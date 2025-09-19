Cuộc sống hiện tại của nam nghệ sĩ nổi tiếng sau tai nạn ngã xuống hố sâu 3 mét, chấn thương nghiêm trọng

Hồi đầu tháng 4 năm nay, làng giải trí Việt bất ngờ nhận tin MC Thanh Bạch gặp tai nạn nghiêm trọng. Trong chuyến công tác ở Bảo Lộc, Lâm Đồng, lúc di chuyển, ông không may trượt ngã xuống một mương thoát nước sâu khoảng 3 mét , sau đó tiếp tục mất thăng bằng và ngã thêm lần nữa khi cố gắng đứng dậy.

Cú ngã khiến nam MC U70 phải nhập viện trong tình trạng gãy xương chậu (ổ cối bên phải), trật khớp háng, đầu xương đùi bị lệch .

Nam MC được đưa về Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn để điều trị. Các bác sĩ đã phẫu thuật kết hợp xương gãy ổ cối phức tạp nhằm phục hồi vùng xương bị tổn thương cho ông.

Thanh Bạch bị tai nạn hồi tháng 4 năm nay.

Sau khoảng hai tuần điều trị, ông chính thức xuất viện, bước vào giai đoạn phục hồi chức năng bằng vật lý trị liệu . Trong thời gian đầu, Thanh Bạch phải sử dụng nạng để di chuyển, tuân thủ nghiêm ngặt phác đồ tập luyện nhằm lấy lại khả năng đi lại tự nhiên.

Không chỉ tổn thương thể chất, cú ngã còn tác động mạnh mẽ đến tinh thần. Ông từng thừa nhận có lúc suy nghĩ bi quan, thậm chí bật khóc vì cảm thấy thử thách quá lớn ở tuổi xế chiều.

Tuy vậy, nhờ sự động viên của người thân, đồng nghiệp và tình cảm từ khán giả, ông dần tìm lại được cân bằng, tiếp tục giữ lối sống lạc quan vốn có.

Gần đây, Thanh Bạch bắt đầu tái xuất tại một số sự kiện nghệ thuật . Mới nhất, nam MC dự sự kiện ra mắt MV của rapper Đinh Tiến Đạt với diện mạo trẻ trung, nụ cười tươi tắn khiến công chúng bất ngờ.

Ở tuổi U70, Thanh Bạch khiến bạn bè đồng nghiệp và nhiều khán giả ngưỡng mộ bởi anh vẫn giữ được diện mạo trẻ trung, thần thái luôn tươi tắn, đầy năng lượng.

Thanh Bạch hiện hoạt động tích cực trong làng giải trí, đảm đương nhiều vai trò từ MC các chương trình, sự kiện đến giảng viên một số trường đại học, trung tâm đào tạo nghệ thuật.

Thời gian gần đây, ông xuất hiện ở một số sự kiện giải trí.

Thanh Bạch nói hàng ngày anh tự chạy xe máy đi dạy. " Nhờ tương tác cùng học trò thường xuyên, tôi giữ được tinh thần thoải mái, suy nghĩ lạc quan. Cứ làm những việc mình thích là tôi không cảm thấy mệt mỏi, ngược lại còn khỏe ra" , Thanh Bạch chia sẻ trên tờ Ngôi Sao.

Về đời tư, sau chia tay bà Thúy Nga, nam nghệ sĩ không chia sẻ thêm về chuyện tình cảm hay kế hoạch cá nhân. Sau nhiều ồn ào trong quá khứ, ông dường như muốn dành trọn sự tập trung cho sức khỏe và công việc.