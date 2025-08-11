Cuộc sống của nữ ca sĩ rời Hà Nội, ôm con vào TP.HCM ngay sau khi ly hôn 1 MC nổi tiếng

Những năm đầu chật vật sau ly hôn

Hơn một thập kỷ trước, Thu Phượng – giọng ca được biết đến với chất giọng trữ tình, sâu lắng – đã trải qua biến cố lớn khi hôn nhân với MC Thành Trung tan vỡ. Năm 2012 ngay sau khi ly hôn, cô quyết định ôm con gái nhỏ Vi An (tên thân mật là Zon) rời Hà Nội vào TP.HCM lập nghiệp, mở ra hành trình đầy thử thách nhưng cũng nhiều giá trị.

Quãng thời gian đầu ở Sài Gòn, Thu Phượng không thể tiếp tục ca hát do gặp vấn đề về giọng hát. Để nuôi con, cô phải xoay xở nhiều công việc khác nhau như kinh doanh online, làm dịch vụ phun xăm thẩm mỹ… Cuộc sống khi ấy vô cùng khó khăn nhưng nữ ca sĩ vẫn giữ vững tinh thần và nỗ lực từng ngày. Cô từng chia sẻ, đó là "12 năm tuyệt đẹp của hai mẹ con", không phải vì mọi thứ dễ dàng, mà bởi mỗi bước đi đều đáng sống và đáng nhớ.

Hiện tại, Thu Phượng đã tìm thấy hạnh phúc bên chồng người Hà Lan – anh Yvain De Bake. Cô gọi anh là "người tử tế", yêu thương con gái riêng của cô như con ruột, đồng hành trong mọi hoạt động của gia đình. Cuộc sống của Thu Phượng không chỉ trọn vẹn về mặt tình cảm mà còn ấm áp hơn khi cả hai gia đình – dù khác quốc tịch và không cùng huyết thống – vẫn gắn bó, quan tâm nhau.

Với MC Thành Trung, nữ ca sĩ và chồng cũ duy trì mối quan hệ văn minh cùng phối hợp chăm sóc con gái. Cả hai sẵn sàng gặp gỡ, trao đổi để đảm bảo Zon có được sự yêu thương và hỗ trợ đầy đủ từ cả cha lẫn mẹ.

Ca sĩ Thu Phượng.

Gia đình hiện tại của Thu Phượng.

Trở lại sân khấu và tiếp tục đam mê

Sau nhiều năm gián đoạn vì mất giọng, Thu Phượng đã trở lại với âm nhạc. Cô tổ chức đêm nhạc riêng ở Hà Nội và TP.HCM, phát hành MV mới, tham gia các chương trình truyền hình và hoạt động thiện nguyện. Nữ ca sĩ cho biết, âm nhạc với cô không chỉ là nghề nghiệp mà còn là cách để truyền cảm hứng và sẻ chia năng lượng tích cực đến mọi người.

Từ một người phụ nữ phải gồng mình lo toan giữa Sài Gòn xa lạ, Thu Phượng đã trở thành hình ảnh của nghị lực và sự bền bỉ. Cô có một tổ ấm hạnh phúc, sự nghiệp nghệ thuật đang trên đà hồi phục và một cuộc sống viên mãn cả về vật chất lẫn tinh thần.

Hành trình của Thu Phượng không chỉ là câu chuyện về sự vượt qua khó khăn mà còn là minh chứng cho việc phụ nữ hoàn toàn có thể đứng vững, tìm thấy hạnh phúc mới và tiếp tục theo đuổi đam mê, bất chấp những thử thách của cuộc đời.