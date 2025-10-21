Người phụ nữ SN 1993 vừa chuyển khoản thành công 163 triệu đồng đến một STK MBBank lạ, công an xã khẩn trương vào cuộc xác minh

Vào 20 giờ 30 phút, ngày 17/10/2025, Công an xã Hợp Minh tiếp nhận thông tin của chị Nguyễn Thị Quý đã chuyển khoản nhầm hơn 163 triệu đồng đến số tài khoản ngân hàng MBBank của một người lạ. Sau khi Công an xã Hợp Minh tiếp nhận thông tin đã khẩn trương xác minh thông tin số tài khoản ngân hàng đã nhận số tiền mà chị Quý chuyển nhầm. Lực lượng chức năng xác định chủ tài khoản trên là một công dân ở phường Bình Lộc, tỉnh Đồng Nai.

Chị Nguyễn Thị Quý vui mừng, xúc động khi nhận lại số tiền bị chuyển nhầm

Thư cảm ơn chị Nguyễn Thị Quý gửi đến lực lượng Công an

Công an xã Hợp Minh, tỉnh Nghệ An đã trực tiếp liên hệ với Công an phường Bình Lộc, tỉnh Đồng Nai để trao đổi, xác minh thông tin và xác định được chủ tài khoản ngân hàng trên là chị Lê Thị Thúy Hằng (SN: 1985, trú Phường Bình Lộc, tỉnh Đồng Nai).

Nhận được thông tin, chị Lê Thị Thúy Hằng đã trực tiếp đến Công an phường Bình Lộc, tỉnh Đồng Nai để xác nhận sự việc, đồng thời tiến hành đến Ngân hàng MB chi nhánh tỉnh Đồng Nai để sao kê tài khoản và hoàn trả lại số tiền cho người chuyển nhầm.

Nhận lại được số tiền lớn mà mình đã chuyển khoản nhầm một cách nhanh chóng, chị Quý vô cùng xúc động và đã viết thư gửi lời cảm ơn đến Công an xã Hợp Minh, tỉnh Nghệ An; Công an phường Bình Lộc, tỉnh Đồng Nai đã giúp chị được nhận lại số tiền mình đã chuyển nhầm.

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Nghệ An﻿