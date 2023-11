Ông Lưu Bình Nhưỡng có quan hệ gì với Cường "quắt"?

Chiều 15-11, trao đổi với Báo Người Lao Động, lãnh đạo UBND xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình) cho biết ông Lưu Bình Nhưỡng không có quan hệ họ hàng gì với đối tượng hình sự Phạm Minh Cường (SN 1986; trú tại xã Thụy Xuân; thường gọi là Cường "quắt").



Lực lượng công an đọc quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Lưu Bình Nhưỡng

Theo vị lãnh đạo này, cả gia đình bố, mẹ của Phạm Minh Cường đều là người địa phương từ nhiều đời nay.

"Giữa Cường và ông Nhưỡng có thể là mối quan hệ cá nhân ngoài xã hội thôi. Tôi cũng chưa bao giờ thấy ông Nhưỡng xuất hiện tại địa phương"- lãnh đạo UBND xã Thụy Xuân khẳng định.

Cũng trong chiều 15-11, anh Phạm Minh T. (anh trai của Phạm Minh Cường) cho biết đã nắm được thông tin ông Lưu Bình Nhưỡng vừa bị khởi tố, bắt tạm giam do có liên quan đến vụ án của em trai mình. Tuy nhiên, anh T. khẳng định ông Nhưỡng không hề có quan hệ họ hàng gì với gia đình anh.

"Gia đình tôi không có quan hệ họ hàng gì với ông Nhưỡng đâu. Tôi cũng chưa bao giờ gặp ông Nhưỡng cả"- anh T. cho hay.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, từ kết quả điều tra mở rộng vụ án Phạm Minh Cường (SN 1986, thường gọi là Cường "quắt", trú tại xã Thụy Xuân, huyện Thái Thuỵ), là đối tượng hình sự, có 3 tiền án, ngày 14-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Lưu Bình Nhưỡng (SN 1963, trú tại quận Tây Hồ, TP Hà Nội) để điều tra về tội "Cưỡng đoạt tài sản"

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình, đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án Phạm Minh Cường về tội "Cưỡng đoạt tài sản" theo quy định tại Khoản 4, Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Quá trình bắt, khám xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thái Bình thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có dấu hiệu vi phạm pháp luật phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án.

Lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình cho biết, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Trước đó, năm 2022, Phòng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động và Công an huyện Thái Thụy đã tổ chức bắt giữ khẩn cấp, đồng thời khám xét trụ sở công ty, nơi ở của Phạm Minh Cường cùng hàng chục đàn em có liên quan để phục vụ điều tra một số vụ việc vi phạm pháp luật như cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng... xảy ra trên địa bàn do nhóm đối tượng này gây ra.

Sau quá trình bắt giữ và thực hiện khám xét, Cường "quắt" và các đối tượng liên quan cùng nhiều tang vật, tài liệu cũng đã bị cơ quan chức năng đưa về trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Thái Bình để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Ông Lưu Bình Nhưỡng ký biên bản khi bị bắt tạm giam

Công an tỉnh Thái Bình xác định do địa bàn huyện Thái Thụy tiếp giáp với TP Hải Phòng, Cường "quắt" cấu kết với nhiều đối tượng hình sự, có tiền án, tiền sự tại huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) và tỉnh Hưng Yên để thực hiện một số hành vi vi phạm pháp luật.

Trong đó, Cường "quắt" cùng các đối tượng giang hồ đã tham gia bảo kê hoạt động khai thác và cung cấp cát biển; khai thác cát biển trái phép; tham gia ẩu đả, thanh toán lẫn nhau; cố ý gây thương tích; gây rối trật tự công cộng... ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn các huyện ven biển Tiền Hải, Thái Thụy (tỉnh Thái Bình) nói chung, địa bàn các xã Thụy Xuân, Thụy Trường, Thụy Hải và thị trấn Diêm Điền (huyện Thái Thụy) nói riêng.



Trước đó, hồi tháng 7-2013, do mâu thuẫn nợ nần, Cường "quắt" cùng bố mình và chú ruột cũng đã tham gia vào một vụ việc ẩu đả, cố ý gây thương tích với 2 đối tượng khác. Hậu quả, bố con Cường và 1 đối tượng bị thương phải đưa đi cấp cứu, điều trị tại bệnh viện. Riêng Cường bị bắn 1 viên đạn từ súng thể thao trúng vùng mông. Vụ án đó cũng đã được Tòa án nhân dân huyện Thái Thụy đưa ra truy tố, xét xử.

Tiếp đó, Phạm Minh Cường đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố bị can về tội "Cưỡng đoạt tài sản" theo quy định tại Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Theo Công an tỉnh Thái Bình, từ năm 2020 đến năm 2022, khi biết một số doanh nghiệp được UBND tỉnh Thái Bình cấp phép khai thác cát tại mỏ cát ven biển xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy; Phạm Minh Cường và đồng bọn đã tự ý xác lập quyền sử dụng trái phép các bãi triều để sử dụng làm "phương tiện" gây sức ép, buộc các doanh nghiệp phải miễn cưỡng trả tiền theo khối lượng cát khai thác được hoặc bán lại một phần cho Cường với giá rẻ hơn giá thị trường.

Tổng số tiền mà Cường và đồng bọn chiếm đoạt được của các doanh nghiệp lên đến hàng tỉ đồng.