Video ghi lại hoạt động bên trong 1 viện dưỡng lão ở Hà Nội hút hơn 6 triệu views

Mới đây, một đọan video quay cảnh các cụ lớn tuổi tham gia hoạt động tập thể trong một viện dưỡng lão ở Hà Nội đang khiến nhiều người xem thích thú vì không khí rộn ràng, vui vẻ chẳng khác một buổi “teambuilding” thu nhỏ. Nhưng phía sau sự lan truyền của clip ấy không chỉ là yếu tố dễ thương, mà còn gợi ra một câu chuyện đáng chú ý hơn: viện dưỡng lão hiện đại đang dần được nhìn như nơi người cao tuổi được vận động, giao tiếp và sống có nhịp điệu hơn mỗi ngày. Trên nền tảng chính thức của cơ sở dưỡng lão, đoạn video này đã thu hút hơn 6 triệu lượt xem.

Theo báo Thanh Niên, những clip lan truyền những ngày tháng 4 xuất phát từ “Olympic Diên Hồng” – đại hội thể thao dành cho người cao tuổi do Trung tâm dưỡng lão Diên Hồng tổ chức. Đơn vị này hiện có 10 cơ sở ở Hà Nội, Hưng Yên, Phú Thọ và Hải Phòng, đang chăm sóc khoảng 800 người cao tuổi. Riêng tháng 4 năm nay, chương trình được tổ chức đồng loạt tại các cơ sở, thu hút hàng trăm cụ đăng ký tham gia. Thanh Niên cũng cho biết hoạt động này đã được duy trì suốt 10 năm, thường diễn ra vào tháng 4 hằng năm.

Đằng sau không khí như một buổi “team building”

Nếu chỉ nhìn lướt qua video, nhiều người dễ bật cười vì khung cảnh quá lạ: sân chơi được kẻ vạch, các cụ ngồi xe lăn hoặc tham gia trò chơi nhẹ, điều dưỡng đứng sát bên hỗ trợ, xung quanh là tiếng vỗ tay, reo vui. Nhưng theo chia sẻ của đại diện Trung tâm dưỡng lão Diên Hồng trên Thanh Niên, mục tiêu của “Olympic Diên Hồng” không nằm ở chuyện thi đua đơn thuần, mà là để người cao tuổi được vận động, được cổ vũ và cảm nhận mình vẫn khỏe, vẫn có ích, vẫn đầy năng lượng. Hệ thống môn thi cũng được thiết kế theo thể trạng riêng của người già, từ đua xe lăn, đua gậy chữ U đến các nội dung cần vận động nhẹ nhàng, an toàn hơn.

Có lẽ đó cũng là lý do khiến đoạn clip chạm tới cảm xúc của nhiều người xem. Bởi từ lâu, viện dưỡng lão vẫn thường gắn với hình ảnh chậm rãi, tĩnh lặng, thậm chí buồn bã. Trong khi đó, hình ảnh các cụ cười nói, thi đấu, chờ đến lượt chơi lại cho thấy một lát cắt khác của tuổi già: vẫn cần niềm vui, vẫn cần bạn đồng hành và vẫn cần được sống giữa một cộng đồng.

Đây cũng là điều không xa với các khuyến nghị y tế hiện nay. NHS của Anh nêu rõ người từ 65 tuổi trở lên nên có một dạng hoạt động thể chất mỗi ngày để cải thiện sức khỏe và giảm nguy cơ bệnh tim mạch, đột quỵ. CDC của Mỹ cũng cho biết kết nối xã hội chất lượng có thể giúp con người sống khỏe hơn, lâu hơn và giảm nguy cơ trầm cảm, lo âu hay sa sút trí tuệ.

Nhiều viện dưỡng lão khác cũng đang đi theo hướng này

Thực tế, những hoạt động kiểu này không còn là câu chuyện cá biệt. Cuối năm 2025, Báo Chính phủ dẫn Chỉ thị 35/CT-TTg cho biết Thủ tướng yêu cầu phát triển các mô hình chăm sóc ban ngày, nhà sinh hoạt cộng đồng theo hướng “sáng đón đi, tối đưa về”, đồng thời đẩy mạnh các câu lạc bộ cho người cao tuổi và các mô hình liên thế hệ tự giúp nhau.

Cũng theo Báo Chính phủ, mạng lưới cơ sở chăm sóc người cao tuổi và trung tâm chăm sóc ban ngày ở Việt Nam hiện vẫn còn thiếu, chất lượng và hiệu quả chưa cao, cho thấy nhu cầu phát triển các mô hình sinh hoạt tích cực cho người già đang ngày càng rõ hơn.

Báo Chính phủ từng đăng bài về một mô hình bán trú tại Hà Nội, nơi người cao tuổi ban ngày được đến sinh hoạt, tham gia hoạt động phù hợp, tối trở về nhà cùng con cháu. Còn VTV cho biết ở mô hình “sáng đón đi, chiều đưa về”, người già không chỉ được chăm sóc y tế, dinh dưỡng mà còn được gặp gỡ bạn bè, tham gia lớp kỹ năng, văn hóa, văn nghệ và các câu lạc bộ để giảm cảm giác cô đơn. Dù tên gọi và cách tổ chức có thể khác nhau, điểm chung vẫn là thay vì để người già chỉ quanh quẩn trong phòng, các cơ sở đang tìm cách tạo cho họ một nhịp sống cộng đồng rõ ràng hơn.

Xu hướng này cũng đã khá phổ biến ở nước ngoài. Tại North Lincolnshire, Anh, chương trình “Care Home Olympics 2025” được tổ chức trong 8 tuần, từ ngày 17/2 đến 7/4, sau đó có một sự kiện tổng kết để cư dân và nhân viên các nhà dưỡng lão cùng gặp gỡ, tham gia hoạt động và nhận huy chương. Báo cáo thường niên của North Lincolnshire Council cho biết chương trình năm 2025 đã thu hút 671 cư dân tại 26 cơ sở tham gia, với mục tiêu tăng cường sức khỏe thể chất và tinh thần thông qua các thử thách đồng đội vui vẻ.

Ở Singapore, NTUC Health cho biết họ triển khai chương trình liên thế hệ tại các trung tâm hoạt động cho người cao tuổi, trung tâm chăm sóc ban ngày và nhà dưỡng lão, để người già có cơ hội tương tác, gắn kết với các thế hệ khác qua những hoạt động vui nhộn và có ý nghĩa.

Nhìn rộng ra, điều đáng nói nhất của những hoạt động kiểu “teambuilding” trong viện dưỡng lão không nằm ở chuyện chúng lạ mắt đến đâu, mà ở giá trị rất đời thường phía sau. Một trò chơi nhỏ có thể giúp người cao tuổi vận động thêm một chút. Một buổi thi đua có thể khiến họ có cái để mong chờ từ sáng. Một nhóm bạn cùng tuổi có thể làm cho ngày dài bớt lặng lẽ. Và với con cháu, những hình ảnh như trong đoạn clip đang lan truyền cũng phần nào thay đổi cách nhìn về viện dưỡng lão: đó không chỉ là nơi chăm ăn ở, mà có thể là một môi trường chăm sóc toàn diện hơn, nơi thể chất và tinh thần cùng được đặt lên bàn cân.



