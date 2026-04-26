Cuộc tháo chạy lịch sử: AI không chỉ cướp việc, giờ cướp luôn lãnh đạo bán hàng

Theo CNBC, các tập đoàn phần mềm truyền thống đang trải qua giai đoạn đen tối nhất trong nhiều năm trở lại đây. Cổ phiếu lao dốc không phanh do bóng ma bị AI thay thế đã là một cú sốc lớn đối với nhà đầu tư.

Nhưng giờ đây họ phải đối mặt với một thực tại nghiệt ngã hơn: sự tan rã của bộ máy lãnh đạo cốt cán. Theo các nguồn tin nội bộ, một làn sóng "chảy máu chất xám" chưa từng có đang diễn ra vô cùng âm thầm.

Các nhân sự cấp cao nhất đang rời bỏ những "con tàu" phần mềm khổng lồ để cập bến các đế chế AI mới nổi. OpenAI và Anthropic hiện là những điểm đến hấp dẫn nhất đối với giới tinh hoa công nghệ toàn cầu hiện nay.

Cuộc săn lùng này không còn dừng lại ở các nhà khoa học dữ liệu hay kỹ sư lập trình như giai đoạn trước đó. Đối tượng bị nhắm đến là những lãnh đạo có kinh nghiệm dày dạn về kinh doanh và chiến lược thâm nhập thị trường.

Những "gã khổng lồ" mới như OpenAI nhận ra rằng công nghệ giỏi là chưa đủ để có thể thống trị thế giới. Họ cần những người biết cách đưa AI vào sâu trong guồng quay vận hành của các doanh nghiệp lớn nhất hành tinh.

Salesforce, Snowflake và Datadog là những "nạn nhân" đầu tiên trong cuộc thâu tóm nhân lực đầy toan tính này. Những lãnh đạo tại đây đang bị thu hút bởi những gói thù lao khổng lồ và quyền chọn cổ phiếu đầy hứa hẹn.

Quan trọng hơn, họ mang theo mình tài sản quý giá nhất: các mối quan hệ đối tác chiến lược đã được xây dựng lâu đời. Đây chính là "chìa khóa" giúp các công ty AI mở cửa vào những phòng họp cấp cao của các tập đoàn Fortune 500.

Sự dịch chuyển trọng tâm từ công nghệ thuần túy sang thương mại hóa doanh nghiệp

Trong khi Salesforce và OpenAI chọn cách im lặng, CNBC vẫn đang nỗ lực liên hệ xác nhận quy mô tổn thất nhân sự. Một trong những thương vụ chuyển nhượng gây rúng động nhất trong giới công nghệ gần đây là Denise Dresser.

Với tư cách là cựu CEO của Slack, bà hiện đảm nhiệm vị trí Giám đốc Doanh thu (CRO) tại OpenAI để dẫn dắt tăng trưởng. Bên cạnh đó, Jennifer Majlessi cũng đã chính thức đầu quân cho OpenAI sau nhiều năm gắn bó và cống hiến tại Salesforce.

Làn sóng này không loại trừ Anthropic khi họ cũng ráo riết chiêu mộ các nhân tài kinh doanh từ các đối thủ lớn. Trước đây, cuộc chiến nhân tài AI thường chỉ xoay quanh các nhà nghiên cứu ưu tú với mức lương hàng triệu đô.

Nhưng giờ đây, trọng tâm đã dịch chuyển sang những người có khả năng "chốt đơn" và giữ chân khách hàng lâu dài. Các công ty AI đang thay đổi chiến lược từ tạo ra công cụ cá nhân sang xây dựng nền tảng cốt lõi cho doanh nghiệp.

Đây là phân khúc mang lại dòng tiền ổn định và có tính "gắn kết" cực cao đối với hệ sinh thái khách hàng hiện tại. Số liệu thực tế chứng minh sự đúng đắn của chiến lược đầy tham vọng này từ phía ban lãnh đạo cấp cao OpenAI.

Tính đến đầu năm nay, mảng khách hàng doanh nghiệp đã chiếm tới 40% tổng doanh thu toàn cầu của công ty. Giám đốc Tài chính Sarah Friar tự tin khẳng định lộ trình nâng tỷ trọng này lên mức 50% vào cuối năm nay.

