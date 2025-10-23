Cuộc đua hàng không thêm “người chơi”, hành khách được hưởng lợi

Theo thống kê của Cục Hàng không Việt Nam, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025 (từ ngày 15/12/2024-15/9/2025), tổng sản lượng vận chuyển của thị trường hàng không Việt Nam ước đạt hơn 64 triệu hành khách, tăng gần 11% so với cùng kỳ năm 2024; sản lượng hàng hóa đạt hơn 1 triệu tấn, tăng gần 19%.

Đáng chú ý, cuối năm nay, thị trường đón "tân binh" Sun PhuQuoc Airways (SPA) – hãng hàng không do Tập đoàn Sun Group đầu tư, dự kiến cất cánh chuyến đầu tiên từ 1.11.2025. Giai đoạn khởi động, hãng khai thác các chặng chính: Phú Quốc – Hà Nội, Phú Quốc – TP.HCM, Phú Quốc – Đà Nẵng, Hà Nội - TP.HCM, TP.HCM – Phú Quốc, trước khi mở rộng ra quốc tế từ năm 2026.

Sự gia nhập của Sun PhuQuoc Airways được xem là tín hiệu tích cực trong bối cảnh ngành hàng không trong nước vẫn chịu ảnh hưởng từ thiếu hụt đội tàu bay, đẩy giá vé lên cao trong hai năm gần đây.

Giá vé "hạ nhiệt", du khách được lợi

Chỉ còn vài tháng nữa là đến Tết Bính Ngọ 2026, thị trường hàng không nội địa đã sớm "nóng" khi du khách bắt đầu săn vé du xuân. Trên các chặng du lịch được yêu thích như Hà Nội – Phú Quốc, mức giá vé hiện vẫn giữ ở mức cao, dù các hãng đã mở bán từ giữa năm. Chị Mai Lan (Hà Nội) cho biết, khi kiểm tra giá vé khoảng ngày mùng 2 - mùng 3 Tết để lên kế hoạch cùng gia đình tránh rét tại đảo Ngọc, chị "thật sự bất ngờ vì vé vừa hiếm lại vừa quá đắt". "Với gia đình bốn người, tính sơ sơ cũng ngót 25 – 30 triệu đồng tiền vé, chưa kể phòng ốc và ăn uống" chị Lan kể.

Du khách có nhiều lựa chọn bay hơn trong dịp Tết Nguyên Đán năm nay

Vietnam Airlines chỉ còn rất ít chuyến giờ đẹp buổi sáng, vé các hạng giao động từ 4,5 triệu đến 8 triệu đồng/chiều. Vietjet Air – vốn được xem là hãng giá rẻ – cũng chỉ còn vài chuyến, giá thấp nhất hơn 3,1 triệu đồng/chiều (bay tối) và các khung giờ đẹp giữa trưa dao động 4,4 triệu đồng/chiều.

Mở bán vé từ ngày 15/10, Sun PhuQuoc Airways mang đến cho các du khách thêm lựa chọn với mức giá được đánh giá là "gây nhiều bất ngờ". Trên cùng hành trình Hà Nội – Phú Quốc, hãng mở bán hai chuyến mỗi ngày lúc 7 giờ 45 và 13 giờ 30, với giá chỉ 2,8 – 3 triệu đồng/chiều. Điểm đáng chú ý là mức giá này đã bao gồm nhiều quyền lợi vượt trội: 7kg hành lý xách tay, 23kg hành lý ký gửi, và suất ăn miễn phí trên chuyến bay.

Chị Thảo Trang (Hà Nội) vui mừng cho biết vừa mua thành công vé bay Phú Quốc cho cả gia đình đi nghỉ dưỡng trong tháng 11 với giá chỉ 3,2 triệu đồng/1 vé khứ hồi. Cả nhà 4 người chỉ mất chưa tới 13 triệu đồng tiền vé máy bay đến Phú Quốc vào thời điểm đẹp nhất trong năm. Chị còn dùng mã của chương trình ưu đãi Chủ nhật hàng tuần để được giảm thêm 10%.

