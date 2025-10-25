Lại có 1 thủ đoạn lừa đảo mới nhắm tới phụ huynh học sinh: Ai có con đi học phải cảnh giác



Theo cơ quan chức năng, nhiều trường học đã ứng dụng "Sổ liên lạc điện tử" thay thế "Sổ liên lạc truyền thống". Ứng dụng công nghệ giúp phụ huynh theo dõi, tra cứu điểm số học tập của học sinh trở nên dễ dàng, nhanh chóng. Các nhà cung cấp dịch vụ cho ra đời nhiều ứng dụng "Sổ liên lạc điện tử" khác nhau hoặc tra cứu trực tiếp trên các website.

Trong thời gian gần đây, ở một số tỉnh ghi nhận nhiều vụ việc phụ huynh nhận được các cuộc gọi giả danh Ban Giám hiệu nhà trường, giáo viên chủ nhiệm nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt thông tin cá nhân và thông tin tài chính. Các đối tượng thường đưa ra lý do như "bổ sung hồ sơ học sinh", "xác nhận mã định danh điện tử cho học sinh" hoặc "cài đặt ứng dụng Sổ liên lạc điện tử", sau đó gửi đường link giả mạo và yêu cầu phụ huynh cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng cùng mã OTP.

Khi phụ huynh nhẹ dạ làm theo hướng dẫn, tiền trong tài khoản bị chiếm đoạt chỉ sau vài phút. Hoặc thông tin cá nhân bị khai thác để mở tài khoản ảo, vay tín dụng đen và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Trước tình hình này, Cơ quan chức năng yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các xã, phường, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng.

Khẩn trương tăng cường công tác tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Người dân nắm được thông tin để nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác, tự phòng ngừa, nhất là hình thức lừa đảo "Sổ liên lạc điện tử".

Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; duy trì các hình thức tương tác với Nhân dân qua số điện thoại đường dây nóng, ứng dụng VNeID, địa chỉ thư điện tử, mạng xã hội, hòm thư tố giác tội phạm.

Thường xuyên kiểm tra, bảo trì, nâng cấp hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi quản lý nhằm kịp thời phát hiện và khắc phục các lỗ hổng về kỹ thuật, tránh nguy cơ không đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống dẫn tới lộ, mất dữ liệu cá nhân, nhất là dữ liệu của học sinh, sinh viên.

UBND tỉnh giao cho Sở Khoa học và Công nghệ chỉ đạo các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông trên địa bàn tỉnh tuyên truyền phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm "Sổ liên lạc điện tử" trong quần chúng Nhân dân qua tin nhắn SMS với nội dung như sau: "Hiện nay, xuất hiện thủ đoạn lừa đảo trực tuyến giả mạo nhà trường yêu cầu cung cấp thông tin, cài đặt ứng dụng "sổ liên lạc điện tử".

Cơ quan công an đề nghị Nhân dân nâng cao cảnh giác, không cung cấp tài khoản ngân hàng, mã OTP hoặc cài đặt các ứng dụng lạ, nếu nhận được cuộc gọi có dấu hiệu bất thường, người dân cần liên hệ ngay với nhà trường, Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ".

Khi có vụ việc liên quan xảy ra hoặc có dấu hiệu nghi vấn, các đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo cơ quan Công an gần nhất để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Công an tỉnh Nghệ An