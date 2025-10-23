Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cán bộ công an xã bất ngờ nhận được 500 triệu đồng: Chỉ huy và ngân hàng cùng vào cuộc xác minh nguồn gốc

23-10-2025 - 18:04 PM | Sống

Cán bộ công an xã bất ngờ khi tài khoản cá nhân nhận được khoản tiền 500 triệu đồng không rõ nguồn gốc.

Theo công an tỉnh Nghệ An, ngày 21/10/2025, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đại úy Nguyễn Hữu Dũng bất ngờ nhận được khoản tiền 500 triệu đồng chuyển vào tài khoản cá nhân. Nhận thấy sự việc có dấu hiệu nhầm lẫn, với tinh thần trách nhiệm và ý thức nghề nghiệp, đồng chí Dũng đã ngay lập tức báo cáo với Chỉ huy Công an xã Minh Châu. Đồng thời, đồng chí chủ động liên hệ với ngân hàng để phối hợp xác minh nguồn gốc số tiền.

Nhận lại số tiền chuyển khoản nhầm, chị Hoàng Thị Thanh Tĩnh hết sức xúc động và cảm ơn Đại úy Nguyễn Hữu Dũng

Sau quá trình xác minh, lực lượng Công an xác định chủ tài khoản chuyển nhầm là chị Hoàng Thị Thanh Tĩnh, trú tại phường Trường Vinh. Chị Tĩnh cho biết, trong quá trình thực hiện giao dịch chuyển tiền qua điện thoại di động, chị vô tình nhập sai số tài khoản, dẫn đến việc chuyển nhầm số tiền nói trên.

Ngay trong ngày, Đại úy Nguyễn Hữu Dũng đã trực tiếp đến ngân hàng, thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định và hoàn trả 500 triệu đồng cho chị Tĩnh.

Với tinh thần trách nhiệm và phẩm chất trung thực của người chiến sĩ Công an nhân dân, Đại úy Nguyễn Hữu Dũng, cán bộ Công an xã Minh Châu (tỉnh Nghệ An) đã kịp thời báo cáo, phối hợp xác minh và hoàn trả 500 triệu đồng mà người dân vô tình chuyển nhầm vào tài khoản cá nhân. Hành động đẹp của Đại úy Nguyễn Hữu Dũng là minh chứng sinh động cho phẩm chất “Vì Nhân dân phục vụ” của người chiến sĩ Công an, đồng thời là tấm gương sáng về đạo đức, lối sống và tinh thần trách nhiệm cho đồng đội noi theo.

Theo Cổng thông tin điện tử công an tỉnh Nghệ An

