Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cuộc sống của tiểu thư Quỳnh Anh lúc 3h sáng khi sang Mỹ chăm Duy Mạnh chấn thương

| | Lifestyle

Duy Mạnh có vợ ở bên trong thời gian phục hồi chấn thương sau phẫu thuật.

Sau ca phẫu thuật sụn chêm đầu gối thành công tại Mỹ, trung vệ Đỗ Duy Mạnh đang trong giai đoạn phục hồi chức năng. Đồng hành cùng nam cầu thủ trong chuyến đi này là bà xã Quỳnh Anh – ái nữ của cựu Chủ tịch CLB Sài Gòn Nguyễn Giang Đông.

Để tiện cho quá trình điều trị, hai vợ chồng hiện sinh hoạt tại một khách sạn nằm trong khuôn viên bệnh viện. Quỳnh Anh khiến nhiều người xúc động khi tất bật hỗ trợ chồng lúc nửa đêm. Cô cho biết, bệnh nhân sau mổ cần phải chườm lạnh liên tục 24/24 giờ để giảm phù nề và hạn chế tình trạng sưng tấy ở vết mổ.

Gần 3h00 sáng, Quỳnh Anh vẫn tự mang túi nilon ra máy lấy đá tự động ở hành lang khách sạn. Sau khi chuẩn bị đầy đá lạnh, cô quay về phòng tỉ mỉ pha nước và đá theo tỷ lệ 50-50 vào bình chứa của thiết bị chườm lạnh chuyên dụng rồi kết nối lại máy cho Duy Mạnh. Dù phải thức giấc vào rạng sáng, "hậu phương của tuyển thủ Việt Nam vẫn giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ và hài hước tự nhận mình là một "người phục vụ tận tâm" cho chồng.

Quỳnh Anh thức lúc rạng sáng đi lấy đá cho chồng chườm lạnh sau phẫu thuật (Ảnh: NVCC)

Duy Mạnh vẫn đang trong quá trình phục hồi (Ảnh: NVCC)

Duy Mạnh giữ tinh thần lạc quan giữa biến cố trong sự nghiệp (Ảnh: NVCC)

Bữa ăn ở khách sạn của vợ chồng Duy Mạnh (Ảnh: NVCC)

Theo dự kiến từ đội ngũ y tế, Duy Mạnh sẽ cần từ 6 đến 9 tháng để hồi phục hoàn toàn. Bên cạnh thời gian hỗ trợ chồng vệ sinh cá nhân, di chuyển và tập luyện, Quỳnh Anh vẫn tranh thủ sắp xếp công việc kinh doanh online. Sự đồng hành kiên trì và chăm sóc chu đáo của bà xã được xem là điểm tựa tinh thần lớn giúp trung vệ sinh năm 1996 sớm vượt qua giai đoạn khó khăn để trở lại sân cỏ.

Theo Tiên

Đời sống & Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chồng hoa hậu “nghèo nhất” vừa "bắt tay" đưa 50 máy bay Airbus thế hệ mới về Việt Nam

Chồng hoa hậu “nghèo nhất” vừa "bắt tay" đưa 50 máy bay Airbus thế hệ mới về Việt Nam Nổi bật

1 tỉnh ở miền núi phía Bắc sở hữu công trình hơn 770 tỷ đồng xếp top 1 hành tinh, sắp có mỏ vàng 6.800 tỷ đồng

1 tỉnh ở miền núi phía Bắc sở hữu công trình hơn 770 tỷ đồng xếp top 1 hành tinh, sắp có mỏ vàng 6.800 tỷ đồng Nổi bật

4 món thịt gà nấu đơn giản giúp bổ sung sinh lực, giảm mệt mỏi và thúc đẩy giấc ngủ ngon

4 món thịt gà nấu đơn giản giúp bổ sung sinh lực, giảm mệt mỏi và thúc đẩy giấc ngủ ngon

11:30 , 11/09/2026
May mắn cho Hồ Quỳnh Hương lấy người chồng thuần chay giàu có

May mắn cho Hồ Quỳnh Hương lấy người chồng thuần chay giàu có

11:12 , 11/09/2026
Mẹ 2 con thu nhập 32 triệu từng ép cả nhà tiết kiệm 12 triệu/tháng: Sau 3 tháng phải bỏ vì 5 sai lầm rất nhiều người mắc

Mẹ 2 con thu nhập 32 triệu từng ép cả nhà tiết kiệm 12 triệu/tháng: Sau 3 tháng phải bỏ vì 5 sai lầm rất nhiều người mắc

11:04 , 11/09/2026
Vì sao không có tí cua nào vẫn được gọi là thanh cua?

Vì sao không có tí cua nào vẫn được gọi là thanh cua?

10:45 , 11/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên