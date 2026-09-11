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May mắn cho Hồ Quỳnh Hương lấy người chồng thuần chay giàu có

| | Lifestyle

"Nhưng thật may mắn ông trời khéo ghép đôi đã đưa tới một người đàn ông tốt, có lối sống thuần chay" – Hồ Quỳnh Hương nói.

Mới đây, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương đã chia sẻ đôi điều về chồng mình. Cô nói trên trang cá nhân: "Hương là người ăn thuần chay nên luôn nghĩ khó kiếm được bạn đời cùng chọn lối sống giống mình.

Vì vậy Hương có lúc rất ngại lập gia đình vì lo rằng sẽ khó hoà hợp trong ẩm thực và lối sống. Nhưng thật may mắn ông trời khéo ghép đôi đã đưa tới một người đàn ông tốt, có lối sống thuần chay, biết chăm lo gia đình và còn tặng cho Hương một món quá lớn nhất là bé Táo.

Cảm ơn ân trên và cuộc sống đã trao cho Hương hạnh phúc giản đơn mỗi ngày nhưng ấm áp lắm ạ!".

May mắn cho Hồ Quỳnh Hương lấy người chồng thuần chay giàu có - Ảnh 1.

Hồ Quỳnh Hương và chồng

Hồ Quỳnh Hương là một trong những nghệ sĩ Việt nổi tiếng với lối sống thuần chay và thiền định suốt nhiều năm. Nữ ca sĩ bắt đầu ăn chay trường từ năm 2009, đồng thời chuyển hướng sang kinh doanh lĩnh vực ẩm thực thuần chay để lan tỏa phong cách sống này.

Cô từng chia sẻ từng e ngại việc lập gia đình vì lo khó tìm được người có cùng quan điểm ăn uống và triết lý sống. Tuy nhiên, cô đã duyên nợ gắn kết với doanh nhân Hoàng Công Thành, người hơn cô 2 tuổi và cũng là người ăn chay trường suốt 20 năm.

Sự tương đồng về lối sống xanh và ăn chay chính là cầu nối quan trọng giúp cả hai thấu hiểu, gắn bó. Tháng 5/2025, cặp đôi chính thức tổ chức lễ cưới tại Đảo Rều (Quảng Ninh) sau nhiều năm bên nhau.

May mắn cho Hồ Quỳnh Hương lấy người chồng thuần chay giàu có - Ảnh 2.

Hôn lễ của vợ chồng Hồ Quỳnh Hương thu hút sự chú ý khi phục vụ toàn bộ thực đơn tiệc cưới là các món ăn thuần chay. Sự kiện này còn được một số trang tin quốc tế ghi nhận là đám cưới thuần chay quy mô lớn ấn tượng tại Việt Nam.

Việc kết hôn với một người cùng trường chay giúp Hồ Quỳnh Hương tiếp tục duy trì trọn vẹn lối sống thuần chay bền vững.

Theo Tùng Ninh

Thanh Niên Việt

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