Cựu Chủ tịch Khánh Hoà Lê Đức Vinh vắng mặt trong vụ án sân bay Nha Trang

Ngày 6/1, Tòa án quân sự Quân khu 5 mở phiên tòa xét xử sơ thẩm với bị cáo Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu Pháo), cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, cùng nhiều cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa (cũ) và cựu cán bộ thuộc Bộ Quốc phòng liên quan vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai, lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại sân bay Nha Trang .

Trong phiền tòa sáng nay, phần lớn thời gian HĐXX dành cho việc làm thủ tục, kiểm tra căn cước và công bố bản cáo trạng truy tố đối với các bị cáo.

Theo thông báo của HĐXX, 3 bị cáo có đơn xin xét xử vắng mặt gồm: Lê Đức Vinh (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa), Đào Công Thiên (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa) và Võ Tấn Thái (cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa).

Nguyễn Văn Hậu cùng các bị cáo tại toà.

Trong vụ án, bị can Nguyễn Chiến Thắng (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa), Lê Đức Vinh, Đào Công Thiên (cựu Phó Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa), Võ Tấn Thái (cựu Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư Khánh Hòa), Hoàng Viết Quang (cựu Phó Cục trưởng Cục tác chiến, Bộ Quốc phòng), Nguyễn Duy Cường (cựu Hiệu trưởng trường Sĩ quan Không quân) bị truy tố tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

3 bị can khác bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gồm: Nguyễn Văn Hậu (Chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn), Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Nam Á), Nguyễn Thị Hằng (chị gái Hậu, Phó Tổng giám đốc tập đoàn Phúc Sơn).

Theo cáo trạng, trong thời gian từ năm 2015 - 2024, các bị can Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh, Đào Công Thiên, Võ Tấn Thái, Hoàng Viết Quang, Nguyễn Duy Cường đã vi phạm quy định về quản lý đất đai khi Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng có chủ trương đồng ý chuyển mục đích sử dụng đất tại sân bay Nha Trang từ đất quốc phòng sang phát triển kinh tế - xã hội địa phương nhưng chưa được Thủ tướng phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý cơ sở nhà, đất.

Theo quy định, việc chuyển giao khoảng 186,2 ha đất quốc phòng tại sân bay Nha Trang cho UBND tỉnh Khánh Hòa phải thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng và đã được Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Khánh Hòa thống nhất; bố trí quỹ đất tạo nguồn thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT sân bay Phan Thiết và cơ sở hạ tầng doanh trại tạm thời Trung đoàn 920 tại Cam Ranh.

UBND tỉnh Khánh Hòa có trách nhiệm phối hợp với Bộ Quốc phòng báo cáo Chính phủ về việc quản lý, sử dụng quỹ đất trên đúng theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện các bị can làm trái trình tự thủ tục, đã bàn giao 62,89 ha đất quốc phòng cho Công ty Phúc Sơn không đúng quy định, gây thiệt hại cho Nhà nước trong việc quản lý, sử dụng đất Quốc phòng.

Tháng 6/2015, ngay sau khi được UBND tỉnh Khánh Hòa ký giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án khu tổ hợp khách sạn trung tâm thương mại, khu nhà ở và khu biệt thự phức hợp Phúc Sơn, Công ty Phúc Sơn đã triển khai thực hiện việc lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và huy động vốn bằng cách lập các hợp đồng góp vốn đầu tư để ký thỏa thuận góp vốn xây dựng nhà ở thấp tầng, liền kề tại dự án Khu trung tâm đô thị - Thương mại - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha Trang.

Mặc dù tại thời điểm này, UBND tỉnh Khánh Hòa chưa phê duyệt quy hoạch của Công ty Phúc Sơn. Đến ngày 21/10/2015, tỉnh Khánh Hòa mới công nhận Công ty Phúc Sơn là chủ đầu tư và giao Công ty Phúc Sơn là chủ đầu tư dự án Khu trung tâm đô thị - Thương mại - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha Trang.

Ngày 28/10/2016, Công ty Phúc Sơn được UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định giao 62,3 ha đất sân bay Nha Trang để thực hiện dự án, đến ngày 23/11/2017 và ngày 4/12/2017 được Sở Xây dựng Khánh Hòa cấp phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại khu đô thị.

Để tiếp tục đầu tư tại dự án, năm 2016 Nguyễn Văn Hậu ký ban hành các quyết định, thông báo, quy định quy trình và chính sách kinh doanh bất động sản; phê duyệt giá bán dự kiến; ký hợp đồng “tiến trình thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng thuộc dự án Khu trung tâm đô thị Thương mại - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha Trang” với các khách hàng cá nhân hoặc thông qua các đơn vị trung gian phân phối ký hợp đồng với khách hàng nhưng không thực hiện đúng cam kết.

Cáo trạng chỉ ra, Nguyễn Văn Hậu đã ký 983 hợp đồng tiến trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất với 683 cá nhân, tổ chức thu tổng số tiền hơn 7.000 tỷ đồng, trong đó gần 6.000 tỷ đồng thu và ghi nhận vào sổ sách Công ty Phúc Sơn.

Nguyễn Văn Hậu đã chỉ đạo nhân viên hợp thức hồ sơ bán 211 lô đất cho Trần Hữu Định để Định chuyển nhượng lại cho khách hàng thu tiền chênh; chỉ đạo Nguyễn Thị Hằng để ngoài sổ sách kế toán Công ty số tiền 1.000 tỷ đồng để sử dụng cho cá nhân.

Kết quả điều tra xác định, nguyên nhân dẫn đến sai phạm một phần do lỗi của các cơ quan quản lý nhà nước.

Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, các khách hàng, bị can Nguyễn Văn Hậu và Công ty Phúc Sơn có nguyện vọng được tự thỏa thuận và mong muốn dự án được tiếp tục thực hiện để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

Do vậy, để đảm bảo lợi ích của nhà nước, lợi ích hợp pháp của người dân đã tham gia đầu tư vào dự án và quyền lợi của chủ đầu tư, Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát, tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục pháp lý để dự án được tiếp tục triển khai.