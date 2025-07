Cuộc đua xây căn hộ "giá mềm" của các doanh nghiệp bất động sản tại Long An (Tây Ninh)

Mới đây, theo thông tin từ Thắng Lợi Group, doanh nghiệp chuẩn bị đưa ra thị trường dự án chung cư The Win City với quy mô 6.000 căn hộ. Đây là dự án cao tầng được xem là lớn nhất thị trường phía Tây từ trước đến nay. Giai đoạn đầu tiên của dự án sẽ ra mắt hơn 2.800 căn hộ.

Tương tự, Nam Long đang "hé lộ" thông tin về phân khu cao tầng quy mô 700 căn hộ giá hợp lý tại dự án KĐT Waterpoint 355ha (Long An). Theo đơn vị này, dự án dự kiến ra mắt trong quý 3/2025.

Trước đó, vào đầu năm 2024, Cát Tường Group rục rịch dự án căn hộ Cát Tường Phú An (tên thương mại Phú An Residence) ra thị trường Long An. Tuy nhiên, do vướng pháp lý, dự án im ắng từ đó đến nay. Dự án dự kiến khởi động trở lại trong thời gian tới, sẽ cung cấp hơn 1.500 căn hộ ra thị trường.

Vào giai đoạn 2020-2021, thị trường Long An đã từng chứng kiến sự góp mặt nguồn cung căn hộ nhỏ giọt ở một số dự án như EHome Southgate; Phúc An City giá trên dưới 1 tỉ đồng/căn. Các dự án này bán khá nhanh sau khoảng thời gian ngắn ra thị trường, hiện cư dân đã về sinh sống. Cũng từ đó đến nay, thị trường Long An mới xuất hiện thêm nguồn cung mới.

Nguồn cung căn hộ Long An vẫn khá nhỏ giọt so với các khu vực vệ tinh khác của Tp.HCM.

Nếu so với thị trường Bình Dương hay Đồng Nai, suốt nhiều năm qua Long An "lép vế" ở phân khúc căn hộ, dù nơi đây có lợi thế về quỹ đất dồi dào và chi phí phát triển dự án thấp. Trong khi các thị trường khác đã phát triển mạnh, giá căn hộ tăng qua nhiều giai đoạn thì Long An chỉ mới ở giai đoạn đầu đầu tư.

Nhiều người kì vọng với sự xuất hiện nguồn cung mới, nơi đây sẽ giải quyết được câu chuyện về chốn an cư giá hợp lý cho người mua ở thực - vốn đã và đang thiếu hụt tại thị trường Tp.HCM suốt nhiều năm qua.

Theo báo cáo của Hiệp hội bất động sản Tp.HCM (HoREA), tại Tp.HCM hiện không còn dự án giá 30 triệu đồng/m2. Tại Bình Dương - vốn dồi dào căn hộ giá mềm thì hiện mức giá 30-40 triệu đồng/m2 cũng trở nên khó tìm, chỉ xuất hiện ở một số dự án.

Đối với thị trường Long An, ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc nhà ở CBRE Việt Nam từng nhận định rằng, nếu làm được căn hộ mức giá mềm có lẽ chỉ còn Long An – địa phương có quỹ đất rộng, mức độ tăng giá BĐS ở mức ổn định. Đây cũng là nơi theo chuyên gia CBRE sẽ bổ sung nguồn cung nhà giá vừa túi tiền cho thị trường BĐS phía Nam trong thời gian tới.

Dẫu vậy, nhìn tổng thể thị trường, Long An phần lớn vẫn nghiêng về sản phẩm đất nền, nhà phố, biệt thự, shophouse. Căn hộ dù đã có dấu hiệu rục rịch nguồn cung ra thị trường nhưng vẫn khá nhỏ giọt.

Dù đã được nhìn nhận là loại hình thay thế, bổ sung rất tiềm năng cho thị trường căn hộ Tp.HCM nhưng dự án căn hộ chỉ mới "đếm trên đầu ngón tay" đang khiến thị trường Long An mất cân bằng sản phẩm, lệch pha phân khúc. Điều này cho thấy, việc đầu tư phân khúc căn hộ chưa tương xứng với tiềm năng phát triển và nhu cầu thực tế của thị trường khu vực.

Thực tế, theo chuyên gia CBRE Việt Nam, để phát triển được dòng sản phẩm giá vừa túi tiền không phải là câu chuyện dễ từ phía chủ đầu tư. Trong bối cảnh chi phí đầu vào gia tăng, giá đất cao, nếu không phải là các chủ đầu tư đã có sẵn quỹ đất từ khá lâu thì khó phát triển được dự án có mức giá phù hợp. Chưa kể, không phải doanh nghiệp nào cũng có kinh nghiệm trong đầu tư phân khúc cao tầng.

Đặc biệt, ở một thị trường mới, nhu cầu và hành vi của người dân địa phương với sản phẩm căn hộ cũng là thách thức không nhỏ. Đó là lý do một số doanh nghiệp đã từng có thời gian dài "thử nghiệm" nhu cầu căn hộ ở thị trường mới bằng cách mở bán số lượng ít, trước khi bắt tay vào phát triển loạt dự án. Ngoài ra, vướng mắc pháp lý cũng là rào cản đối với doanh nghiệp, thị trường ở giai đoạn này.