Cuốc taxi 1,5 triệu ở Đà Nẵng, khách Hàn đưa nhầm 15 triệu: Tài xế có cách xử lý được chia sẻ khắp mạng

Với những giao dịch thường ngày, đôi khi chỉ một chút thiếu cẩn thận cũng có thể khiến người ta nhầm lẫn khoản tiền lớn. Nhưng cách mỗi người xử lý tình huống ấy lại nói lên nhiều điều về sự tử tế và chữ tín. Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh tài xế ở Đà Nẵng trả lại 13,5 triệu đồng cho vị khách nước ngoài sau khi người này đưa nhầm tiền đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Đoạn video ghi lại màn trả tiền taxi đang viral (Video: Tấn Vững)

Trong đoạn clip được tài xế chia sẻ, 2 vị khách người Hàn Quốc đã đưa cho anh một tệp tiền mệnh giá 500.000 đồng để thanh toán về chuyến đi. Tài xế cũng cầm tệp tiền, lấy đúng 3 tờ, tương đương 1,5 triệu đồng rồi trả lại toàn bộ số tiền thừa.

Hóa ra, 2 vị khách đã nhầm 1,5 triệu thành 15 triệu đồng nên mới đưa nhiều tiền như vậy. Cảm kích vì sự trung thực và chân thành của người tài xế, 2 du khách đã tip cho anh một khoản tiền.

Liên lạc với người tài xế, được biết anh là Tấn Vững, 30 tuổi, đang sống tại Đà Nẵng. Anh được 2 vị khách thuê chuyến đi tham quan Đà Nẵng và Hội An rồi đưa ra sân bay trong ngày 30/10 vừa qua.

Chuyến đi có giá 1,5 triệu đồng, tuy nhiên khi thanh toán, vị khách lại đưa cho tài xế số tiền lên tới 15 triệu đồng. Nhận thấy khách có thể đã nhầm lẫn, anh lập tức giải thích và chỉ nhận đúng số tiền cước, đồng thời trả lại toàn bộ khoản tiền thừa.

“Sau khi mình trả lại tiền thừa thì hành khách mới chợt nhận ra là mình đã nhầm và bật cười. Sau đó họ đã tip cho mình 500k ở trên xe. Đến khi xuống xe lấy hành lý khách hàng lại cho mình thêm 500k nữa. Bản thân mình rất bất ngờ và vui mừng vì được khách tip nhiều tiền đến thế. Khách hàng cũng nói rằng lần sau đến Đà Nẵng họ nhất định sẽ liên hệ với mình đồng thời giới thiệu bạn bè với mình để book xe khi sang Việt Nam” - Tấn Vững kể lại.

Tấn Vững (bên trái) và hành khách (bên phải)

Số tiền anh nhận được sau chuyến đi gồm 1,5 triệu tiền cước và 1 triệu tiền tip

Sau khi kết thúc chuyến xe, Tấn Vững cũng nhanh chóng kể lại câu chuyện với vợ và bạn bè. Mọi người đều vui mừng, chúc mừng người tài xế vì khoản tip lớn đồng thời ủng hộ hành động trả lại tiền thừa của anh.

Vốn có thói quen chia sẻ về công việc lên MXH, Tấn Vững đăng lại clip ghi từ camera trên xe ô tô và nhanh chóng viral, nhận về hàng nghìn lượt yêu thích. Bên dưới bài đăng, nhiều người để lại bình luận khen ngợi cách xử lý của nam tài xế, cho rằng sự trung thực và thái độ làm nghề có tâm là điều đáng trân trọng. Nhận được những lời động viên này, Tấn Vững khá bất ngờ và cũng rất vui.

Về công việc tài xế, Tấn Vững cho biết anh đã có 9 năm làm việc tại Đà Nẵng. Anh cũng thường xuyên phục vụ du khách đến từ nhiều quốc gia như Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ, Ấn Độ,... Lượng khách du lịch cũng có những giai đoạn lên xuống. Theo anh, vài tháng trước - mùa du lịch thì công việc khá thuận lợi, có nhiều chuyến xe, nhưng trong những tuần gần đây, lượng khách đến Đà Nẵng ít hơn nên số chuyến anh nhận được cũng giảm đi.

Trong ngần ấy thời gian làm nghề, Tấn Vững cũng gặp nhiều trường hợp khách để quên điện thoại và ví tiền trên xe. Mỗi tình huống như vậy, anh đều tìm cách liên hệ, trả cho khách hàng. “Nhìn hành khách nhận lại được đồ thấy người ta vui vẻ mà trong lòng mình cũng vui theo. Nhiều người cũng tip tiền cảm ơn cho mình nữa” - Tấn Vững tâm sự.

Với nam tài xế, nguyên tắc làm nghề khá đơn giản: Đã nhận công việc thì phải làm bằng cái tâm, cố gắng mang lại cho khách hàng cảm giác an toàn và những trải nghiệm tốt nhất trong suốt hành trình. Và sau cùng anh mong rằng mỗi người lên xe của mình đều có một chuyến đi vui vẻ, thoải mái khi đến với Đà Nẵng.

(Ảnh & Clip: FBNV)