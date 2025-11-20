Cựu Chủ tịch Harvard bị điều tra

Larry Summers, một trong những gương mặt có ảnh hưởng lớn nhất của kinh tế Mỹ trong ba thập kỷ qua, vừa rời Hội đồng quản trị OpenAI sau khi loạt email giữa ông và tên tội phạm Jeffrey Epstein bị công bố, gây ra làn sóng chỉ trích mạnh mẽ trong giới học thuật, chính trị và công nghệ. Diễn biến này đánh dấu một cú rẽ bất ngờ đối với cả Summers lẫn OpenAI — công ty đang ở tâm điểm của cuộc đua trí tuệ nhân tạo toàn cầu.

Theo Financial Times, Summers thông báo từ chức chỉ vài giờ sau khi Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ công bố các trao đổi giữa ông và Epstein, cho thấy họ vẫn liên lạc nhiều năm sau khi Epstein bị kết án năm 2008 vì tội môi giới mại dâm trẻ vị thành niên. Dư luận tại Harvard — nơi Summers từng giữ chức Chủ tịch — đặc biệt phản ứng khi báo chí tiết lộ rằng ông vẫn tiếp tục trao đổi với Epstein trong thời gian nắm giữ các vị trí quan trọng trong giới học thuật và chính sách kinh tế quốc gia.

Washington Post đưa tin rằng ngay trước khi rút khỏi OpenAI, Summers đã thông báo ông sẽ tạm rời giảng dạy tại Harvard để “xây dựng lại niềm tin” và thừa nhận cảm giác “hổ thẹn sâu sắc” vì những quyết định liên quan đến việc duy trì liên hệ với Epstein.

“Tôi vô cùng hổ thẹn về hành động của mình và nhận hoàn toàn trách nhiệm cho quyết định sai lầm khi tiếp tục giao tiếp với ông Epstein”, Summers thừa nhận.﻿

OpenAI sau đó xác nhận việc từ chức, cảm ơn những đóng góp của Summers và tránh bình luận sâu hơn.

“Larry đã quyết định rút khỏi Ban quản trị và chúng tôi tôn trọng quyết định đó. Chúng tôi đánh giá cao những đóng góp và quan điểm mà ông mang đến”, đại diện OpenAI nói. ﻿

Tác động từ vụ việc lan rộng nhanh chóng. Financial Times ghi nhận nhiều tổ chức hợp tác với Summers đã tạm dừng hoặc chấm dứt hợp đồng, trong khi Harvard mở cuộc điều tra chính thức để xem xét toàn bộ quá trình ông duy trì liên hệ với Epstein — người đã bị kết án môi giới mại dâm trẻ vị thành niên và chết trong tù năm 2019. Đây được cho là một cú đánh lớn vào uy tín cá nhân của Summers, người từng là Bộ trưởng Tài chính Mỹ, kiến trúc sư nhiều chính sách kinh tế quan trọng.

Sự rời đi của Summers cũng đặt OpenAI vào tâm điểm chú ý. Công ty vốn đã trải qua nhiều biến động trong bộ máy lãnh đạo, nay phải đối diện thêm câu hỏi về quy trình lựa chọn và giám sát thành viên hội đồng quản trị. Trong bối cảnh AI ngày càng ảnh hưởng sâu rộng đến xã hội, các tổ chức như OpenAI không chỉ chịu áp lực về minh bạch kỹ thuật mà còn về tính liêm chính của những người nắm quyền ra quyết định.

Vụ việc là lời nhắc nhở rằng trong kỷ nguyên thông tin, quá khứ không bao giờ bị chôn vùi. Những mối quan hệ dù tưởng chừng riêng tư cũng có thể trở thành tâm điểm công kích chính trị và đạo đức, đặc biệt đối với những nhân vật đang nắm giữ quyền lực ở các lĩnh vực nhạy cảm như công nghệ, tài chính và học thuật.

Theo: The NY Times, Financial Times