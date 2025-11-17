Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cuối ngày 17-11, giá vàng giảm, Công ty SJC có thông báo quan trọng về vàng miếng

17-11-2025 - 21:06 PM | Tài chính - ngân hàng

Giá vàng thế giới giảm trở lại vào cuối ngày, vàng miếng SJC ổn định trong khi Công ty SJC ngừng đăng ký mua vàng trực tuyến

Cuối ngày 17-11, giá vàng miếng SJC được các công ty SJC, PNJ, DOJI niêm yết ở quanh mức 149 triệu đồng/lượng mua vào và 151 triệu đồng/lượng bán ra, ổn định so với hôm qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% các loại cũng được công ty SJC tiếp tục ổn định quanh 146,5 - 149 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng trong nước ổn định sau nhiều ngày biến động mạnh.

Đáng chú ý, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn ổn định dù giá thế giới đang giảm. Cuối ngày hôm nay, theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 4.070 USD/ounce, giảm khoảng 20 USD mỗi ounce so với phiên sáng. Kim loại quý trên sàn quốc tế cũng dao động với biến động hẹp trong phiên hôm nay, sau nhiều ngày tăng giảm cả trăm USD/ounce.

Cuối ngày 17-11, giá vàng giảm, Công ty SJC có thông báo quan trọng về vàng miếng- Ảnh 1.

Liên quan tới thị trường vàng trong nước, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) vừa có thông báo mới nhất liên quan đến giao dịch vàng miếng. Cụ thể, công ty SJC sẽ tạm ngưng tiếp nhận đăng ký giao dịch Vàng miếng trực tuyến tại website của công ty từ ngày mai 18-11.

Khách có nhu cầu mua vàng miếng sẽ giao dịch trực tiếp tại 2 chi nhánh của công ty ở phường Bàn Cờ và phường An Nhơn, TP HCM. Trước đó hồi đầu tháng 10, công ty này thông báo khách mua vàng miếng sẽ phải đăng ký trực tuyến trước.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 129,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 21,6 triệu đồng và thấp hơn vàng nhẫn khoảng 19,6 triệu đồng. Đây là những mức chênh lệch rất cao thời gian qua.

Cuối ngày 17-11, giá vàng giảm, Công ty SJC có thông báo quan trọng về vàng miếng- Ảnh 2.


Theo Thái Phương

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
"Mỏ vàng" không ngờ đến của nhiều ngân hàng, còn lãi nhiều hơn kinh doanh ngoại hối, thu phí dịch vụ

"Mỏ vàng" không ngờ đến của nhiều ngân hàng, còn lãi nhiều hơn kinh doanh ngoại hối, thu phí dịch vụ Nổi bật

Chiều 17/11: Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn đồng loạt giảm

Chiều 17/11: Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn đồng loạt giảm Nổi bật

Nạn nhân đường dây hụi online "khủng" ở TP HCM lên tiếng

Nạn nhân đường dây hụi online "khủng" ở TP HCM lên tiếng

21:03 , 17/11/2025
Techcombank chính thức phân phối sản phẩm Techcom Life, nâng tầm trải nghiệm bảo hiểm cho khách hàng Việt

Techcombank chính thức phân phối sản phẩm Techcom Life, nâng tầm trải nghiệm bảo hiểm cho khách hàng Việt

13:50 , 17/11/2025
Giá vàng liên tục chạm ngưỡng cao: Cơ hội hay cạm bẫy?

Giá vàng liên tục chạm ngưỡng cao: Cơ hội hay cạm bẫy?

12:29 , 17/11/2025
ACB: Xuống từng cơ sở, hỗ trợ hộ kinh doanh 60 ngày cao điểm chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

ACB: Xuống từng cơ sở, hỗ trợ hộ kinh doanh 60 ngày cao điểm chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

10:57 , 17/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên