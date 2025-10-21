Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khu đông dân nhất Hà Nội có 1 trường mầm non, phụ huynh nhìn khoảng sân thôi đã thích mê: Các con tha hồ vui chơi, chạy nhảy!

21-10-2025 - 20:05 PM | Sống

Trường có hệ thống cơ sở vật chất khang trang, hiện đại với 20 phòng học cùng các phòng bộ môn như: Âm nhạc, Mỹ thuật, STEAM... cùng nhà bếp, khu hoạt động ngoài trời cho trẻ.

Năm 2024, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai cũ có thêm 1 trường mầm non công lập mới là trường Mầm non Hoạ Mi. Ngôi trường có địa chỉ tại ô F6NT1 - Phố Linh Đường gồm 3 tầng, với tổng diện tích mặt sàn hơn 7.300m2. Trường có nhiều góc sân chơi cho trẻ để các em tham gia các hoạt động trải nghiệm, vui chơi, phát huy tính sáng tạo để phát triển toàn diện thể chất, tinh thần.

Được biết, trường có hệ thống cơ sở vật chất khang trang, hiện đại với 20 phòng học cùng các phòng bộ môn như: Âm nhạc, Mỹ thuật, STEAM... cùng nhà bếp, khu hoạt động ngoài trời cho trẻ. Tổng mức đầu tư cho trường Mầm non Hoạ Mi là gần 117,4 tỷ đồng. 

Năm học 2025-2026, trường tuyển sinh trẻ sinh các năm 2020, 2021, 2022, thuộc các tổ 1,2,3, 4,5 28,29,30,31,35,36,37,38,39,40,41 thuộc phường Hoàng Liệt. 

Khu đông dân nhất Hà Nội có 1 trường mầm non, phụ huynh nhìn khoảng sân thôi đã thích mê: Các con tha hồ vui chơi, chạy nhảy!- Ảnh 1.

Trường Mầm non Hoạ Mi

Khu đông dân nhất Hà Nội có 1 trường mầm non, phụ huynh nhìn khoảng sân thôi đã thích mê: Các con tha hồ vui chơi, chạy nhảy!- Ảnh 2.

 

Được biết, học sinh trường Mầm non Hoạ Mi được tham gia rất nhiều hoạt động giáo dục, hoạt động trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng mềm,... Trên trang Fanpage của trường thường xuyên cập nhật những hình ảnh học tập của trẻ để phụ huynh có thể theo dõi. Ngoài ra các hình ảnh về bếp ăn, quy trình nhận thực phẩm cũng được nhà trường cập nhật, thông báo đến phụ huynh. 

Khu đông dân nhất Hà Nội có 1 trường mầm non, phụ huynh nhìn khoảng sân thôi đã thích mê: Các con tha hồ vui chơi, chạy nhảy!- Ảnh 3.

Khoảng sân trường rộng rãi của trường Mầm non Hoạ Mi

Khu đông dân nhất Hà Nội có 1 trường mầm non, phụ huynh nhìn khoảng sân thôi đã thích mê: Các con tha hồ vui chơi, chạy nhảy!- Ảnh 4.

 

Khu đông dân nhất Hà Nội có 1 trường mầm non, phụ huynh nhìn khoảng sân thôi đã thích mê: Các con tha hồ vui chơi, chạy nhảy!- Ảnh 5.

 

Khu đông dân nhất Hà Nội có 1 trường mầm non, phụ huynh nhìn khoảng sân thôi đã thích mê: Các con tha hồ vui chơi, chạy nhảy!- Ảnh 6.

 

Khu đông dân nhất Hà Nội có 1 trường mầm non, phụ huynh nhìn khoảng sân thôi đã thích mê: Các con tha hồ vui chơi, chạy nhảy!- Ảnh 7.

Một số hình ảnh về nhà trường. Nguồn: Facebook Mầm non Hoạ Mi

Trước khi sáp nhập đơn vị hành chính, phường Hoàng Liệt được ví là "phường đông dân nhất Thủ đô" với hơn 92.000 người dù diện tích tự nhiên chỉ khoảng 5km2. Năm 2024, quận Hoàng Mai cũ triển khai xây mới 17 trường học. Trong đó, phường Hoàng Liệt xây dựng 4 trường học với tổng kinh phí 1.076 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2025.

3 thói quen hàng ngày của người EQ thấp

Theo Thanh Hương

Đời sống pháp luật