Sự hiện diện của hơn 1 triệu khách hàng doanh nghiệp là minh chứng cho sức hút không thể cưỡng lại của kỷ nguyên AI. Đối với các công ty phần mềm truyền thống, đây thực sự là "cơn gió ngược" đau đớn và khó khăn nhất từ trước đến nay.

Họ đang bị tấn công trực diện vào mô hình bán lượt đăng ký (subscription) vốn là nguồn sống bao năm qua của ngành. Thị trường chứng khoán đã phản ứng rất tiêu cực trước những thay đổi mang tính bước ngoặt và đầy rủi ro này.

Chỉ số iShares Expanded Tech-Software ETF (IGV) đã bốc hơi gần 20% giá trị chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi. Các nhà đầu tư đang dần mất niềm tin vào khả năng duy trì vị thế của những tên tuổi công nghệ đời đầu.

Thách thức văn hóa và nỗ lực tái cấu trúc để sinh tồn trong kỷ nguyên mới

Tại các đại bản doanh như Oracle, hàng ngàn nhân viên đã bị sa thải để công ty dồn lực cho hạ tầng điện toán AI. Meta và Microsoft cũng thực hiện các đợt tái cấu trúc mạnh mẽ nhằm tập trung toàn lực vào cuộc đua trí tuệ nhân tạo.

Sự thay đổi này buộc các chuyên gia CNTT phải tự đặt câu hỏi về giá trị thực sự của bản thân trong kỷ nguyên mới. Câu trả lời của nhiều người là gia nhập đội ngũ xây dựng AI thay vì tiếp tục bám trụ với những phần mềm cũ kỹ.

Jennifer Majlessi, trưởng bộ phận đưa sản phẩm ra thị trường, chia sẻ rằng cô chuyển việc là vì "niềm tin mãnh liệt vào giá trị thực tiễn mà sản phẩm mang lại". Với cô, AI không chỉ là một xu hướng nhất thời mà là công cụ thay đổi hoàn toàn cách thức chúng ta lao động.

OpenAI còn thể hiện tham vọng khi "hút" cả các kỹ sư triển khai thực địa (forward-deployed) dày dạn kinh nghiệm từ Palantir. Đây là những chuyên gia chuyên giải quyết các bài toán hóc búa nhất cho khách hàng doanh nghiệp ngay tại hiện trường.

Họ có khả năng biến lý thuyết AI phức tạp thành giải pháp thực tiễn giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí vận hành. Tuy nhiên, cuộc "hôn nhân" giữa lãnh đạo truyền thống và startup AI không phải lúc nào cũng diễn ra êm đẹp.

Sự khác biệt về văn hóa doanh nghiệp đang là rào cản vô hình nhưng vô cùng lớn đối với các nhân sự vừa gia nhập. Các startup AI vận hành với tốc độ "chóng mặt" và yêu cầu sự cống hiến tuyệt đối, khắc nghiệt từ mọi thành viên.

Một số lãnh đạo từ tập đoàn lớn có thể cảm thấy hụt hơi trước áp lực làm việc điên cuồng và đòi hỏi cao độ. Một executive tiết lộ nhân sự mới dù có quan hệ rộng nhưng đôi khi thiếu đi sự quyết liệt và tinh thần startup.

Tinh thần thích nghi nhanh và khả năng chịu áp lực là những yếu tố sống còn để tồn tại ở môi trường công nghệ mới. Dẫu vậy, cuộc di cư nhân tài này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại hay hạ nhiệt trong tương lai gần sắp tới.

Thung lũng Silicon đang chứng kiến một cuộc sắp đặt lại trật tự thế giới công nghệ mang tính chất lịch sử toàn cầu. Nơi trí tuệ nhân tạo trở thành trọng tâm và những kẻ chậm chân chắc chắn sẽ bị đào thải khỏi cuộc chơi khốc liệt.

Cuối cùng, câu chuyện không chỉ đơn thuần là việc thay đổi nhân sự từ công ty này sang một công ty công nghệ khác. Đó là sự tái định vị tài sản trí tuệ và các mối quan hệ kinh tế để phục vụ cho một tương lai hoàn toàn khác biệt.

Một tương lai nơi trí tuệ nhân tạo làm chủ và chi phối hầu hết mọi hoạt động kinh doanh, thương mại trên toàn cầu. Các doanh nghiệp phần mềm cũ buộc phải thay đổi hoặc chấp nhận bị lu mờ trước sức mạnh của những thuật toán thông minh.

*Nguồn: CNBC﻿