Cường "quắt" cùng người nhà từng gây ra một vụ án náo loạn

Trước đó, ngày 14-11, từ kết quả điều tra mở rộng vụ án Phạm Minh Cường (tức Cường "quắt", SN 1986, trú tại xã Thụy Xuân, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình), cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Lưu Bình Nhưỡng (SN 1963, trú tại quận Tây Hồ, TP Hà Nội) để điều tra về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đọc lệnh bắt giữ Phạm Minh Cường, tức Cường “quắt“

Ông Lưu Bình Nhưỡng là tiến sĩ Luật kinh tế, từng là đại biểu Quốc hội khóa 14 (2016-2021) thuộc đoàn đại biểu tỉnh Bến Tre, ủy viên Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội. Vào tháng 9-2018, ông Nhưỡng được Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban dân nguyện cho đến khi bị bắt giữ.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình, đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án Phạm Minh Cường về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Quá trình bắt, khám xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thái Bình thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có dấu hiệu vi phạm pháp luật phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án.

Trước đó, năm 2022, Phòng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động và Công an huyện Thái Thụy đã tổ chức bắt giữ khẩn cấp, đồng thời khám xét trụ sở công ty, nơi ở của Phạm Minh Cường cùng hàng chục đàn em có liên quan để phục vụ điều tra một số vụ việc vi phạm pháp luật như cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng... xảy ra trên địa bàn do nhóm đối tượng này gây ra.

Sau quá trình bắt giữ và thực hiện khám xét, Cường "quắt" và các đối tượng liên quan cùng nhiều tang vật, tài liệu cũng đã bị cơ quan chức năng đưa về trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Bình để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tháng 5-2023, Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Minh Cường về tội cưỡng đoạt tài sản.



Liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật, Cường "quắt" trước đó đã cùng bố đẻ mình là Phạm Minh Duyên (SN 1961) và chú ruột Cường là Phạm Minh Hương cũng gây ra một vụ án náo loạn ở quê lúa.

Vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 17-7-2013, thấy Lê Bá Huy (SN 1980, trú tại thôn Xuân Bàng, xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) đi xe máy đến khu vực ngã 5 thôn Xuân Bàng, xã Thụy Xuân, Cường "quắt" xông ra chặn xe và gọi Huy lại nói chuyện về việc trước đó Huy với bố Cường đã xảy ra mâu thuẫn. Nguyên nhân do Huy nợ tiền ông Duyên chưa trả. Thấy Cường chặn đầu xe, Huy không dừng lại mà lách xe bỏ chạy.

Sau đó, Huy đi xe về đầm nuôi thủy sản của gia đình lấy 1 thanh kiếm và một đèn pin rồi sang nhờ anh Nguyễn Trọng T. (SN 1980, trú thôn Vạn Xuân Đông, cùng xã) chở đến ngã 5 thôn Xuân Bàng.

Khi đến ngã 5 thôn Xuân Bàng, nhìn thấy Phạm Minh Cường cùng ông Phạm Minh Duyên và ông Phạm Minh Hương trên tay đều cầm hung khí, Huy liền xuống xe, lao vào nghênh chiến.

Thấy có đám đánh nhau, bạn Huy là Lâm Tuấn Anh (tức Cò "lý", SN 1989, trú tại thôn Vũ Đông, xã Thụy Xuân) và Nguyễn Viết T. (tức T. "sợi", SN 1989, trú tại thôn Minh Vũ, cùng xã Thụy Xuân) đi ra xem. Thấy Tuấn Anh xuất hiện, ông Duyên liền chửi và định đánh. Tuấn Anh nói: "Tôi có làm sao đâu mà lại đòi đánh tôi" rồi chạy về nhà lấy 1 khẩu súng thể thao và 2 viên đạn rồi quay lại ngã 5.

Khi quay lại, Tuấn Anh tháo viên đạn cũ trong khẩu súng ra, nắp 1 viên đạn mới vào rồi nã đạn về phía chân Cường nhưng không trúng. Yếu thế, Cường liền bỏ chạy vào trong ngõ nấp.

Tiếp đó, Tuấn Anh nắp viên đạn còn lại vào súng rồi đưa cho Huy. Huy cầm súng bắn về phía Cường thì viên đạn trúng vào mông của Cường. Mặc dù dính đạn nhưng Cường và ông Duyên vẫn xông đến đánh Huy. Cường cầm tuýp sắt vụt Huy, sau đó nhặt được thanh kiếm chém Huy. Huy giơ súng lên đỡ thì bị vụt và bị chém vào đầu, vào người ngã gục xuống đường. Trong khi đó, Tuấn Anh đứng sau cầm kiếm chạy lại chém 1 nhát vào lưng ông Duyên rồi tháo chạy.

Khi Huy bị gục xuống đường, Phạm Minh Hương đến giằng súng đưa cho anh Phạm Minh T. (SN 1984, là anh trai Cường). Sau đó, Hương hô: "Anh em ơi xông lên" và cầm kiếm đuổi theo Tuấn Anh, Duyên cầm tuốc-nơ-vít đâm nhiều nhát vào người Huy. Khi thấy người dân xông ra can ngăn, các đối tượng mới chịu dừng tay.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã khởi tố Phạm Minh Duyên, Phạm Minh Cường, Phạm Minh Hương về tội "Cố ý gây thương tích". Lê Bá Huy, Lâm Tuấn Anh cũng bị khởi tố về tội danh trên.