng Vietjet Air và chọn eSIM tại bước dịch vụ bổ sung.

Bay cùng Vietjet, hành khách sẽ trải nghiệm bay hiện đại với đội tàu bay tiết kiệm nhiên liệu, phi hành đoàn chuyên nghiệp, tận tâm, thưởng thức thực đơn các món nóng tươi ngon đặc sắc ẩm thực Việt Nam và thế giới như Phở Thìn, Bánh mì, cà phê sữa đá,…cùng những chương trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc ở độ cao 10.000m.

Bay khắp thế giới, làm mới chính mình, Vietjet thôi!

(*) Thời gian bay cụ thể tuỳ thuộc từng đường bay

(**) Điều kiện và điều khoản

Lưu ý: Ưu đãi không áp dụng cho một số giai đoạn bay cao điểm. Vui lòng tham khảo tại đây