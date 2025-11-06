Hơn 50 "người vợ có giấc mơ tan vỡ" xuất hiện cùng lúc: Bị lừa đảo hết tiền và tình 1 cách ngỡ ngàng

Một vụ lừa đảo hôn nhân có tổ chức liên quan đến việc mua bất động sản gần đây đã gây chấn động Trung Quốc. Ít nhất 50 phụ nữ đã ly hôn đã gặp "người đàn ông hoàn hảo" trên các trang web hẹn hò, bị dụ dỗ bằng những lời đường mật, và bị lừa mua bất động sản hướng biển ở Uy Hải, cuối cùng mất cả tiền bạc lẫn tình yêu. Vụ lừa đảo này, trá hình dưới dạng "tình yêu" nhưng thực chất là một cái bẫy bán bất động sản, đã phát hiện 32 người đàn ông giả danh "chồng" và liên quan đến hàng chục triệu nhân dân tệ. Cảnh sát đã mở cuộc điều tra.

Theo tờ Tin tức Bắc Kinh, một trong những nạn nhân, Ngô Truyền Lý, 47 tuổi, đã gặp một người đàn ông tự xưng là "Trương Thiếu Khang" thông qua một trang web hẹn hò sau khi ly hôn. Anh ta đã lợi dụng câu chuyện bi thảm "mất vợ mất con" của mình để lấy lòng thương cảm và thuyết phục cô cùng đầu tư mua nhà ở Khu đô thị Nam Hải mới ở Uy Hải như một "tín hiệu tình yêu". Ngay sau đó, Ngô Truyền Lý phát hiện ra bạn trai mình đang hẹn hò với nhiều phụ nữ cùng một lúc và sử dụng cùng một phương pháp để dụ dỗ họ mua nhà.

Sau khi một số nạn nhân nữ kết nối qua mạng xã hội, họ phát hiện ra rằng vụ lừa đảo này hoạt động theo hình thức "nhóm", với tổng cộng 32 người đàn ông đóng giả nhiều người khác nhau - một số là "chồng", số khác là "anh em họ" hoặc "sếp"- cấu kết dàn dựng một kịch bản "mua nhà và xây nhà" để chiếm đoạt lòng tin và tiền bạc của họ. Hầu hết các nạn nhân đều tin rằng căn nhà là "tài sản chung" hoặc người đàn ông sẽ trả tiền thế chấp, nhưng thực tế, họ bị ép ký hợp đồng mua bán với giá gốc.

Đường dây hoạt động tinh vi đến mức có thể lừa nạn nhân mua bất động sản trong hạnh phúc (Ảnh minh họa)

Nhà hoạt động chống mô hình kim tự tháp Lý Văn Bá chỉ ra rằng những cái bẫy "mua nhà dựa trên hôn nhân" như vậy bắt nguồn từ thị trường nhà ở trì trệ và đã xuất hiện ở Uy Hải, Bắc Hải và nhiều nơi khác kể từ năm 2019. Họ sử dụng "du lịch ngắm biển + đầu tư bất động sản" làm mồi nhử và hiện đã phát triển thành một phương thức mới kết hợp giữa lừa đảo tình cảm và mua bán bất động sản.

Chi nhánh Văn Đăng thuộc Cục Công an Uy Hải đã khởi tố vụ án vào tháng 9 năm 2024 liên quan đến nhiều dự án bất động sản và nhân viên ngân hàng cho vay. Hơn mười nghi phạm đã bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế. Một số phụ nữ đã hủy hợp đồng thuê nhà sau khi thu thập được bằng chứng thông qua các bản ghi âm và hình ảnh giám sát, nhưng vẫn bị thiệt hại. Cảnh sát nhấn mạnh rằng vụ án "cực kỳ phức tạp" và các cuộc điều tra tiếp theo đang được tiến hành.

Nguồn: ETtoday