28-09-2025 - 20:34 PM | Thị trường

Doanh nhân phố núi tiếp tục gây chú ý khi xuất hiện cùng cặp đôi coupe Nhật Bản Toyota 86 và Subaru BRZ thế hệ mới trong màu đỏ nổi bật.

Cường đô la 'tậu' Subaru BRZ số sàn, dân mạng đùa: ‘May có bộ tem mới phân biệt được đâu là xe mới mua’- Ảnh 1.

Cường Đô la và bạn bên 2 chiếc xe thể thao. Ảnh: Nguyen Quoc Cuong

Một bài đăng mới trên trang cá nhân của doanh nhân Quốc Cường (được biết đến với biệt danh Cường Đô la) nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mê xe. Những hình ảnh cho thấy doanh nhân phố núi xuất hiện bên cạnh hai mẫu xe thể thao Nhật Bản là Toyota 86 và Subaru BRZ thế hệ mới.

Cường Đô la chia sẻ hình ảnh cùng dòng trạng thái: “Một khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai. Thanks Pham Tuan cứ tặng quà anh hoài”. Người được nhắc đến là một chủ cơ sở chăm sóc xe nổi tiếng tại TP. HCM, đồng thời cũng là bạn thân lâu năm của Cường Đô la. Anh cũng là người nâng cấp chiếc Toyota 86 và không ít siêu phẩm khác trong garage của tay chơi gốc Gia Lai.

Cường đô la 'tậu' Subaru BRZ số sàn, dân mạng đùa: ‘May có bộ tem mới phân biệt được đâu là xe mới mua’- Ảnh 2.

Hình ảnh cần sang số sàn do anh Quốc Cường chia sẻ. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, anh cũng đăng lên thanh trạng thái hình ảnh nội thất một mẫu xe thể thao. Giới yêu xe nhanh chóng nhận ra đây là ảnh chụp từ một chiếc Subaru BRZ số sàn. Chính vì vậy, giới mê xe ngầm khẳng định chiếc Subaru BRZ màu đỏ xuất hiện trong loạt ảnh đã chính thức về tay Cường Đô la, trở thành mẫu xe mới nhất góp mặt trong bộ sưu tập của anh.

Đáng chú ý, trong năm nay Cường Đô la cho thấy xu hướng chuyển hướng mạnh sang chơi xe thể thao Nhật Bản. Từ chiếc Toyota 86 được độ lại, nay đến Subaru BRZ, tất cả đều phản ánh niềm đam mê tốc độ và phong cách cá nhân mới mẻ của anh, khác biệt với hình ảnh quen thuộc gắn liền cùng những siêu xe Italy hay Đức trước đây.

Cường đô la 'tậu' Subaru BRZ số sàn, dân mạng đùa: ‘May có bộ tem mới phân biệt được đâu là xe mới mua’- Ảnh 3.

Chiếc BRZ là chiếc xe thể thao thứ 2 Cường Đô la sở hữu trong năm nay. Ảnh: Nguyen Quoc Cuong

Subaru BRZ thế hệ mới hiện có giá từ 1,609 tỷ đồng tại Việt Nam. Xe sở hữu ngoại thất mang phong cách coupe thể thao với đèn pha LED liếc theo góc lái, mâm 18 inch, thân xe dập gân mạnh mẽ và cánh gió sau đặc trưng. Nội thất tập trung cho người lái với ghế thể thao bọc da kết hợp Ultrasuede, màn hình kỹ thuật số 7 inch, vô lăng 3 chấu và màn hình trung tâm giải trí tích hợp các công nghệ an toàn EyeSight.

Về sức mạnh, Subaru BRZ trang bị động cơ boxer 4 xy-lanh 2.4L hút khí tự nhiên, sản sinh công suất 234 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250Nm. Sức mạnh được truyền tới cầu sau thông qua hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp. Theo hình ảnh trước đó , mang đến trải nghiệm lái thể thao thuần chất nhưng vẫn giữ được tính cân bằng và kiểm soát đặc trưng của dòng xe này.

Cường đô la 'tậu' Subaru BRZ số sàn, dân mạng đùa: ‘May có bộ tem mới phân biệt được đâu là xe mới mua’- Ảnh 4.

Cường đô la 'tậu' Subaru BRZ số sàn, dân mạng đùa: ‘May có bộ tem mới phân biệt được đâu là xe mới mua’- Ảnh 5.

Subaru BRZ có kiểu dáng coupe với nhiều đường nét bo tròn. Ảnh: Đại lý

Cường đô la 'tậu' Subaru BRZ số sàn, dân mạng đùa: ‘May có bộ tem mới phân biệt được đâu là xe mới mua’- Ảnh 6.

Nội thất BRZ đậm chất thể thao. Ảnh: Đại lý

Hiện trong garage của Cường Đô la có sự góp mặt của nhiều cái tên nổi bật như Ferrari SF90 Stradale, Porsche 911 Sport Classic, Bentley Continental GT V8 Legendary Edition, Range Rover SE, Mercedes-Maybach S 450 và giờ đây là cặp đôi “song sát” Toyota 86 cùng Subaru BRZ. Điều này cho thấy tay chơi phố núi vẫn không ngừng làm mới bộ sưu tập của mình, kết hợp cả siêu xe, xe sang lẫn những chiếc coupe thể thao Nhật Bản đầy cảm xúc.

Cường đô la 'tậu' Subaru BRZ số sàn, dân mạng đùa: ‘May có bộ tem mới phân biệt được đâu là xe mới mua’- Ảnh 7.

Cường đô la 'tậu' Subaru BRZ số sàn, dân mạng đùa: ‘May có bộ tem mới phân biệt được đâu là xe mới mua’- Ảnh 8.

Cường đô la 'tậu' Subaru BRZ số sàn, dân mạng đùa: ‘May có bộ tem mới phân biệt được đâu là xe mới mua’- Ảnh 9.

Cường đô la 'tậu' Subaru BRZ số sàn, dân mạng đùa: ‘May có bộ tem mới phân biệt được đâu là xe mới mua’- Ảnh 10.

Cường đô la 'tậu' Subaru BRZ số sàn, dân mạng đùa: ‘May có bộ tem mới phân biệt được đâu là xe mới mua’- Ảnh 11.

Cường Đô la sở hữu đủ các thể loại xe từ siêu xe, xe siêu sang, xe sang, SUV hạng sang đến xe thể thao. Ảnh: Sưu tầm

Cường Đô la lần đầu khoe Porsche 911 Sport Classic cùng dàn mâm mới với giá dễ ngang một chiếc Kia Morning


Theo Bảo Lâm

Đời sống Pháp luật