Mở ra cách kích cầu du lịch Phú Quốc mới

Không chỉ hành khách cá nhân, doanh nghiệp lữ hành cũng đánh giá cao "tân binh" này. Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc tiếp thị truyền thông Công ty Lữ hành Vietluxtour chia sẻ rằng với thị trường du lịch nội địa, giá vé máy bay là yếu tố khiến chi phí tour tăng lên, nhất là vào các mùa cao điểm. Nếu có thêm hãng hàng không mới tham gia với mức giá cạnh tranh và tần suất ổn định, sức ép giá sẽ được chia sẻ, giúp mở rộng nguồn cung, tăng lựa chọn và tạo cơ hội nâng cao chất lượng dịch vụ tốt hơn.

Cùng quan điểm, ông Phạm Anh Vũ, Phó tổng giám đốc Công ty Du lịch Việt, đánh giá: Có thêm hãng bay đồng nghĩa có thêm sự cạnh tranh để thu hút du khách, giảm giá vé và nâng cao chất lượng dịch vụ. Đối tượng đầu tiên hưởng lợi chắc chắn là du khách, kế đó là các doanh nghiệp lữ hành. Giá vé máy bay giảm, giá tour cũng sẽ giảm, khách sẽ đi du lịch đông hơn, đặc biệt ở các tuyến du lịch đặc thù không có nhiều đường tiếp cận như tới Phú Quốc.

Sun PhuQuoc Airways đã chính thức ra mắt ngày 15/10

Các chuyên gia dự báo, nếu xu hướng cạnh tranh này tiếp diễn, giá vé máy bay dịp Tết Nguyên Đán 2026 sẽ ổn định hơn những năm trước. Du khách có thể lên kế hoạch sớm, chọn gói bay – nghỉ dưỡng trọn vẹn thay vì "chạy nước rút" mua vé lẻ vào phút chót.

Không đi theo mô hình truyền thống, Sun PhuQuoc Airways được nhìn nhận là hãng bay tiên phong trong việc liên kết hàng không với du lịch nghỉ dưỡng. Hãng hướng đến xây dựng chuỗi trải nghiệm liền mạch để hành khách không chỉ mua vé di chuyển mà được hưởng các dịch vụ du lịch trong cùng hệ sinh thái.

Bà Đoàn Thị Thanh Trà, Phó Tổng giám đốc Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist cho rằng việc SPA tích hợp sẵn các đặc quyền dành cho du khách mở ra cơ hội mới cho các công ty lữ hành. "Chúng tôi có thể thiết kế những gói tour trọn vẹn hơn với chi phí tối ưu, vì chỉ cần một tấm vé bay của SPA, khách gần như đã có sẵn phần lớn hoạt động trong lịch trình: bay, nghỉ dưỡng, ăn và vui chơi," bà chia sẻ.

Sun PhuQuoc Airways sẽ cất cánh chuyến bay đầu tiên vào ngày 1/11

Ông Trương Quốc Hùng - Chủ tịch CLB lữ hành UNESCO Hà Nội cũng đồng tình với hướng đi này của hãng hàng không "tân binh", cho rằng đây là một hình thức kích cầu du lịch hiệu quả. Nó giúp du khách dễ dàng lựa chọn, giảm bớt công đoạn lên kế hoạch, đồng thời giúp đại lý chủ động tạo sản phẩm hấp dẫn hơn mà không phải cộng dồn nhiều chi phí rời rạc. "Đôi khi khách không cần phải nghĩ đến Phú Quốc sẽ đi đâu, chơi gì — chỉ cần một tấm vé là mọi trải nghiệm đã gần như được định hình sẵn với mức giá hợp lý," ông nhận xét.

Với hành khách, đó là cơ hội tiếp cận giá vé hợp lý, dịch vụ tốt và trải nghiệm liền mạch hơn. Còn với thị trường, đây là tín hiệu đáng mừng: một "tân binh" đã biết cách thổi luồng sinh khí mới, giúp bầu trời hàng không Việt trở nên sôi động hơn trước thềm năm 2026.