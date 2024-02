Cuộc sống của ái nữ nhà Linh Rin: Sinh ra đã "ngậm thìa vàng", dùng đồ hiệu đắt đỏ từ bé

Vào ngày 5/2, Linh Rin - con dâu tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn đã đăng tải hàng loạt bức hình mới trên trang cá nhân. Người đẹp sinh năm 1993 chia sẻ những món quà mà Caroline - con gái đầu lòng nhận được từ bạn bè, người thân. Đặc biệt, những bộ quần áo này đa số đều có giá đắt đỏ vì đến từ những thương hiệu lớn nổi tiếng trên thế giới.



Linh Rin còn gửi lời cảm ơn tới mọi người: "Caroline được quan tâm nhất nhà. Cả nhà xin cảm ơn các ba mẹ, các bác, cô chú anh chị nhiều ạ". Cuối tháng 11/2023, vợ chồng Linh Rin và Phillip Nguyễn hạnh phúc đón con gái đầu lòng sau 8 tháng kết hôn. Nhóc tỳ được đặt tên tiếng Anh là Caroline Nguyễn và nhận được rất nhiều tình cảm, quà tặng từ mọi người sau khi chào đời. Hiện tại, cặp đôi vẫn chưa công khai gương mặt của nhóc tỳ trên mạng xã hội.

Con gái Linh Rin - Phillip Nguyễn dùng đồ hiệu đắt đỏ từ những thương hiệu lớn trên thế giới từ khi còn nhỏ

Vợ chồng Linh Rin đặt tên con gái là Caroline và có tên gọi thân mật là Cà Rốt. Cặp đôi vẫn giấu kín gương mặt của nhóc tỳ cho tới thời điểm hiện tại

Ái nữ của Phillip Nguyễn gây choáng khi sở hữu gia thế khủng và là "rich kid" thứ thiệt khi có ông nội là tỷ phủ, bố là doanh nhân, mẹ là cựu hot girl đình đám. Bố chồng của Linh Rin là tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn - chủ tịch tập đoàn Liên Thái Bình Dương. Mẹ chồng của Linh Rin là cựu người mẫu Lê Hồng Thuỷ Tiên.

Con gái Linh Rin - Phillip Nguyễn sở hữu gia thế khủng, có ông nội là tỷ phủ, bố là doanh nhân, mẹ là cựu hot girl đình đám

Linh Rin từng được biết đến như một hot girl nổi tiếng, người mẫu look book đắt show bởi sở hữu gương mặt đẹp. Linh Rin góp mặt trong nhiều cuộc thi như Miss Teen 2010, Ngôi sao thời trang 2011, The Look Vietnam 2017. Bên cạnh đó, cô còn từng tham gia đóng phim Giấc Mơ Hạnh Phúc, Sát Thủ Online, Lời Nói Dối Ngọt Ngào...

Sau khi hẹn hò cùng Phillip Nguyễn, Linh Rin tạm dừng du học để về nước tập trung cho việc kinh doanh và hỗ trợ bạn trai trong một số công việc. Đến tháng 1/2022, Linh Rin và Phillip Nguyễn chính thức đính hôn và làm đám cưới 1 năm sau đó. Cuộc hôn nhân của cả hai càng trở nên trọn vẹn khi cô công chúa nhỏ xuất hiện. Từ lúc con gái chào đời, Linh Rin dành hầu hết thời gian cho con.