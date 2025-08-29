Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cuộc sống lập nghiệp ở tuổi 19 của Đệ nhất công tử Mỹ Barron Trump

29-08-2025 - 20:08 PM | Tài chính quốc tế

Barron Trump đang xây dựng kế hoạch kinh doanh của mình trong đa dạng lĩnh vực.

Mùa hè này, trong khi bạn bè đồng trang lứa có thể chọn dành thời gian cho những chuyến đi chơi hay mối quan hệ tình cảm, Barron Trump - con trai 19 tuổi của cựu Tổng thống Donald Trump - lại quyết định tập trung vào việc xây dựng kế hoạch kinh doanh của mình. Theo một nguồn tin từ PEOPLE, Barron đã dành phần lớn kỳ nghỉ hè để chuẩn bị cho tương lai nghề nghiệp của mình, bất chấp những lời đồn đại về đời sống cá nhân.

Barron Trump, hiện đang là sinh viên năm thứ hai tại Stern School of Business của Đại học New York, dự kiến sẽ trở lại trường vào ngày 3 tháng 9. Trong thời gian nghỉ học, Barron đã tích cực tham gia các cuộc họp với đối tác kinh doanh, phát triển dự án công nghệ và thiết lập các thỏa thuận để khởi nghiệp. Một nguồn tin giấu tên cho biết: "Barron đã tích cực làm việc về mảng tài chính cá nhân và dành thời gian cho những người mà anh ấy cùng hợp tác trong lĩnh vực này."

Cuộc sống lập nghiệp ở tuổi 19 của Đệ nhất công tử Mỹ Barron Trump- Ảnh 1.

Mặc dù vậy, nguồn tin cũng nhấn mạnh rằng Barron vẫn dành nhiều thời gian bên gia đình. Tuy nhiên, kể từ lễ nhậm chức của cha anh vào ngày 20 tháng 1, Barron không xuất hiện công khai cùng cha mẹ hay các anh chị em cùng cha khác mẹ.

Vào tháng 5, tin đồn Barron có bạn gái bắt đầu lan truyền sau khi một "người bạn" không rõ danh tính tại khuôn viên NYU tiết lộ với NewsNation rằng cậu con trai của Tổng thống "có bạn gái rất tốt và thường xuyên dành thời gian cùng cô ấy," dù không cung cấp thêm chi tiết nào. 

Lần cuối cùng gia đình Trump đề cập đến tình trạng mối quan hệ của Barron là vào khoảng thời gian anh mới bắt đầu năm đầu đại học, khi Tổng thống Donald Trump nói với người dẫn chương trình podcast Patrick Bet-David rằng: "Tôi không nghĩ thằng bé đã có bạn gái." Gần một năm sau, theo nguồn tin của PEOPLE, Barron vẫn không có dấu hiệu nào cho thấy anh đang quan tâm đến chuyện hẹn hò, nhưng nguồn tin cũng khẳng định: "Tôi không nghĩ rằng đó là vấn đề quan trọng trong cuộc sống của cậu ấy lúc này."

Cuộc sống lập nghiệp ở tuổi 19 của Đệ nhất công tử Mỹ Barron Trump- Ảnh 2.

Trong một diễn biến liên quan, các hoạt động kinh doanh của Barron Trump lần đầu tiên được biết đến vào tháng 1, ngay sau khi cha anh, Tổng thống Donald Trump, quay trở lại Nhà Trắng. Newsweek đưa tin rằng Barron đang tìm cách thành lập một công ty bất động sản. Một nguồn tin chính trị thân cận với gia đình Trump lúc đó cho biết, mặc dù Barron - người "muốn theo bước chân của cha" - vẫn chưa có một doanh nghiệp hoạt động, nhưng anh đang chuẩn bị nền tảng cho việc thành lập một công ty trong tương lai gần.

"Barron quan tâm đến lĩnh vực kinh doanh nói chung, phát triển bất động sản, kiếm tiền và tham gia vào các dự án thành công," nguồn tin nói. "Anh ấy có những ý tưởng của riêng mình và hiểu rõ những gì mà người cùng lứa tuổi đang tìm kiếm. Anh ấy rất có tinh thần doanh nhân, thông minh và không ngần ngại khởi động sự nghiệp của mình."

Vào năm 2024, Barron đã cùng với hai đối tác kinh doanh thành lập một công ty bất động sản có tên là Trump, Fulcher & Roxburgh Capital Inc. tại Wyoming vào ngày 15 tháng 7. Tuy nhiên, công ty đã được giải thể vào tháng 11, chỉ vài ngày sau khi ông Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống. Một trong các đối tác kinh doanh sau đó giải thích rằng việc giải thể nhằm tránh sự chú ý không mong muốn từ truyền thông trong quá trình Tổng thống Donald Trump chuyển giao quyền lực, và họ hy vọng sẽ khởi động lại công ty vào mùa xuân.

