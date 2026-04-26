Cuộc đua AGM Awards 2026 sắp bước vào “cao trào”: Cổng đề cử vẫn mở, cơ hội chỉ dành cho người chủ động

Sau những ngày đầu mở cổng, AGM Awards 2026 đã nhanh chóng thu hút sự tham gia của hàng loạt doanh nghiệp lớn, tạo nên bức tranh sôi động cho chương trình năm nay. Tuy nhiên, cuộc đua vẫn chưa hề “khép khung”. Cánh cửa dành cho các doanh nghiệp tham gia hệ thống giải thưởng do hội đồng chuyên môn (CafeF và VIOD) đánh giá vẫn đang rộng mở trong thời gian tới.

Điều này đồng nghĩa với việc, bên cạnh những cái tên đã lộ diện, vẫn còn rất nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp khác gia nhập đường đua và khẳng định dấu ấn của mình trong mùa Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) 2026.

Không chỉ là sân chơi của “ông lớn”

AGM Awards là sự kiện thường niên do CafeF tổ chức, cho phép doanh nghiệp tự đề cử, chủ động kể câu chuyện của mình. Việc các doanh nghiệp quy mô lớn như SHB, TPBank, LPBank, Vingroup, AgriS, Masan, HDBank, VikkiBank… nhanh chóng tham gia đã phần nào tạo nên sức nóng ban đầu cho AGM Awards. Song bản chất của hệ thống giải thưởng do hội đồng chuyên môn đánh giá không giới hạn ở quy mô hay độ nhận diện thương hiệu.

Thay vào đó, tiêu chí cốt lõi nằm ở chất lượng thực sự và yếu tố độc đáo của kỳ ĐHĐCĐ: mức độ minh bạch, khả năng tương tác với cổ đông, cách truyền tải chiến lược và những điểm nhấn sáng tạo trong tổ chức.

Chính vì vậy, mọi doanh nghiệp niêm yết, dù lớn hay nhỏ, đều có cơ hội được ghi nhận, nếu sở hữu một kỳ đại hội được chuẩn bị bài bản và mang lại giá trị thực cho cổ đông. Sự đa dạng trong hệ thống hạng mục giúp doanh nghiệp không bị bó hẹp trong một “khuôn mẫu” duy nhất, mà có thể tham gia ở nhiều góc độ, tùy theo thế mạnh và câu chuyện của mình.

Vì sao nên tham gia AGM Awards từ bây giờ?

AGM Awards không phải là cuộc chơi “điền tên cho đủ”, mà là một bài kiểm tra trực diện về năng lực quản trị và cách doanh nghiệp đối thoại với cổ đông. Việc tham gia sớm cũng trở thành lợi thế chiến lược cho mỗi một đơn vị.

Thứ nhất, chủ động kể câu chuyện của mình. Hội đồng thẩm định không chỉ nhìn vào kết quả, mà đánh giá cách doanh nghiệp tổ chức đại hội, truyền tải thông điệp và xử lý các vấn đề cốt lõi. Nộp hồ sơ sớm giúp doanh nghiệp có thời gian chọn lọc dữ liệu, làm rõ điểm khác biệt thay vì bị cuốn vào “cuộc đua nước rút”.

Thứ hai, định vị hình ảnh ngay trong mùa ĐHĐCĐ. Khi thị trường vẫn đang theo dõi và thảo luận, việc xuất hiện trong hệ thống đề cử giúp doanh nghiệp “ghi điểm” đúng thời điểm, thay vì chờ đến khi mọi sự chú ý đã hạ nhiệt.

Thứ ba, tạo lợi thế cạnh tranh trước hội đồng thẩm định. Một bộ hồ sơ được chuẩn bị kỹ lưỡng, có chiều sâu và minh chứng rõ ràng luôn có trọng lượng hơn những hồ sơ nộp muộn, thiếu dữ liệu hoặc mang tính tổng hợp vội vàng.

Cuối cùng, trong bối cảnh tiêu chuẩn minh bạch và quản trị ngày càng được siết chặt, việc tham gia AGM Awards không chỉ để tranh giải, mà còn là cách doanh nghiệp chứng minh bản lĩnh dưới góc nhìn chuyên môn và thị trường.

Theo kế hoạch, AGM Awards 2026 tiếp tục nhận hồ sơ đề cử và tự đề cử đến hết ngày 15/05/2026. Đây là khoảng thời gian quan trọng để các doanh nghiệp hoàn thiện thông tin và chính thức ghi danh vào cuộc đua.

Hồ sơ đề cử bao gồm các thông tin cơ bản như:

Họ và tên người gửi

Tổ chức

Thông tin liên hệ

Đơn vị được đề cử

Lý do đề cử (dưới 500 chữ)

Tài liệu, hình ảnh hoặc đường link minh chứng

Doanh nghiệp có thể liên hệ trực tiếp qua email info@cafef.vn hoặc hotline (+84) 847 611 565 để được hướng dẫn chi tiết.

Với cánh cửa đề cử vẫn rộng mở, mọi doanh nghiệp đều có cơ hội tham gia và khẳng định giá trị của mình. Trong một sân chơi đề cao chất lượng thực, đôi khi chính những cái tên nhập cuộc sau nhưng chuẩn bị tốt lại là những ứng viên tạo nên bất ngờ.

AGM Awards 2026 do CafeF phối hợp cùng VIOD tổ chức, tôn vinh các doanh nghiệp có hoạt động tổ chức Đại hội cổ đông minh bạch, hiệu quả và sáng tạo. Giải thưởng ra đời trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đang tiến gần tới mục tiêu nâng hạng, qua đó trở thành một thước đo uy tín giúp nhận diện những doanh nghiệp có nền tảng quản trị tốt và hướng tới chuẩn mực quốc tế. Đồng hành cùng chương trình là các đơn vị tiêu biểu trên thị trường như AgriS, LPBank, SHB, Vingroup, Techcombank,... và nhiều doanh nghiệp uy tín khác, góp phần thúc đẩy sự minh bạch và phát triển bền vững. của cộng đồng doanh nghiệp niêm yết. Xem thêm tư liệu về AGM Awards hoặc liên hệ Ms Linh (CafeF): 0847 611 565



