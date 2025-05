Samsung ra mắt chiếc Galaxy S mỏng nhất từ trước đến nay, giá từ 29,99 triệu đồng

Samsung Electronics đã chính thức công bố đầy đủ thông số kỹ thuật của Galaxy S25 Edge - mẫu điện thoại mới nhất thuộc dòng Galaxy S. Phiên bản Edge trước đây được Samsung dành riêng cho các mẫu smartphone màn hình cong, thể hiện sự sáng tạo trong thiết kế của thương hiệu này.

Đến thế hệ Galaxy S25, phiên bản Edge sở hữu điểm nổi bật nhất là mỏng nhẹ. Model này có độ mỏng thân máy đúng 5,8 mm (không tính cụm camera), nặng 163 gram nhờ khung viền titan.

Ưu tiên độ mỏng nhẹ, hãng vẫn cố gắng trang bị cho S25 Edge cấu hình đủ mạnh với camera góc rộng 200MP, không chỉ duy trì trải nghiệm chất lượng camera đặc trưng của Galaxy S series mà còn nâng tính năng Nightography lên một tầm cao mới - những bức ảnh sẽ sắc nét hơn và được cải thiện độ sáng lên đến 40% trong điều kiện ánh sáng yếu. Máy cũng được trang bị ProVisual Engine giống dòng S25 series, giúp ảnh chân dung có tông da tự nhiên và chi tiết rõ ràng.

Về hiệu năng, Galaxy S25 Edge được trang bị Snapdragon 8 Elite Mobile dành riêng cho Galaxy – con chip được sử dụng trên toàn bộ Galaxy S25 series toàn cầu. Chipset này hỗ trợ khả năng xử lý AI ngay trên thiết bị, mang lại hiệu suất mạnh mẽ và ổn định. Khi sử dụng liên tục, thiết bị vẫn giữ được độ mát nhờ buồng hơi tản nhiệt mới được tinh chỉnh lại

Galaxy S25 Edge còn đáp ứng các tiêu chuẩn hiệu năng nổi bật của Galaxy S series với khả năng xử lý hình ảnh bằng AI tiên tiến nhờ công nghệ ProScaler – nâng cao chất lượng hiển thị hình ảnh lên đến 40%. Máy cũng tích hợp công nghệ hình ảnh tự nhiên kỹ thuật số dành cho thiết bị di động (mDNIe) do Samsung phát triển riêng.

Galaxy S25 Edge được trang bị các tác nhân AI có thể hoạt động đồng thời trên nhiều ứng dụng. Now Brief và Now Bar có thể tích hợp với các ứng dụng bên thứ ba, mang lại những tiện ích hữu dụng như nhắc nhở khi di chuyển, ăn uống hay thực hiện các hoạt động thường nhật khác.

Bằng việc tích hợp sâu với Google, Galaxy S25 Edge mở rộng khả năng tiếp cận những công nghệ mới nhất từ Gemini. Với những tính năng như chia sẻ màn hình và sử dụng camera theo thời gian thực từ Gemini Live, người dùng có thể cho trợ lý AI nhìn thấy những gì họ đang quan sát – trên màn hình hoặc trong thế giới xung quanh – và tương tác trực tiếp ngay tại thời điểm đó.

Người dùng có thể đặt trước Galaxy S25 Edge từ ngày 13/05/2025 với giá 29,99 triệu đồng cho bản 12 GB + 256 GB và 33,49 triệu đồng cho bản 12 GB + 512 GB (chưa tính khuyến mại).