TPHCM trao giấy chứng nhận đầu tư cho 4 dự án công nghệ cao chiến lược

Ngày 25-4, tại trụ sở UBND TPHCM đã diễn ra Lễ trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 4 dự án công nghệ cao chiến lược.

Một trong 4 dự án công nghệ cao trọng điểm được trao chứng nhận lần này là Trung tâm dữ liệu Evolution DC VN HCM do liên danh 3 nhà đầu tư Singapore (Hathor, Frontier, Evolution) triển khai, với tổng vốn 508,78 triệu USD.



Dự án thuộc lĩnh vực trung tâm dữ liệu siêu quy mô (hyperscale), theo mô hình bán buôn và hạ tầng trung lập (carrier-neutral), công suất thiết kế 52 MW IT Load.

Trung tâm hướng tới tiêu chuẩn Uptime Tier III+ và nâng lên Tier IV, phục vụ lưu trữ, xử lý dữ liệu lớn và điện toán đám mây quy mô exabyte. Dự án cũng cam kết sử dụng ít nhất 30% năng lượng tái tạo, hướng đến mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2045.

Dự án thứ 2 là Tổ hợp trung tâm dữ liệu siêu lớn STARMASON do Công ty CP Starmason đầu tư, với tổng vốn 480,26 triệu USD.

Dự án này có công suất thiết kế 60 MW IT Load, đạt tiêu chuẩn Uptime Tier III+ và định hướng Tier IV. Mục tiêu là bổ sung hạ tầng số quy mô lớn, thu hút các nhà cung cấp dịch vụ ICT. Đồng thời, nâng cao năng lực xử lý dữ liệu, bảo đảm an toàn thông tin và phục vụ nhu cầu điện toán đám mây cho toàn vùng.

Ở lĩnh vực công nghệ y sinh, dự án Trung tâm Công nghệ cao Tâm Anh do Công ty CP Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM đầu tư, cũng được TPHCM trao chứng nhận đầu tư. Dự án có tổng vốn 160 triệu USD, tập trung vào công nghệ y sinh. Dự án ứng dụng các công nghệ lõi như giải trình tự gen thế hệ mới (NGS), y học tái tạo từ tế bào gốc và thử nghiệm lâm sàng theo chuẩn quốc tế ICH GCP.

Dự án Trung tâm Công nghệ cao Tâm Anh có mục tiêu phát triển nghiên cứu lâm sàng và sản phẩm y tế công nghệ cao, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực y - dược.

Trung tâm này còn có khả năng đào tạo khoảng 5.000 chuyên gia, học viên mỗi năm.

Lễ trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 4 dự án công nghệ cao chiến lược tại UBND TPHCM sáng 25-4

Cuối cùng là dự án nhà máy Techtronic Tools Việt Nam (TTI) do Tập đoàn Techtronic Industries đầu tư với vốn 81 triệu USD, hoạt động trong lĩnh vực thiết bị điện tử thông minh và pin lithium tích hợp IoT.

Dự án tập trung sản xuất thiết bị cơ điện tử, pin hiệu năng cao, bảng mạch và khuôn mẫu chính xác, đồng thời xây dựng trung tâm R&D tại Khu Công nghệ cao TPHCM. Mục tiêu là mở rộng chuỗi cung ứng điện tử toàn cầu, thúc đẩy sản xuất thông minh, gia tăng giá trị xuất khẩu và phát triển hệ sinh thái "make in Vietnam".

Theo lãnh đạo TPHCM, các dự án được trao chứng nhận không chỉ đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng GRDP, mà còn củng cố vững chắc vai trò của TPHCM là trung tâm đổi mới sáng tạo, hạ tầng số và công nghiệp xanh - số hàng đầu khu vực.

Tính đến nay, Khu Công nghệ cao TPHCM có 166 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư khoảng 13,428 tỉ USD, tạo việc làm cho hơn 53.678 lao động trình độ cao.

Lũy kế giá trị sản xuất sản phẩm công nghệ cao ước đạt 203,354 tỉ USD, với giá trị xuất khẩu đạt 185,207 tỉ USD. Đây là nền tảng vững chắc để TPHCM tiếp tục thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số theo Nghị quyết 57/2024 của Bộ Chính trị.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TPHCM, thông tin trong quý 1-2026, TPHCM tiếp tục dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với 2,9 tỉ USD. 1,23 tỉ USD trong số này thuộc lĩnh vực kinh tế số, kinh tế xanh tại địa bàn TPHCM cũ.