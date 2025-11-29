Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cưới thần tốc sau 4 giờ gặp mặt, người đàn ông 40 tuổi mất luôn 893 triệu đồng tích luỹ cả đời

29-11-2025 - 08:40 AM | Sống

Câu chuyện đang thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội Trung Quốc khi một người đàn quyết định kết hôn chỉ sau 4 giờ gặp mặt với một cô gái được mai mối từ 9 người khác nhau và cuối cùng mất sạch số tiền tích lũy cả đời.

Theo lời kể của anh Huang Zhongcheng, 40 tuổi ở thành phố Hành Dương, tỉnh Hồ Nam, buổi sáng ngày 21/8, anh tham gia xem mắt theo lời mối lái của một người trong làng. Tuy nhiên, ngay trên đường đến buổi gặp, 8 bà mai khác bất ngờ xuất hiện và tất cả đều cùng giới thiệu cho anh đúng một người phụ nữ làm việc tại một tiệm spa.

Sự trùng hợp kỳ lạ này khiến nhiều người sau khi nghe lại phải đặt dấu hỏi về mục đích thật sự phía sau. Huang cho biết: “Trên đường đi, 8 bà mối đột nhiên xuất hiện. Tính cả người trong làng tôi thì tổng cộng có 9 người cùng giới thiệu một cô gái. Tôi cũng không hiểu tại sao lại như vậy.”

Cưới thần tốc sau 4 giờ gặp mặt, người đàn ông 40 tuổi mất luôn 893 triệu đồng tích luỹ cả đời- Ảnh 1.

Người vợ được mai mối từ 9 bà mai khác nhau. Ảnh: 163.com

Buổi gặp gỡ diễn ra nhanh chóng và người phụ nữ tỏ ra vô cùng sốt sắng với việc tiến tới hôn nhân. Theo lời Huang, chỉ mới trò chuyện vài tiếng, cô đã nhiều lần thúc giục nên “giải quyết mọi thứ ngay trong ngày để khỏi lỡ duyên”. Đến khoảng 5 giờ chiều, 2 người đã có mặt tại cơ quan chức năng để làm thủ tục đăng ký kết hôn. Mọi chuyện diễn ra chóng vánh đến mức chính anh Huang cũng cảm thấy khó tin. “Tôi thấy đầu óc quay cuồng như đang trong mơ. Mọi thứ quá nhanh, quá bất ngờ,” anh chia sẻ.

Tối hôm đó, họ đăng ký phòng khách sạn và có thời gian gần gũi với nhau, nhưng đó cũng là lần duy nhất của cặp đôi. Từ ngày hôm sau, người vợ luôn tìm cách giữ khoảng cách, thậm chí tránh tiếp xúc thân mật. Huang kể rằng chỉ cần anh vừa định ôm thì cô đã đẩy ra. Họ sống cùng nhau đúng 2 ngày ngắn ngủi trước khi người vợ thúc giục anh di chuyển xuống tỉnh Quảng Đông để làm việc và “kiếm thêm thu nhập”. Cũng từ thời điểm đó, sự liên hệ giữa hai người gần như chỉ xoay quanh… chuyện tiền bạc.

Cưới thần tốc sau 4 giờ gặp mặt, người đàn ông 40 tuổi mất luôn 893 triệu đồng tích luỹ cả đời- Ảnh 2.

Huang chia sẻ với báo chí về câu chuyện của mình. Ảnh: 163.com

Huang cho biết, mỗi khi anh chủ động nhắn tin, người vợ hầu như không đáp lại. Nhưng hễ trả lời thì luôn là yêu cầu gửi tiền với đủ lý do, từ việc cần tiền trong dịp Thất Tịch cho đến chuyện mua máy tính cho con gái riêng của cô. Tin nhắn WeChat cho thấy Huang từng gửi cho vợ phong bao lì xì 1.314 NDT (khoảng 4,8 triệu đồng) – con số mang ý nghĩa “trọn đời trọn kiếp”. Chỉ khi nhận được tiền, người vợ mới niềm nở hơn và nhắn lại một câu “Cảm ơn, chồng yêu.” Sau đó vài ngày, anh tiếp tục chuyển thêm 2.300 NDT ( 8,5 triệu đồng ) nhân dân tệ để mua máy tính mà cô thúc giục, nói là dành cho con gái.

Tuy nhiên, đó mới chỉ là phần nhỏ trong số tiền mà anh phải bỏ ra cho người phụ nữ này. Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng sau ngày cưới, tổng cộng hơn 240.000 NDT, tương đương 893 triệu đồng đã bị người vợ tiêu sạch. “Cô ấy tự mình tiêu hết tất cả số tiền mà cả đời tôi cực khổ kiếm ra. Chúng tôi gặp nhau ngày 21/8, đến ngày 8/9 thì tiền đã không còn một xu,” anh nói với sự thất vọng và sốc nặng.

Cưới thần tốc sau 4 giờ gặp mặt, người đàn ông 40 tuổi mất luôn 893 triệu đồng tích luỹ cả đời- Ảnh 3.

Ở Trung Quốc, việc đi xem mắt đã trở thành cách phổ biến để những người trẻ bận rộn tìm kiếm bạn đời tiềm năng. Ảnh: Getty Images

Sau khi câu chuyện được chia sẻ, mạng xã hội Trung Quốc lập tức bùng nổ tranh luận. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự thương cảm cho anh Huang nhưng đồng thời cũng phê phán sự nhẹ dạ và thiếu thận trọng của anh. Một bình luận gây chú ý viết: “Dân buôn ma túy nghe chuyện còn phải rơi nước mắt.” Người khác mỉa mai: “Tôi thực sự ngưỡng mộ những ai dám cưới theo kiểu bốc đồng như vậy. Đến địa chỉ nhà cũng không rõ mà vẫn dám đăng ký kết hôn rồi đưa tiền. Quá can đảm!”

Thậm chí, cũng có người nghi ngờ đây là một vụ lừa đảo có tổ chức với sự tham gia của nhiều bà mai và khuyên người đàn ông nên kiện, truy tố trách nhiệm của những người liên quan để không còn sự việc như trên lặp lại, đặc biệt là trong bối cảnh vấn nạn môi giới hôn nhân đang gia tăng và biến tướng tại một số địa phương ở Trung Quốc.

Công an chỉ rõ 1 cách để tránh bị lừa đảo qua mã QR

Theo Lại Hạnh

Đời sống & pháp luật

