Cuộc chiến gọi xe công nghệ: Grab mất dần thị phần, BE khoe tăng 50% lượng khách

Trong bối cảnh thế trận cuộc chiến ngành gọi xe công nghệ Việt đang xoay chiều nghiêng về đội “sân nhà”, đại diện BE Group vừa có những chia sẻ sơ bộ tình hình kinh doanh năm 2024 khá tích cực.

BE công bố tăng trưởng 60% GMV, lượng khách hàng tăng 50%

Cụ thể, lượng khách hàng của BE cuối năm 2024 tăng 50% so với đầu năm, nguyên nhân nhờ khả năng mở rộng dịch vụ cả chiều ngang (thêm dịch vụ beGiupviec, giải pháp mua trước trả sau - bePaylater…) và chiều dọc (mở thêm dịch vụ VIP như beBike Plus, beCar Plus).

Lượng tài xế BE cũng tăng 30% so với đầu năm. Tổng kết cả năm qua, BE đạt tốc độ tăng trưởng CAGR về chỉ số GMV là 60%. Trong đó, GMV (Gross Merchandise Volume) là tổng giá trị hàng hóa hay tổng giá trị giao dịch, là một chỉ số khá phổ biến trong ngành thương mại điện tử.

2024 cũng là năm BE chính thức tự đổi tên thành Siêu ứng dụng. Trong đó, ứng dụng BE không chỉ cung cấp dịch vụ như gọi xe bike/car, giao hàng, giao đồ ăn… mà còn cả dịch vụ mua vé tàu, vé máy bay và mới nhất là giúp việc nhà theo giờ.

Mới nhất, Công ty cũng vừa hợp tác với Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội. Đây là ký kết trong chiến lược thúc đẩy giao thông xanh - giao thông thông của cả nước.

Ảnh: BE hợp tác với Metro.

Theo BE, trong tương lai sẽ mở bán vé Metro trực tiếp trên ứng dụng, song song triển khai các dịch vụ nối tuyến và liên tuyến…

Grab mất dần miếng bánh tại Việt Nam

Trở lại với thị trường gọi xe công nghệ, thông tin được quan tâm mạnh gần đây liên quan đến “ông lớn” Grab đang dần bị mất thị phần tại Việt Nam.

Báo cáo “Mức độ phổ biến của ứng dụng gọi xe máy năm 2024” thực hiện bởi Q&Me ghi nhận, khoảng cách giữa Grab và các đối thủ đang thu hẹp dần với sự gia tăng người dùng từ BE và sự xuất hiện của nhân tố mới Xanh SM.

Trong đó, Grab tuy vẫn là hãng xe được người Việt sử dụng nhiều nhất nhưng thị phần đang bị lấy đi bởi hai hãng xe công nghệ thuần Việt là BE và Xanh SM…, còn Gojek đã bị đẩy xuống vị trí thứ 4 trước khi tuyên bố “rút lui”.

Thống kê của của tổ chức quốc tế Mordor Intelligence cho thấy, thị phần của Xanh SM thứ 2 toàn ngành gọi xe công nghệ tại Việt Nam. Trong khi đó, báo cáo “The Connected Consumer” quý 1/2024 của Decision Lab chỉ ra, Xanh SM là Top 2 ứng dụng gọi xe công nghệ được yêu thích tại Việt Nam, chiếm hơn 32% tỷ lệ thâm nhập thị trường.

Thực tế, “thế trận” mới này đã sớm được thiết lập từ năm ngoái. Một tờ báo hàng đầu châu Á đầu năm 2023 đã nhận định: Việc hợp tác giữa hãng taxi điện VinFast GSM và công ty gọi xe dựa trên công nghệ BE Group được xem là có lợi cho cả hai bên để cạnh tranh với hai “ông lớn” ngoại quốc Grab và Gojek.