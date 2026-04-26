Cảnh báo trang facebook giả mạo Bộ Tài Chính hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa

Theo Phạm Ngân | 26-04-2026 - 10:41 AM | Kinh tế số

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân thận trọng, cảnh giác trước những trang facebook giả mạo này.

Hiện nay trên mạng xã hội xuất hiện trang facebook mạo danh Bộ Tài Chính đăng tải nhiều video, bài viết có nội dung tiếp nhận thông tin, hỗ trợ người dân bị lừa đảo trên mạng, truy thu tiền bị lừa.

Theo đó, đánh vào tâm lý những người từng bị lừa đảo mong muốn lấy lại số tiền đã mất, các đối tượng giới thiệu sẽ hỗ trợ thu hồi tiền bị lừa với thủ tục nhanh chóng, cam kết 100% lấy lại được tiền lừa đảo. Thay vì đến cơ quan Công an trình báo, người bị lừa lại lên mạng xã hội để tìm kiếm trang mạng hỗ trợ lấy lại tiền.

Nhiều người do nhầm lẫn, nghĩ rằng trang ghi thông tin Bộ Tài Chính hỗ trợ lấy lại tiền, là trang uy tín nên đã liên hệ. Lúc này, các đối tượng hướng dẫn nạn nhân chuyển tiền để hỗ trợ. Nhiều nạn nhận đã bị lừa, nay lại tiếp tục “sập bẫy” các đối tượng lừa đảo và chuyển tiền.

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân thận trọng, cảnh giác trước những trang facebook giả mạo này. Tuyệt đối không nghe theo, không liên hệ với các website, fanpage, tài khoản mạng xã hội quảng cáo dịch vụ "tiếp nhận hồ sơ", "hỗ trợ lấy lại tiền bị treo", "thu hồi tiền lừa đảo"... trên không gian mạng; không chuyển tiền cho các đối tượng trên để được hướng dẫn, làm hồ sơ thu hồi tiền.

Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu bị lừa đảo, người dân nên đến cơ quan Công an trình báo để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Theo Phạm Ngân

VTV

