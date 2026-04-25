Google tích hợp Claude của Anthropic vào nền tảng AI doanh nghiệp mới

Tại hội nghị Google Cloud Next diễn ra hôm thứ Tư, CEO Sundar Pichai đã công bố một trong những sản phẩm mới quan trọng nhất của Google: nền tảng Gemini Enterprise Agent Platform, công cụ được thiết kế để xây dựng và quản lý các tác nhân AI ở quy mô doanh nghiệp lớn.

Đây là câu trả lời trực tiếp của Google trước hai đối thủ đang phát triển mạnh trong lĩnh vực này: Amazon với Bedrock AgentCore và Microsoft với Foundry. Cả ba gã khổng lồ đang đẩy mạnh cung cấp hạ tầng để doanh nghiệp triển khai các chương trình AI có khả năng tự động thực thi nhiều tác vụ liên tiếp mà không cần con người can thiệp từng bước.

Ưu tiên cho đội IT và kỹ thuật

Google lựa chọn hướng Gemini Enterprise Agent Platform chủ yếu đến các đội ngũ IT và kỹ thuật nội bộ doanh nghiệp, một quyết định có chủ đích. Lý do là công nghệ tác nhân AI hiện hoạt động hiệu quả nhất với các tác vụ mang tính kỹ thuật như lập trình, trong khi bảo mật vẫn là mối lo hàng đầu khi triển khai AI cho tổ chức. Giao quyền kiểm soát cho đội IT giúp doanh nghiệp giảm rủi ro khi tiếp cận công nghệ còn khá mới mẻ này.

Với những nhân viên không có nền tảng kỹ thuật, Google hướng họ sang ứng dụng Gemini Enterprise, ra mắt từ mùa thu năm ngoái. Thông qua ứng dụng này, người dùng có thể dùng các tác nhân do đội IT xây dựng sẵn, hoặc tự tạo tác nhân cho nhu cầu cá nhân: đặt lịch họp, thiết lập quy trình tự động khi có sự kiện xảy ra, tạo phím tắt cho công việc lặp đi lặp lại, hay soạn thảo và chỉnh sửa tài liệu ngay trong ứng dụng mà không cần chuyển qua lại giữa nhiều công cụ khác nhau.

Tích hợp cả model của đối thủ Anthropic

Điểm đáng chú ý là nền tảng mới chạy trên Gemini, model ngôn ngữ của chính Google, và công cụ tạo ảnh Nano Banana 2, cũng như tích hợp Claude của Anthropic. Google hỗ trợ cả ba phiên bản trong dòng Claude: Opus (mạnh nhất, dùng cho tác vụ phức tạp), Sonnet (cân bằng giữa hiệu năng và chi phí) và Haiku (tiết kiệm chi phí cho tác vụ đơn giản). Trong đó bao gồm cả Claude Opus 4.7, phiên bản mới nhất của Anthropic vừa ra mắt tuần trước.

Việc Google tích hợp model của Anthropic phản ánh xu hướng chung trong ngành: doanh nghiệp ngày càng muốn có quyền lựa chọn model AI phù hợp nhất với từng loại tác vụ, thay vì bị ràng buộc vào một nhà cung cấp duy nhất. Với Google, đây cũng là cách thu hút các khách hàng đang dùng Claude, kéo họ về hệ sinh thái hạ tầng đám mây của mình.